Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'ın Android tabanlı yeni telefonu GSmart G1305 göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,1b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gigabyte'ın Android tabanlı yeni telefonu GSmart G1305 göründü
Tam Boyutta Gör

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, başta netbook ve notebook'lar olmak üzere farklı iş kulvarlarında büyümeyi ve anakartlarıyla elde ettiği başarıyı diğer segmentlere de yansıtmayı hedefliyor. Cep telefonu pazarında GSmart markası ile yer alan Gigabyte'ın, önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmayı planladığı Android tabanlı yeni modeli G1305 (kod ad Codfish) gün ışığına çıktı.

Detaylı özellikleri henüz netleşmeyen yeni telefonda 3.2-inç büyüklüğünde ekran ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera kullanılıyor. Android 1.6 işletim sistemini kullanan GSmart G1305'de WiFi ve GPS gibi özelliklere yer verilmesi de bekleniyor. İlk olarak Asya pazarına sunulması beklenen GSmart G1305 için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi ya da lansman tarihi bulunmuyor.

Gigabyte'ın Android tabanlı yeni telefonu GSmart G1305 göründü
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Public_Enemy 9 yıl
Dizayn, garip renkler filan, güzel değil, zaten gigabyte dizayn konusunda çok başarısız bir firma, kasaları filanda çirkin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sgnr 9 yıl
sarı çizgileri hiç beğenmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 9 yıl
telefonlar görsel olarak birbirlerine çok benzemeye başladı. sıkıldım bu olaydan açıkçası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim