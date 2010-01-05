Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

G.Skill dünyanın en hızlı bellek kitini duyurdu: 2400MHz!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,6b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

G.Skill dünyanın en hızlı bellek kitini duyurdu: 2400MHz!
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, çift kanal bellek desteği sunan yeni nesil Intel işlemciler için 5 yeni kit hazırladı. Tamamı 4GB kapasiteli (2x 2GB) DDR3 bellek kitleri modeline göre 2000MHz, 2300MHz ve 2400MHz'de çalışıyorlar. 2400MHz'de çalışan model ticari olarak satışa sunulmuş en hızlı bellek kiti olarak anons edilen Pi serisi DDR3 bellek kitlerinin genel özellikleri şu şekilde;

  • DDR3 2400, CL9-11-9-28, 1.65V
  • DDR3 2300, CL8-11-8-28, 1.65V
  • DDR3 2000, CL6-9-6-24, 1.65V
  • DDR3 2000, CL7-9-7-24, 1.65V
  • DDR3 2000, CL8-9-8-24, 1.65V

Özel tasarımlı soğutucu ile donatılan yeni bellek kitleri,aktif soğutma kitityle de alınabiliecek. Ömür boyu garanti ile satışacak yeni kitlerin fiyatları ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mertcan. 9 yıl
Bellekler de giderek işlemci ve ekran kartlarına yetişiyor frekans olarak , maşallah :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sultanomar 9 yıl
alienware sistemler için yapmışlar heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hooper 9 yıl
süpermiş ya ama anakart üreticileri de adam gibi üretseler takamıyoruz bazılarına kitleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 9 yıl
bence gecikme süreleri o kadarda kötü değil allah arttırsın yakında 3000 mhz görecez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
comanchee 9 yıl
yaw biz makina sessiz olsun istiyoruz derken her paraçaya fan takılır hale getirdiler işi anlamadım gitti.peki nanometrik küçülme-daha ileri silikon işleme teknikleri vs vs ne faydası var açıkçası anlamış değilim.her parça geliştikçe soğutma için mekanik bağılmlılık daha bir uç noktaya gidiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sugarcocuk1 9 yıl
ya bune güzellik böyle artık millet gecikme süresine bakmıyor sekil olsunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
!sTaNbLuE 9 yıl
5-5-5-15 olmadığı sürece elimi sürmem.isterse 5000MHZ olsun hic farketmez.Şu gecikme sürelerine el atsınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N-0NE 9 yıl
Gecikmeler çok düşük...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ersinbektas 9 yıl
fiziksel qörünümüde hoş olmuş ama fiyatı baya pahalı olacaktır :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reytan 9 yıl
Canavar gibi valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
bu yeni cikmis ama dunyanin ilk cikani degil The Corsair Dominator GTX1 modules are individually screened and tested on multiple high-performance Intel P55 chipset platforms to ensure that they operate at the incredible frequency of 2400MHz at timings of 9-11-9-27 at 1.65V.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erolsipar 9 yıl
Daha neler gelır ddr3 yenı ısınıor nm ındıkce dahada 2000 CL5 ler de gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flee 9 yıl
Aya mı gidicek bu :S Nasıl bir tasarımdır bu yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 9 yıl
zamanlamalar ilgincmis yalniz 2000 cl6 yazilanda bir yanlis olmasin daha 1600 cl6'lari yeni cikardilar.cok faydali bu aletler hizlandikca ucuyor oyunlar bakiniz farklar.


tweaktown.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oulcan24 9 yıl

Flee

Aya mı gidicek bu :S Nasıl bir tasarımdır bu yav

koptum ya
ama çok hoşuma gitti i5 ile müthiş olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16643 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bellek, 4gb ve
2 etiket daha Ram g.skill
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim