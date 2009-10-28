Gigabyte'ın TweaKING yarışmasında Türkiye, 3DMark şampiyonu oldu

Recep "hey" Kulan ve Mehmet "tosunermc" Tosuner
Gigabyte'ın düzenlediği TweaKING: Show Your Magic yarışmasında Türkiye şampiyon oldu. 22 Avrupa ülkesinden 40'dan fazla profesyonel hız aşırtmacının katıldığı uluslararası yarışmada daha önce Avrupa ikincliği de kazanmış olan Recep "hey" Kulan ve Mehmet "tosunermc" Tosuner ikilisi, 3DMark 2001'de etkinliğin en yüksek skoruna imza atarak şampiyonu oldu.
Ekibimiz SuperPi 32M ve 3DMark 2001 olmak üzere iki kategoride yapılan yarışmanın 3DMark 2001 etabında tüm rakiplerini bariz bir fark ile geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi olmayı başardılar. Gigabyte'ın yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı P55 çipsetli P55-UD6 anakartı üzerinde Core i5 750 işlemci ve GeForce GTX 260 ile yapılan yarışmada en iyisi olmayı başaran ekibimizi Donanım Haber olarak tebrik ediyoruz.
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TÜRKİYE
Tebrikler
sevgi ve saygilarimla;
hey
burada bir de overclock ile daha ilgili olanlar icin aciklama getireyim:
Samimi olarak soyleyebilirim ki 32Mde de 1.olmamiz da oldukca yuksek ihtimaldi. Yasadigimiz sorunu hemen ozetliyeyim, ram timing lerini windows uzerinden set etmemizi saglayan CPUTweaker adli yazilim calismadi; set etti gostermesine ragmen aslinda set etmiyordu!; kotu durum ise bizim bunu ancak 32m suresi bitince ayni sorunu yasayan diger arkadaslardan ogrendik. oysa evdeki denemelerimizde elimizdeki 9-10-10-25.. ve gorece siki timingler ile 2220mhz yapabilen oldukca kotu ram ile bile 9dk 08sn skor alabiliyorduk (ki bu ayarlarda sistemde hic bir tweak yapmasaniz bile 9dk 17sn skor vermekte.) yani kisacasi biz 8-15-15-31 ve olabildigince gevsek timingler ile skor aliyorduk ve bir turlu bunun nedeninn cputweaker in calismadigi olacagi aklimiza gelmedi, soran olursa cpuz den neden bakmadiniz diye :) cunku yarismada cpuz yerine intel frequency tool ve cputweaker isteniodu sadece o yuzden cpuz yi de hic calistimamistik.. sanirim buraya kadar bilgili olan arkadaslar karsilastigimiz sanssizligi anlamistir :) ama ne olursa olsun 3dmark ile bunu telafi ettiysek ne mutlu bize..
Tebrik ederim, başarılarının devamını diliyorum
@fx57 hocam ikinci satır ilk cümlede hata var yada 3d mark 2011 çıkmış benim haberim yok