Gigabyte'ın yeni anakartı X58-UD5 gün ışığına çıktı

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Geçtiğimiz günlerde X58-Extreme modeli gün ışığına çıkan Gigabyte aynı yonga setini kullanan ve Extreme modeline göre daha uygun fiyatlı olması beklenen X58-UD5 modeli üzerindeki örtüyü de kaldırdı. Extreme modeliyle oldukça benzer olan X58-UD5 başta soğutucu tasarımı olmak üzere bazı temel farklılıklara sahip.

X58-Extreme modelinden farklı olarak su soğutma desteği sunmayan ve daha yüksek soğutma performans için tak-çıkar bakır bloğa sahip olmayan X58-UD5, Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve XE 965 işlemcileriyle kullanılabilen yeni anakart üzerinde 6x bellek slotu yer alıyor ve yüksek hızda DDR3 desteği sunuluyor.

12 fazlı güç tasarımına sahip olduğu belirtilen ve hem SLI hem de Crossfire desteği sunan anakartın Ultra Durable 3 prensipleri çerçevesinde Japon kapasitör kullanımı başta olmak üzere kalite arttırıcı detaylara sahip olduğu belirtiliyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan anakart üzerinde 3x PCIe 16 slotu yer alıyor.

Güney köprüsü olarak Intel'in ICH10R yongasını kullanan ve farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 10x SATA-II konnektörüyle donatılan anakart, çift gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özellikler ile profesyonel kullanıcılar için güç - clear cmos butonlarına da sahip olan Gigabyte X58 UD5'in Debug LED'i de bulunmakta.

Kasım ayındaki Nehalem lansmanına paralel olarak pazara sunulması beklenen Gigabyte X58-UD5'in fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.