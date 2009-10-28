Gigabyte'ın TweaKING yarışmasında Türkiye, 3DMark şampiyonu oldu

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Recep "hey" Kulan ve Mehmet "tosunermc" Tosuner

Gigabyte'ın düzenlediği TweaKING: Show Your Magic yarışmasında Türkiye şampiyon oldu. 22 Avrupa ülkesinden 40'dan fazla profesyonel hız aşırtmacının katıldığı uluslararası yarışmada daha önce Avrupa ikincliği de kazanmış olan Recep "hey" Kulan ve Mehmet "tosunermc" Tosuner ikilisi, 3DMark 2001'de etkinliğin en yüksek skoruna imza atarak şampiyonu oldu.

Ekibimiz SuperPi 32M ve 3DMark 2001 olmak üzere iki kategoride yapılan yarışmanın 3DMark 2001 etabında tüm rakiplerini bariz bir fark ile geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi olmayı başardılar. Gigabyte'ın yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı P55 çipsetli P55-UD6 anakartı üzerinde Core i5 750 işlemci ve GeForce GTX 260 ile yapılan yarışmada en iyisi olmayı başaran ekibimizi Donanım Haber olarak tebrik ediyoruz.