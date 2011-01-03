gncteklif.com’dan %50’nin Üstünde İndirim Fırsatları

gncteklif.com, gnçtrkcll’lilere her gün geniş bir yelpazede çok çeşitli markalardan hem ulusal hem yerel teklifler sunuyor. Büyük indirim fırsatları ile gençlerin bütçesine en uygun teklifleri getirecek, gençliğin gücüne güç katacak siteden hem kredi kartı hem de mobil ödemeyle alışveriş yapmak mümkün.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell’in gençlik kulübü gnçtrkcll, gnçtrkcll’lilere özel büyük indirimlerle online alışveriş olanağı sağlayan bir internet sitesi kurdu. gnçtrkcll üyeleri, www.gncteklif.com adresinden ulaşılabilen sitede her gün değişen teklifleri kendilerine özel fırsatlarla çok daha az ödeyerek satın alabiliyorlar.

Dünyada en hızlı büyüyen trendlerden biri olan grup satın alma, ülkemizde de internet kullanıcılarının sayısındaki artışa paralel olarak gittikçe yaygınlaşıyor ve “grup satın alma” (“Group buying”) hizmeti veren internet siteleri, üyelerine e-posta yoluyla günlük teklifler sunuyorlar. Turkcell,gncteklif.com ile Türkiye’nin gençlik kulübü gnçtrkcll üyelerine benzersiz fırsatları dev indirimlerle sunarak dünyada grup satın alma sektörüne giren ilk operatör oluyor.gncteklif.com, gnçtrkcll’lilere gıdadan eğlenceye, elektronikten eğitime geniş bir yelpazede çok çeşitli markaların tekliflerini ulaştırıyor. Sitede iletişim ihtiyaçlarına karşılık verecek özel fırsatlar da yer alıyor. %50’nin üstünde indirimlerle satışa sunulan teklifler, her gün üyelerin cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gönderiliyor ve böylece gençler, ilgilerini çeken ürün ve hizmetlere kendi bütçelerine uygun koşullarda sahip olabiliyorlar.

Yerel teklifler gncteklif.com’da

Turkcell’in gençlik kulübü gnçtrkcll, gncteklif.com üzerinden büyük markalar ve zincir mağazaların yanı sıra gençlerin ilgisini çekecek yerel marka ve işletmelerin tekliflerini de sunuyor. İlk etapta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Eskişehir’de bulunan yerel noktalara ait teklifler, ilerleyen dönemlerde diğer illere de yayılacak.

Mobil ödeme seçeneği

gncteklif.com’un bir başka çarpıcı özelliği de ödeme yapmak için mutlaka kredi kartına ihtiyaç olmaması. gnçtrkcll’liler, gncteklif.com adresinde yayınlanan günlük teklifleri kredi kartıyla satın alabildikleri gibi dilerlerse mobil ödeme yöntemini de kullanabiliyorlar. Satın alma aşamasında cep telefonuyla ödeme seçeneğini tercih edenler, Turkcell’in mobil ödeme altyapısını kullanarak teklifleri 1 SMS ile satın alabiliyor. Teklifin bedeli faturalı hat kullananların faturasına yansıtılıyor, ön ödemeli hattı olanlar ise bu hatta yüklü meblağdan ödeme yapabiliyor.

gncTEKLİF’e üye olmak çok kolay

Turkcell’in online alışveriş sitesi gncTEKLİF’in sunduğu fırsatlardan yararlanabilmek için gnçtrkcll’li olmak yeterli. Gençlerin ihtiyaç, talep ve beklentilerini odağa alan yapısıyla benzerlerinden ayrılan ve internetten Turkcell güvencesiyle alışveriş imkanı sunan gncTEKLİF’e üye olarak günlük teklifleri kaçırmamak için www.gncteklif.com’a e-posta adresi ile kaydolmak gerekiyor. Dileyenler gncTEKLİF’i Facebook ve Twitter üzerinden takip ederek belirli bir süre için geçerli olacak teklifleri anında yakalayabiliyorlar.

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