Gigabyte'ın GeForce GTX 470 ve GTX 480 için hazırladığı kutu tasarımları göründü

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Gigabyte'ın, DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için hazırladığı kutu tasarımları gün ışığına çıktı. Fermi mimarisini temel alan GF100 kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisinin güç verdiği yeni modellerden GeForce GTX 470, 320- bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine, üst model olan GeForce GTX 480 ise 384-Bit bellek veri yolu desteği ile 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

DirectX 11 ile birlikte 3DVision Surround, CUDA, PhysX, 3 yollu SLI ve C/C++ hızlandırma gibi teknolojilere destek sunan yeni ekran kartlarının resmi saat hızları ise kutu tasarımlarında yer almıyor. Üst segmentte yer alan hemen her yeni modelde olduğu gibi referans tasarımı baz almaları beklenen yeni Gigabyte modellerinin 26 Mart'ta yapılacak dünya lansmanını takiben satış sunulmaları beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkında ise henüz açıklanmış resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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