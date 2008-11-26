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Gigabyte'dan Zalman soğutmalı ve 1GB bellekli Radeon HD 4870 geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan Zalman soğutmalı ve 1GB bellekli Radeon HD 4870 geliyor
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Ultra Durable III serisi anakart sahiplerini para ödüllü yeni bir hız aşırtma yarışmasına davet eden Gigabyte, ekran kartı portföyüne yeni bir model daha ekliyor. Firmanın Radeon HD 4870 tabanlı ve GV-R487D5-1GD kod adlı yeni modeli Zalman tarafından hazırlanan özel soğutucusu, yüksek bellek kapasitesi ve bağlantı özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770XT GPU'su üzerine inşa edilen yeni model 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahi. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan çift slot tasarımlı kart üzerinde Zalman'ın ısı iletim teknolojisini esas alan, Bakır tabanlı VF830 soğutucusuna yer verilmiş.

Mosfetleri de pasif soğutucu ile desteklenen Gigabyte'ın yeni modeli tasarım özellikleriyle AMD-ATi'nin referans modelinden ayrılıyor. 1GB GDDR5 bellek ile donatılan ekran kartı DVI konnektörüne ek olarak HDMI ve DisplayPort gibi en güncel arabirimlerle gelirken, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Gigabyte'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen yeni modeli için şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmadı.


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fatihcanery 11 yıl
çok biçimsiz durmuş
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
Biçimin zerre kadar önemi yok da o kablo ne diye sormazlar mı adama yahu
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Nehalem 11 yıl
Aman arkadaşlar bunu alayım diye bir hata yapmayın fan sesi yüzünden bütün zevkleriniz gidiyor adamın kafasını ütülüyor dikkat ederseniz birde 2 kablo bağlı fanda yani sürekli bir devirde dönüyor ve o devir max. devir.
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SeRo-34 11 yıl
Bu fan full devirde acayip sesli. Tabi şuan kullandığım sapphire 1650xt gibi bi ses çıkarmasada sürekli 100 de döndürürseniz acayip bir ses çıkarıyor. Fakat fanının devrini ayarlayabiliryormusunuz bilmiyoırum çünkü ben bu fanı sadece test için kullanmıştım. ondan denememiştim . Ama bellekleri ve gpu yu çok serin tutuyor. Özelliklede belleklere de enzotech bakır soğutucu takarsanız bellekler çok serin çalışır ve artifact alma riskiniz oldukça azalır bellekleri daha fazla o.c edersiniz.
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bordoomavii 11 yıl
fan kablosu zar zor yetişmiş :):)
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Godolphin 11 yıl
Gigabyte gibi bir firmaya bu kadar çirkin kart yakıştıramadım en azından o kabloyu bari aklasaydın...
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F.@.T.İ.H 11 yıl
cok mu zor su ram ların uzerine heasink takmak....

cok tipsiz bir kart olmus.....
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