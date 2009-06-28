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Green House MLC tabanlı ikinci jenerasyon SSD modellerini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Green House MLC tabanlı ikinci jenerasyon SSD modellerini kullanıma sunuyor
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Japonya merkezli donanım üreticisi Green House, Multi Level Cell (MLC) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan ikinci nesil SSD modellerini duyurdu. Firma GH-SSD X GS-2MA kod adını taşıyan yeni seri dahilinde 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB kapasiteli 2.5-inç SSD modellerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

SATA-II ara birimini destekleyen ve yüksek performans için 64MB kapasiteli tampon bellek birimi ile donatılan yeni SSD'lerin 2.75 Watt'lık güç tüketim değerine sahip oldukları ve 2.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sundukları belirtiliyor. Yeni SSD'lerin performans değerleri ise modeline göre farklılık gösteriyor.

Açıklanan detaylara göre GH-SSD X GS-2MA serisi yeni SSD'lerden 32GB ve 64GB kapasiteli modeller 180MB/sn okuma ve 90MB/sn yazma hızlarını, 128GB ve 256GB kapasiteli modeller ise 220MB/sn okuma ve 140MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar. Yeni SSD'lerin önümüzdeki ay satışa sunulması bekleniyor.


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dante38 10 yıl
Harbi yha baya pahalı bunlar işlemci fiyatı kadarlar.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
biran once ucuzlasa sunnarda alsak ya.
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resler 10 yıl
2.5 milyon saat = 285 yıl yanlışmı hesaplıyorum. Birde güç tüketim değerleri çok düşük olduğu için bu cihazları doğrudan esata girişine bağanacak şekilde üretemezlermi. Kasa içinde kablo salatası biraz daha azalır böylece.
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