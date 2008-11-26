Gigabyte'dan Zalman soğutmalı ve 1GB bellekli Radeon HD 4870 geliyor

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Ultra Durable III serisi anakart sahiplerini para ödüllü yeni bir hız aşırtma yarışmasına davet eden Gigabyte, ekran kartı portföyüne yeni bir model daha ekliyor. Firmanın Radeon HD 4870 tabanlı ve GV-R487D5-1GD kod adlı yeni modeli Zalman tarafından hazırlanan özel soğutucusu, yüksek bellek kapasitesi ve bağlantı özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770XT GPU'su üzerine inşa edilen yeni model 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahi. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan çift slot tasarımlı kart üzerinde Zalman'ın ısı iletim teknolojisini esas alan, Bakır tabanlı VF830 soğutucusuna yer verilmiş.

Mosfetleri de pasif soğutucu ile desteklenen Gigabyte'ın yeni modeli tasarım özellikleriyle AMD-ATi'nin referans modelinden ayrılıyor. 1GB GDDR5 bellek ile donatılan ekran kartı DVI konnektörüne ek olarak HDMI ve DisplayPort gibi en güncel arabirimlerle gelirken, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Gigabyte'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen yeni modeli için şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmadı.