Gigabyte'ın EasyTune 5 Pro uygulaması artık ekran kartlarını da overclock edebiliyor

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Gigabyte'ın güncel anakartlarına sahip olan kullanıcılar EasyTune uygulamasını zaten biliyorlar. Pek çok iddialı anakart üreticisi gibi Gigabyte'ın da anakartlarının yanında verdiği özel hız aşırtma uygulaması olan Easytune ile kullanıcılar Windows ortamında işlemci ve anakart ayarlarını değiştirebiliyor ve gözlemleyebiliyorlar. EasyTune 5 Pro'nun yrni versiyonu ile artık hem Nvidia hemde ATi tabanlı ekran kartlarını overclock edebilmek yani saat hızları ile oynayabilmek te mümkün olacak. Gerçi bu işler dışarıda 3. parti uygulamalar olsa bile üretici firmaların da komplike çözümler sunmaları güzel. Hatırlanacağı üzere son olarak Gigabyte'ın en büyük rakibi olan Asus da SmartDoctor uygulamasının yeni versiyonunda GeForce 8 serisi ekran kartlarının shader hızlarının bağımsız olarak ayarlanabilme özelliğinin üzerine durmuştu.