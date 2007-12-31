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Gigabyte'ın EasyTune 5 Pro uygulaması artık ekran kartlarını da overclock edebiliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın güncel anakartlarına sahip olan kullanıcılar EasyTune uygulamasını zaten biliyorlar. Pek çok iddialı anakart üreticisi gibi Gigabyte'ın da anakartlarının yanında verdiği özel hız aşırtma uygulaması olan Easytune ile kullanıcılar Windows ortamında işlemci ve anakart ayarlarını değiştirebiliyor ve gözlemleyebiliyorlar. EasyTune 5 Pro'nun yrni versiyonu ile artık hem Nvidia hemde ATi tabanlı ekran kartlarını overclock edebilmek yani saat hızları ile oynayabilmek te mümkün olacak. Gerçi bu işler dışarıda 3. parti uygulamalar olsa bile üretici firmaların da komplike çözümler sunmaları güzel. Hatırlanacağı üzere son olarak Gigabyte'ın en büyük rakibi olan Asus da SmartDoctor uygulamasının yeni versiyonunda GeForce 8 serisi ekran kartlarının shader hızlarının bağımsız olarak ayarlanabilme özelliğinin üzerine durmuştu.
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ozkrmz 11 yıl
Haber için teşekkürler. İleride gigabyte'a geçersek kullanırız. Şu an XFX'ten oldukça memnunum.
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fahdlan 11 yıl
yararlı olur ...
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menem 11 yıl
güzel iş çıkartıyor gigabyte ama asustan sonra
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soğutucu 11 yıl
Daha dün indirdim gerçekten özellikle görünüm olarak mükemmel.
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Mustafa* 11 yıl
bu haber çok iyi teşekkürler
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