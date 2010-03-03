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Gigabyte'ın GeForce GTX 470 ve GTX 480 için hazırladığı kutu tasarımları göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
25,7b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın GeForce GTX 470 ve GTX 480 için hazırladığı kutu tasarımları göründü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Gigabyte'ın, DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için hazırladığı kutu tasarımları gün ışığına çıktı. Fermi mimarisini temel alan GF100 kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisinin güç verdiği yeni modellerden GeForce GTX 470, 320- bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine, üst model olan GeForce GTX 480 ise 384-Bit bellek veri yolu desteği ile 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

DirectX 11 ile birlikte 3DVision Surround, CUDA, PhysX, 3 yollu SLI ve C/C++ hızlandırma gibi teknolojilere destek sunan yeni ekran kartlarının resmi saat hızları ise kutu tasarımlarında yer almıyor. Üst segmentte yer alan hemen her yeni modelde olduğu gibi referans tasarımı baz almaları beklenen yeni Gigabyte modellerinin 26 Mart'ta yapılacak dünya lansmanını takiben satış sunulmaları beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkında ise henüz açıklanmış resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Gigabyte'ın GeForce GTX 470 ve GTX 480 için hazırladığı kutu tasarımları göründü
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lvlono 9 yıl
Tekrar yazıyorum anlamayanlar için.
Kutular boş olduğu sürece, ne denilse-yazılsa boş olacaktır :D:D:D
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UzmaN345 9 yıl
GTX480 bekleyenlere müjde SORRY D youtube.com/...
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knnkpln 9 yıl
delinin biri kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış:D
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DH Misafiri 9 yıl
Kutu kutu pense Ati'yi yerse, arkadaşım nvidia fermisini gösterse :)
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stradosphere 9 yıl
@lvlono
Yazan o kadar kişi boş yorum mu yaptı ? Bence sen boşboş konuşma da sus
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Hypnotica 9 yıl
Üstteki kutunun sag tarafında dikkatli bakarsanız yatay olarak 1536mb gddr5 yazıyor ama ön tarafında 1280mb gddr5 yazıyor.
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fatihmhizli 9 yıl
önünde 1.5gb,arkasında 1.2gb.tebrikler gb ve nvi.dünyayı kurtaran ekran kartı geliyor fanı için ayrı,kutusu için ayrı kutu içeriği için ayrı,birde şu gtx 480 in yazıldığı fontu paylaşalım tam olsun bence

Birinde KOCAMAN 470 yazıyor birinde KOCAMAN 480 yazıyor aynı ram olması bekleniyor. Garip..
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Inalough 9 yıl
Yeşil takım eski günlerine zor dönecek gibi. ATI bu konuda liderliği Fermi'den hemen sonra (ki fermi ile bile 5970 e ne gibi bir cevap vereceği şaibeli) geri alacak gibi gözüküyor.
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anadolulu1 9 yıl
şimdiye kadar nvidia ürünlerinde problem yaşamadım bu üründe problem yaşatmaz gibi
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lvlono 9 yıl
Kutunun içi gibi yorumlarımız da boş olduğu için silinmiştir eminim :D
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