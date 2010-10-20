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GT5, 2010 Sonunda Geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
2,6b
1
Oyunlar
DH Bülten
Dh Bülten
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Gran Turismo 5?in çıkış tarihinin global olarak ertelenmesi ile ilgili açıklama

GT5, 2010 sonunda geliyor
Daha önce, çok uzun zamandır heyecanla beklenen ve PlayStation® konsolunun en fazla rağbet gören serilerinden biri olan Gran Turismo'nun beşinci oyununun 3 Kasım'da piyasalarda olacağını duyurmuştuk. Ancak ne yazık ki, bu tarihin, tüm dünyada 2010 yıl sonunu aşmamak kaydıyla şu an için belirsiz bir tarihe ertelendiğini sizlerle paylaşmak isteriz.

Oyunun yaratıcısı Kazunori Yamauchi ve Polyphony Digital ekibi, dünya çapındaki GT5 hayranlarına, en mükemmel kalitede yarış deneyimi yaşatmak istiyor ve yaklaşık 5 yıllık bu uzun bekleyişin ardından gelecek çıkışın, kusursuz bir buluşma olması için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu emeklerin sonucunda, bu iddialı oyunun, beklentileri en iyi şekilde karşılayacağından eminiz.   

Tüm GT5 hayranlarından gecikme için özür diliyor, güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi bilgilerinize sunuyoruz.


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