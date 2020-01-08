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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Giriş seviyesi Wacom One tanıtıldı

    Grafik tasarım işlerine yeni başlıyorsanız Wacom sizin için başlangıç düzeyinde bir tablet geliştirdi. Wacom One bir cihaza bağlanarak çalışıyor ve farklı kalemlerle de uyumlu.
    2 hf.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Giriş seviyesi Wacom One tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Grafik tabletlerin bir numaralı ismi ve S-Pen gibi pek çok ekran kaleminin teknolojisini oluşturan Wacom, giriş seviyesine yönelik yeni bir grafik tableti duyurdu. Tanıtım CES 2020 fuarında yapıldı.

    Wacom One özellikleri ve fiyatı

    Wacom One adıyla tanıtılan yeni grafik tableti yeni nesil içerik üreticilerini hedefliyor. Yani grafik işlerine yeni başlayan üreticiler için temel anlamda çizim özellikleri barındırıyor.

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    Wacom One 13 inçlik Full HD bir ekrana sahip ve NTSC renk gamının yüzde 72’sini kapsıyor. Bağımsız bir grafik tableti olmadığı için Windows, Mac veya belirli Android cihazlarına bağlamak için ek bir aparat gerekiyor.

    Tabletin yanında bir de baskı hassasiyeti olan ekran kalemi mevcut. Ayrıca kullanıcılar farklı markaların uyumlu kalemlerini de tercih edebilirler. Samsung ve Staedtler gibi markalar bu yeni tablet için ekran kalemi üretecek.

    Wacom One 400$ fiyat etiketine sahip. Tablet ile uyumlu akıllı telefonlar ise Huawei P20/P30, Mate 10/10 Pro, Mate 20/20 Pro; Samsung Galaxy Note 10/10+/9/8, Galaxy S10e/S9/S8, Galaxy Tab S4/S5e/S6 ve Sony Xperia XZ2 şeklinde sıralanıyor.



    https://www.slashgear.com/wacom-one-is-an-entry-level-pen-display-for-budding-artists-07606031/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    smart1978 1 hf. en beğenilen
    Ingilizceniz yok veya anlayamamissiniz :/


    Kaynaktan anlasilan su :


    Tablet degildir. Ekran ama Wacom kalemli bir ekran ...


    Tablet olmadigi kalemli ekran oldugu icin uyumlu cihazlar arasinda ( ki burasini da eksik aktarmissiniz cevirmisiniz vs :) daha baska cihazlarda ilerde destegi gelecekmis :) ) oldugu da belirtilmistir.



    Aksi halde icerik uzerinden icerikle alakli soru isaretleri olusturuyorsunuz Ekrem Bey :) Bir de sahsiniza da :) .

    Birebir dogru ceviri niye yapmadin demiyorum sadece cevirdiklerin uzerinden bir butunluk kaynak ile saglanmadini belirtmek isterim :)



    Baskalari bu isi yapsin. Baskalarin ekmegi ile oynanmamali...
    Ingilizceniz yok veya anlayamamissiniz :/ Kaynaktan anlasilan su : Tablet degildir. Ekran ama Wacom kalemli bir ekran ...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    smart1978 1 hf. en beğenilen
    Ingilizceniz yok veya anlayamamissiniz :/


    Kaynaktan anlasilan su :


    Tablet degildir. Ekran ama Wacom kalemli bir ekran ...


    Tablet olmadigi kalemli ekran oldugu icin uyumlu cihazlar arasinda ( ki burasini da eksik aktarmissiniz cevirmisiniz vs :) daha baska cihazlarda ilerde destegi gelecekmis :) ) oldugu da belirtilmistir.



    Aksi halde icerik uzerinden icerikle alakli soru isaretleri olusturuyorsunuz Ekrem Bey :) Bir de sahsiniza da :) .

    Birebir dogru ceviri niye yapmadin demiyorum sadece cevirdiklerin uzerinden bir butunluk kaynak ile saglanmadini belirtmek isterim :)



    Baskalari bu isi yapsin. Baskalarin ekmegi ile oynanmamali...
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    monacomen 1 hf. yeni yorumcu smart1978
    Yanılıyor olabilir misiniz, çeviri doğru bence çünkü cihaz bir tablet ve bir cihaza yani bir bilgisayara da bağlı olarak çalışıyor. Bu şekilde ekran değil tablet olmuyor mu? Buyrun video tanıtımı.



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