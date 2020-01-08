Giriş seviyesi Wacom One tanıtıldı

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Grafik tabletlerin bir numaralı ismi ve S-Pen gibi pek çok ekran kaleminin teknolojisini oluşturan Wacom, giriş seviyesine yönelik yeni bir grafik tableti duyurdu. Tanıtım CES 2020 fuarında yapıldı.

Wacom One özellikleri ve fiyatı

Wacom One adıyla tanıtılan yeni grafik tableti yeni nesil içerik üreticilerini hedefliyor. Yani grafik işlerine yeni başlayan üreticiler için temel anlamda çizim özellikleri barındırıyor.

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Wacom One 13 inçlik Full HD bir ekrana sahip ve NTSC renk gamının yüzde 72’sini kapsıyor. Bağımsız bir grafik tableti olmadığı için Windows, Mac veya belirli Android cihazlarına bağlamak için ek bir aparat gerekiyor.

Tabletin yanında bir de baskı hassasiyeti olan ekran kalemi mevcut. Ayrıca kullanıcılar farklı markaların uyumlu kalemlerini de tercih edebilirler. Samsung ve Staedtler gibi markalar bu yeni tablet için ekran kalemi üretecek.

Wacom One 400$ fiyat etiketine sahip. Tablet ile uyumlu akıllı telefonlar ise Huawei P20/P30, Mate 10/10 Pro, Mate 20/20 Pro; Samsung Galaxy Note 10/10+/9/8, Galaxy S10e/S9/S8, Galaxy Tab S4/S5e/S6 ve Sony Xperia XZ2 şeklinde sıralanıyor.

https://www.slashgear.com/wacom-one-is-an-entry-level-pen-display-for-budding-artists-07606031/

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