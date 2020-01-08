Yeni Bluetooth ses standardı tanımlandı

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İlk dönemlerinde sadece kısa mesafede veri alışverişi için kullanılan Bluetooth bugün veri aktarımından fare-klavye bağlantısına ve müzik aktarımına kadar pek çok fonksiyonu yerine getirmeye başladı. Haliyle standartların da çeşitlenmesi gerekiyor.

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Bluetooth LE Audio neler sunuyor?

Bugüne kadar Bluetooth 5.1 standardına kadar gelen sıralamalar görmüştük. Ayrıca düşük güçte çalışan cihazlar için de Bluetooth LE şeklinde bir standart daha yer alıyordu. Son dönemde işitme cihazları, kablosuz kulaklıklar ve müzik paylaşımlarının artış göstermesi yeni bir standardı daha zorunlu kıldı.

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Bluetooth LE Audio adı verilen yeni standart düşük güçte müzik verilerinin paylaşımına imkan tanıyor ve ayrı bir standart olarak sertifikalandırılması gerekiyor. Low Complexity Communication Codec (LC3) kodeği sayesinde çok düşük güçlerde kaliteli ses aktarımı yapılabiliyor. Böylece bataryaya olumlu katkı yapıyor.

Bluetooth LE Audio standardının listelenen özelliklerine bakacak olursak işitme cihazları için yerleşik destek, çevrenizdeki destekli cihazlara müzik yayını yapabilmek, çoklu ses yayını yaparak kablosuz kulaklıklarda ses haritalama tecrübesini geliştirmek sayılabilir. Bluetooth LE Audio teknolojisi yaz aylarına doğru ilk cihazlarda kendisine yer bulacak.

https://www.engadget.com/2020/01/06/bluetooth-audio-low-energy/

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