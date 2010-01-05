G.Skill dünyanın en hızlı bellek kitini duyurdu: 2400MHz!

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, çift kanal bellek desteği sunan yeni nesil Intel işlemciler için 5 yeni kit hazırladı. Tamamı 4GB kapasiteli (2x 2GB) DDR3 bellek kitleri modeline göre 2000MHz, 2300MHz ve 2400MHz'de çalışıyorlar. 2400MHz'de çalışan model ticari olarak satışa sunulmuş en hızlı bellek kiti olarak anons edilen Pi serisi DDR3 bellek kitlerinin genel özellikleri şu şekilde;

DDR3 2400, CL9-11-9-28, 1.65V

DDR3 2300, CL8-11-8-28, 1.65V

DDR3 2000, CL6-9-6-24, 1.65V

DDR3 2000, CL7-9-7-24, 1.65V

DDR3 2000, CL8-9-8-24, 1.65V

Özel tasarımlı soğutucu ile donatılan yeni bellek kitleri,aktif soğutma kitityle de alınabiliecek. Ömür boyu garanti ile satışacak yeni kitlerin fiyatları ise açıklanmadı.