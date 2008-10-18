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Gigabyte'ın yeni anakartı X58-UD5 gün ışığına çıktı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
15,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın yeni anakartı X58-UD5 gün ışığına çıktı
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Geçtiğimiz günlerde X58-Extreme modeli gün ışığına çıkan Gigabyte aynı yonga setini kullanan ve Extreme modeline göre daha uygun fiyatlı olması beklenen X58-UD5 modeli üzerindeki örtüyü de kaldırdı. Extreme modeliyle oldukça benzer olan X58-UD5 başta soğutucu tasarımı olmak üzere bazı temel farklılıklara sahip.

X58-Extreme modelinden farklı olarak su soğutma desteği sunmayan ve daha yüksek soğutma performans için tak-çıkar bakır bloğa sahip olmayan X58-UD5, Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve XE 965 işlemcileriyle kullanılabilen yeni anakart üzerinde 6x bellek slotu yer alıyor ve yüksek hızda DDR3 desteği sunuluyor.

12 fazlı güç tasarımına sahip olduğu belirtilen ve hem SLI hem de Crossfire desteği sunan anakartın Ultra Durable 3 prensipleri çerçevesinde Japon kapasitör kullanımı başta olmak üzere kalite arttırıcı detaylara sahip olduğu belirtiliyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan anakart üzerinde 3x PCIe 16 slotu yer alıyor.

Güney köprüsü olarak Intel'in ICH10R yongasını kullanan ve farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 10x SATA-II konnektörüyle donatılan anakart, çift gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özellikler ile profesyonel kullanıcılar için güç - clear cmos butonlarına da sahip olan Gigabyte X58 UD5'in Debug LED'i de bulunmakta.

Kasım ayındaki Nehalem lansmanına paralel olarak pazara sunulması beklenen Gigabyte X58-UD5'in fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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01Mrt 11 yıl
ah ulan ah şu kartın güzelline bak...
tam duvarlık... :D
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max975 11 yıl
güzel kart
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ZbrCED 11 yıl
Bu da çok güzel ama extreme beni büyülemişti.Giga performanstan sonra estetik olaynı da kavradı. Asus tan giga ya doğru bir akış var bende sanki.
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl
Şu Gigabyte'nin mavisine hastayım.

Heatsinklerin mavisi de çok hoş
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MrPerFormance 11 yıl
bu soğutucu rengini görünce asus un ws anakartları aklıma geliyor.
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kenanclk 11 yıl
Böyle anakartım olsa cerceveler duvara asarım
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
sonunda gökkuşağı sitilinden vazgeçti gigabyte
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kemalyalcinkaya 11 yıl
Hem SLI hem de Crossfire desteği sunması bu kartı ATI severlerin de Nvidia severlerin de gözdesi yapacaktır.
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siyah845 11 yıl
cok karızmaymıs
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SanalKabus 11 yıl
Renk olarak Gigabyte bu işi iyi yapıyor.Ayrıca Ultra Durable 3 ile kullanıcıyı istediği yerden vurmayı başarabiliyor.Fiyat olarak ortalama fiyata istenilen performansı sunmayı başarıyor Gigabyte.
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tayguncifci 11 yıl
LGA775'Mİ LGA1366'MI. Bİ HATA VAR SANIRIM
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ramdeon 11 yıl

Orjinalden alıntı: tayguncifci

LGA775'Mİ LGA1366'MI. Bİ HATA VAR SANIRIM


Core i7 serisi bu, yeni soket yapısı vs. vs. En güzel özelliği, baştan sona AMD'nin kopyası olması... Uzun bir süredir takip etmiyorsunuz galiba :) .
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ramdeon 11 yıl
Her zaman diyorum : 6-7 yuvalık, ATX şeklindeki anakartlarda ikiden fazla çoklu kart kullanımı haram diye... Al, yap bakalım 4870'i CrossFire... Üst karttaki neredeyse iptal olacak kadar az hava alacak...
790GX'lerin (Bir kısmı) , 790X'lerin ve DFI'ın 790FX'lerinin gözünü seveyim :) !
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