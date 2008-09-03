Gigabyte'ın pasif soğutmalı HD 4850 modeli kullanıma sunuluyor

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AMD-ATi'nin kullanıma sunulduğu 199$ seviyesinde ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başaran Radeon HD 4850 modeli için firmaların özelleştirilmiş model tasarımları bir süre önce pazara girmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde haberini Türkiye'de ilk defa yayınladığımız Gigabyte'ın pasif soğutmalı Radeon HD 4850 modeli kullanıma sunuluyor. Performansın yanında sessiz de bir kart arzulayanlar için hazırlanan ve ısı iletim teknolojisini esas alan çok noktadan hava kanallı yeni ekran kartı ayrıca 1GB bellek kapasitesine sahip. 256-bit bellek veri yolunu destekleyen ve 800x paralel işlem birimiyle donatılan GV-R485MC-1GI kod adlı kartın grafik işlem birimi 625MHz'de bellekleri ise 2000MHz'de görev yapıyor. Katı kapasitörleriyle de dikkat çeken ve 1TeraFLOP'luk işlem yeteneğine sahip olan Gigabyte'ın yeni modeli çift slot tasarıma sahip. Pasif soğutucusunun yanı sıra yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen DirectX 10.1 destekli ekran kartı bu sayede performans odaklı HTPC sistemleri de kapsama alanına alıyor. Avrupa'da 158 Avro seviyesinden listelere girmeye başlayan kartın kısa süre içerisinde kullanıma sunulması beklenirken yakında ülkemiz pazarına da girmesi bekleniyor.