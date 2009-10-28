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Gigabyte'ın TweaKING yarışmasında Türkiye, 3DMark şampiyonu oldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,9b
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53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın TweaKING yarışmasında Türkiye, 3DMark şampiyonu oldu
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Recep "hey" Kulan ve Mehmet "tosunermc" Tosuner

Gigabyte'ın düzenlediği TweaKING: Show Your Magic yarışmasında Türkiye şampiyon oldu. 22 Avrupa ülkesinden 40'dan fazla profesyonel hız aşırtmacının katıldığı uluslararası yarışmada daha önce Avrupa ikincliği de kazanmış olan Recep "hey" Kulan ve Mehmet "tosunermc" Tosuner ikilisi, 3DMark 2001'de etkinliğin en yüksek skoruna imza atarak şampiyonu oldu.

Ekibimiz SuperPi 32M ve 3DMark 2001 olmak üzere iki kategoride yapılan yarışmanın 3DMark 2001 etabında tüm rakiplerini bariz bir fark ile geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi olmayı başardılar. Gigabyte'ın yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı P55 çipsetli P55-UD6 anakartı üzerinde Core i5 750 işlemci ve GeForce GTX 260 ile yapılan yarışmada en iyisi olmayı başaran ekibimizi Donanım Haber olarak tebrik ediyoruz.


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tahir40 10 yıl
Arkadaşın kafasındaki taç Türk imajına pek yakışmamış :D Pamuk prenses gibi öyle... Bu arada çeki veren çikolata hatun çok tatlı, umarım arkadaşlar telefonunu almıştır :D
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Annalyze 10 yıl
ooooooo










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cengiz_vga 10 yıl
adı yeter zaten ülkenin.neymiş

TÜRKİYE
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alpa07 10 yıl
AVRUPA FATİHLERİİ TEBRİKLER HEY VE tosunermc tebrikler
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AykOis 10 yıl
Recep abi ve Mehmet abi tebrik ederim yazılımsal sorunlar olmasaydı 32m dede birincilik almış olcağınızı düşünüyorum başarılarınızın devamını diliyorum
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Briareos 10 yıl
Ülkemizi başarı ile temsil eden Recep Kulan ve Mehmet Tosuner i kutlar ve başarılarının devamını dilerim.
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SergenKurt 10 yıl
Tebrikler başarınızın devamını dilerim
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elophidae 10 yıl
Tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz. Bizi uluslararası arenada gururlandırdınız.
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baycalh 10 yıl
Herşey tamam da taçları karıştırmışlar. Adam sanki Miss Turkey seçilmiş. Taca baksanıza. Hiç erkek işi değil.
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Exnuc 10 yıl
O taç nedir ya :D:D
Tebrikler
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hey 10 yıl
arkadaslar tebrik ve guzel sozleriniz icin cok cok teseukkurler hepinize.. Tacin nedeni ise yarisma sonunda kral secilmis olmamiz fakat ne yazikki gigabyte kral tacina pek benzemeyen birsey getirmis ama bizde geyik olsun diye denedik :)

sevgi ve saygilarimla;
hey


burada bir de overclock ile daha ilgili olanlar icin aciklama getireyim:

Samimi olarak soyleyebilirim ki 32Mde de 1.olmamiz da oldukca yuksek ihtimaldi. Yasadigimiz sorunu hemen ozetliyeyim, ram timing lerini windows uzerinden set etmemizi saglayan CPUTweaker adli yazilim calismadi; set etti gostermesine ragmen aslinda set etmiyordu!; kotu durum ise bizim bunu ancak 32m suresi bitince ayni sorunu yasayan diger arkadaslardan ogrendik. oysa evdeki denemelerimizde elimizdeki 9-10-10-25.. ve gorece siki timingler ile 2220mhz yapabilen oldukca kotu ram ile bile 9dk 08sn skor alabiliyorduk (ki bu ayarlarda sistemde hic bir tweak yapmasaniz bile 9dk 17sn skor vermekte.) yani kisacasi biz 8-15-15-31 ve olabildigince gevsek timingler ile skor aliyorduk ve bir turlu bunun nedeninn cputweaker in calismadigi olacagi aklimiza gelmedi, soran olursa cpuz den neden bakmadiniz diye :) cunku yarismada cpuz yerine intel frequency tool ve cputweaker isteniodu sadece o yuzden cpuz yi de hic calistimamistik.. sanirim buraya kadar bilgili olan arkadaslar karsilastigimiz sanssizligi anlamistir :) ama ne olursa olsun 3dmark ile bunu telafi ettiysek ne mutlu bize..
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uzm@n 10 yıl
Tebrikler..
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Erai 10 yıl

Tebrik ederim, başarılarının devamını diliyorum
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@nano@ 10 yıl
ülkemizi orda temsil edip bu alanda bizimde var olduğumuzu gösterdiğiniz için teşekkürler
@fx57 hocam ikinci satır ilk cümlede hata var yada 3d mark 2011 çıkmış benim haberim yok
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Chembond 10 yıl
Ow yea man.
Kangracıleyşıns!!!
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K58 10 yıl
Helal olsun...
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ssonerb 10 yıl
gurur verici.tbrkler
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K0rkunc 10 yıl
uhasdjhkjsddsfsd flsjdfklsd taç takan kel abimize koptum ya :D





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