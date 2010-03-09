Gigabyte'ın Android tabanlı yeni telefonu GSmart G1305 göründü

Tam Boyutta Gör

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, başta netbook ve notebook'lar olmak üzere farklı iş kulvarlarında büyümeyi ve anakartlarıyla elde ettiği başarıyı diğer segmentlere de yansıtmayı hedefliyor. Cep telefonu pazarında GSmart markası ile yer alan Gigabyte'ın, önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmayı planladığı Android tabanlı yeni modeli G1305 (kod ad Codfish) gün ışığına çıktı.

Detaylı özellikleri henüz netleşmeyen yeni telefonda 3.2-inç büyüklüğünde ekran ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera kullanılıyor. Android 1.6 işletim sistemini kullanan GSmart G1305'de WiFi ve GPS gibi özelliklere yer verilmesi de bekleniyor. İlk olarak Asya pazarına sunulması beklenen GSmart G1305 için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi ya da lansman tarihi bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör