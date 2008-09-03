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Gigabyte'ın pasif soğutmalı HD 4850 modeli kullanıma sunuluyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
11,2b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin kullanıma sunulduğu 199$ seviyesinde ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başaran Radeon HD 4850 modeli için firmaların özelleştirilmiş model tasarımları bir süre önce pazara girmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde haberini Türkiye'de ilk defa yayınladığımız Gigabyte'ın pasif soğutmalı Radeon HD 4850 modeli kullanıma sunuluyor. Performansın yanında sessiz de bir kart arzulayanlar için hazırlanan ve ısı iletim teknolojisini esas alan çok noktadan hava kanallı yeni ekran kartı ayrıca 1GB bellek kapasitesine sahip. 256-bit bellek veri yolunu destekleyen ve 800x paralel işlem birimiyle donatılan GV-R485MC-1GI kod adlı kartın grafik işlem birimi 625MHz'de bellekleri ise 2000MHz'de görev yapıyor. Katı kapasitörleriyle de dikkat çeken ve 1TeraFLOP'luk işlem yeteneğine sahip olan Gigabyte'ın yeni modeli çift slot tasarıma sahip. Pasif soğutucusunun yanı sıra yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen DirectX 10.1 destekli ekran kartı bu sayede performans odaklı HTPC sistemleri de kapsama alanına alıyor. Avrupa'da 158 Avro seviyesinden listelere girmeye başlayan kartın kısa süre içerisinde kullanıma sunulması beklenirken yakında ülkemiz pazarına da girmesi bekleniyor.
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saidakkas 11 yıl
Üzerine 9cm bi sessiz fan çaktınız mı, bu pasif soğutmalılar dehşet olur, aslında PWM fan takmak lazım, oyun oynamıyorken fan kapatılsın falan yazılımla, zaten oyun varken açtınız mı sesi, uçak motoru gibi ses çıkarsa ne yazar, Asus duysun bu fikrimi bakın nasıl çıkarıyor böyle ürün, biz de böyle patent hakkı olmadan bedavaya fikir üretiyoruz
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LoNGBoLT 11 yıl
ne bu kardeşim burası nvidia fan dolmuş
neyse yorumumma gellelim ben bu kartı bu fiyaata almam imzamdaki 9800gtx+ oc edition 229 dolara dururken
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huxi20 11 yıl
soğutabilecek mi acaba?? yani en azından stok fan kadar olsa iyi bir kasa havalandırması ile ama aklıma kötü şeyler geliyo...
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mo0rfin 11 yıl
fx57 hocam kartın tanıtım yazısını okudum ama bisi dikkatimi çekti öle bi yazmışsınki sanki gpu'yu gigabyte üretmiş gibi geldii bi an böle bi hisse kapıldım :)
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max975 11 yıl
ATI kartlarında pasif soğutma pek iyi değil ama ofis içinse olur
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baycalh 11 yıl

Orjinalden alıntı: aootahca

soğutabilecek mi acaba?? yani en azından stok fan kadar olsa iyi bir kasa havalandırması ile ama aklıma kötü şeyler geliyo...


Üründe fan yok, pasif soğutmalı bir ürün.
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Vadocz 11 yıl
Bana fiyatı yüksek gibi geldi hele avrupada öyleyse türkiyede kaç olur ayriyetten Pasif soğutmanın ne kadar başarılı olacağıda bilinmiyor eğer referans hd4850 lerden birazdaha soğuk olursa tercih edilir çünkü fan hızını artırmaya gerek kalmaz böylece ses olmaz ama hiç zannetmiyorum
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artenis 11 yıl

Orjinalden alıntı: Vadocz

Bana fiyatı yüksek gibi geldi hele avrupada öyleyse türkiyede kaç olur ayriyetten Pasif soğutmanın ne kadar başarılı olacağıda bilinmiyor eğer referans hd4850 lerden birazdaha soğuk olursa tercih edilir çünkü fan hızını artırmaya gerek kalmaz böylece ses olmaz ama hiç zannetmiyorum


fanlı bır sogutucudan daha soguk olması garıp olur
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ali277 11 yıl
KUTUPLARDA YAŞAYANLAR ALSINLAR BU KARTI... ORASI SOĞUK
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(((TeAcHeR))) 11 yıl

Orjinalden alıntı: ali277

KUTUPLARDA YAŞAYANLAR ALSINLAR BU KARTI... ORASI SOĞUK


SİZİ ŞİDDETLE KINIYORUM


KÜRESEL ISINMAYA BİZ ÇARE BULMAYA ÇALIŞIYORUZ SEN BU KARTI KUTUPLARDA KULLANSINLAR DİYORSUN BİR NEVİ.



ZATEN BUZULCUKLAR ERİYOR.CIK CIK CIK...................


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