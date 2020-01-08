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    Yeni Bluetooth ses standardı tanımlandı

    Bluetooth LE Audio teknolojisi ile düşük güç tüketiminde yüksek ses aktarımı, çevredeki cihazlara müzik yayını ve işitme cihazı desteği gibi pek çok imkan getiriliyor.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni Bluetooth ses standardı tanımlandı
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    İlk dönemlerinde sadece kısa mesafede veri alışverişi için kullanılan Bluetooth bugün veri aktarımından fare-klavye bağlantısına ve müzik aktarımına kadar pek çok fonksiyonu yerine getirmeye başladı. Haliyle standartların da çeşitlenmesi gerekiyor.

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    Bluetooth LE Audio neler sunuyor?

    Bugüne kadar Bluetooth 5.1 standardına kadar gelen sıralamalar görmüştük. Ayrıca düşük güçte çalışan cihazlar için de Bluetooth LE şeklinde bir standart daha yer alıyordu. Son dönemde işitme cihazları, kablosuz kulaklıklar ve müzik paylaşımlarının artış göstermesi yeni bir standardı daha zorunlu kıldı.

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    Bluetooth LE Audio adı verilen yeni standart düşük güçte müzik verilerinin paylaşımına imkan tanıyor ve ayrı bir standart olarak sertifikalandırılması gerekiyor. Low Complexity Communication Codec (LC3) kodeği sayesinde çok düşük güçlerde kaliteli ses aktarımı yapılabiliyor. Böylece bataryaya olumlu katkı yapıyor.

    Bluetooth LE Audio standardının listelenen özelliklerine bakacak olursak işitme cihazları için yerleşik destek, çevrenizdeki destekli cihazlara müzik yayını yapabilmek, çoklu ses yayını yaparak kablosuz kulaklıklarda ses haritalama tecrübesini geliştirmek sayılabilir. Bluetooth LE Audio teknolojisi yaz aylarına doğru ilk cihazlarda kendisine yer bulacak.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/bluetooth-audio-low-energy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    profecco 2 hf. en beğenilen
    Asıl beklediğim olay birden fazla hoparlöre aynı anda ses verebilmek. Mesela 4 veya 5 bluetooth hoparlöre telefondan veya tabletten 5.1 sesi ayrı kanal halinde verebilsek süper olur. Bende şu an tws özelliği olan 2 tane Anker Motion b hoparlörüm var. Film izlerken vs çok fark ediyor.
    Asıl beklediğim olay birden fazla hoparlöre aynı anda ses verebilmek. Mesela 4 veya 5 bluetooth hoparlöre telefondan veya tabletten 5.1 sesi ayrı kanal halinde ...
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    monacomen 2 hf. yeni yorumcu
    Belki bu sayede ev içi 5.1 sinema sistemleri için hoparlör kablolarının salonu dolanmasına gerek kalmaz ve her hoparlör düşük pil gücü ile uzun süre kullanılabilir.
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    profecco 2 hf. en beğenilen
    Asıl beklediğim olay birden fazla hoparlöre aynı anda ses verebilmek. Mesela 4 veya 5 bluetooth hoparlöre telefondan veya tabletten 5.1 sesi ayrı kanal halinde verebilsek süper olur. Bende şu an tws özelliği olan 2 tane Anker Motion b hoparlörüm var. Film izlerken vs çok fark ediyor.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    otoogretmen45199 1 hf. profecco
    Ultimate Ears'ın hoparlörleri bu dediğini hoparlörleri ile zaten yapıyor 5.1 olarak değil ama L&R olarak 150 hoparlörü bağlayabiliyorsun. Aktif olarak İzmirde bisiklet turlarında 7-8 kişi hoparlörünü eşleştirip 30-40 kişi neredeyse düğün yapar gibi eğlendik, müzik dinliyerek bisiklet turu yaptık. ultimateears.com/...
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