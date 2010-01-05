G.Skill dünyanın en hızlı bellek kitini duyurdu: 2400MHz!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, çift kanal bellek desteği sunan yeni nesil Intel işlemciler için 5 yeni kit hazırladı. Tamamı 4GB kapasiteli (2x 2GB) DDR3 bellek kitleri modeline göre 2000MHz, 2300MHz ve 2400MHz'de çalışıyorlar. 2400MHz'de çalışan model ticari olarak satışa sunulmuş en hızlı bellek kiti olarak anons edilen Pi serisi DDR3 bellek kitlerinin genel özellikleri şu şekilde;
- DDR3 2400, CL9-11-9-28, 1.65V
- DDR3 2300, CL8-11-8-28, 1.65V
- DDR3 2000, CL6-9-6-24, 1.65V
- DDR3 2000, CL7-9-7-24, 1.65V
- DDR3 2000, CL8-9-8-24, 1.65V
Özel tasarımlı soğutucu ile donatılan yeni bellek kitleri,aktif soğutma kitityle de alınabiliecek. Ömür boyu garanti ile satışacak yeni kitlerin fiyatları ise açıklanmadı.
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tweaktown.com/...
koptum ya ama çok hoşuma gitti i5 ile müthiş olur..