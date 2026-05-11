Günlük temizliğinizi nasıl daha rahat halledebilirsiniz?

Günlük rutin temizlikte robot süpürgeler, otomatik, planlı bakımla oldukça kolaylık sağlıyor. Temizlik robotları, sert zeminlere tutanan günlük toz ve evcil hayvan tüyleri için ideal. Buna karşılık, kablosuz dikey elektrikli süpürgeler daha güçlü emiş gücü, derinlemesine temizlik, merdivenler ve döşemeler için daha fazla çok yönlülük sağlayarak hedefe yönelik, pratik temizlik için daha uygun. Elektrikli moplar ise kablosuz, püskürtmeli ve dönme fonksiyonlarıyla sert zeminlerdeki toz, ayak izleri ve lekeleri hızla temizleyerek günlük zemin bakımı için son derece etkili. Gündelik temizliğinizi kolaylaştırmak adına ister dikey süpürge, ister robot süpürge, ister ıslak&kuru kablosuz dikey süpürge, isterseniz de elektrikli mop arıyor olun, en yenilikçi temizlik ürünleri Philips’te.
Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge
PowerCyclone 12 ve PowerBlade dijital motor, mükemmel hava akış hızı (1080 L/dk'ya kadar üretmek üzere birlikte çalışırken enerji tasarrufu sağlıyor.
TriActive Akıllı LED başlık, birçok zemin tipinde tek bir harekette toz ve kiri %99,9'a varan oranda temizleyen üçlü etki teknolojisiyle geliştirilmiş. Otomatik ayarı, emiş gücünü zemin tipinize göre ayarlıyor ve ayarlanabilir LED ışık sayesinde en küçük toz taneciğini bile kaçırmıyorsunuz. Uzun ve ince tüyleri almak için evcil hayvan başlığı, kanepenizin her bir girintisini temizlemek için döşeme başlığı, dar alanlara erişmek ve zorlu köşeleri temizlemek için uzun aralık temizleme başlığı ve 2'si 1 arada kombinasyon başlığı, hassas zeminlerin tozunu almak için yumuşak fırça mevcut.
Philips 8000 Serisi, tek şarjla eşsiz temizlik sunuyor; Eco modunda 360 m2'den fazla, Turbo modunda 135 m2'den fazla alanı temizleyebiliyor. Turbo ayarında bile tüm evi temizleyebiliyorsunuz. Aksesuar olarak sunulan ilave bataryalar ve hızlı şarj cihazı (XV1797) ile bu temizlik kapsamını iki katına çıkarabilirsiniz.
Dijital ekran, süpürgeyi kontrol etmenizi sağlarken temizlik sırasında ve sonrasında ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunuyor. Ekran üzerinden parlaklığı ve hızı kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Filtre tıkandığında da uyarıyor.
Philips XC8057/01 modeli, ince toz ve alerjenlerin %99,9'unu filtreleyen 3 aşamalı filtreleme sistemine sahip. Bu, alerjisi olanlar için hayati bir özellik. Süpürge, polen, evcil hayvan tüyleri, toz akarları ve diğer ince toz parçacıklarını %99,9'a varan oranda yakalayarak haznesine hapsediyor. İlave yedek filtrenin (XV1681) kutu içeriğine dahil edilmesi de harika bir detay.
- Zemini tanıyan PrecisionPower Akıllı Başlık
- 25.2 V, 80 dakikaya kadar çalışma süresi
- Farklı alanlarda kullanım için ek aksesuarlar
- Yer silmek için Aqua Plus Modülüne sahiptir
- Çok yönlülük: 5 LED başlık ve el tipi
Philips AquaTrio 9000 Islak&Kuru Kablosuz Dikey Süpürge: Tek süpürge 3 işlem
Kablosuz ıslak kuru süpürge, her kullanımdan sonra nemi, kiri ve bakterileri gidererek kendini otomatik olarak temizliyor, elle temizlemeniz gerekmiyor; her zaman temiz ve kullanım hazır. PowerCyclone Aqua, kiri ve kirli suyu ayırıp hapsederek her seferinde temiz suyla temizlik sağlıyor. Çift fırçaya sahip olmasıyla daha fazla ıslak ve kuru kir yakalayabiliyor. 180 derece esnekliği sayesinde ulaşılması güç alanları bile temizliyor. Hem ıslak hem de kuru başlıkta bulunan LED ışık, gözle görülmesi imkansız toz, kir, leke, kıl ve kırıntıları ortaya çıkarıp kusursuz temizlik sağlıyor. 500 ml temiz su, 400 ml kirli su tankı sayesinde tek dolumla tüm temizliği tamamlayabiliyorsunuz.
- Tek süpürge ile silme, sıvıları çekme ve süpürme
- Her zaman temiz kalan PowerBrush fırçalar
- Her zaman temiz suyla temizlik yapma
- Kuru süpürme başlığı ve el tipi kullanım
- 4 dakikada otomatik kendini temizleme ve şarj istasyonu
- Geniş tank kapasitesiyle her yeri tek seferde temizleme
- LED ışıklı ıslak ve kuru başlık
- Patentli AquaSpin fırçaları: 4000 RPM temizleme gücü
- Tek şarjla 285 m²’ye kadar alanı temizleme
Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop: Geleneksel paspaslara veda!
Kablosuz tasarıma sahip olmasıyla kovaya gerek kalmadan, evin her köşesine kolayca ulaşıp zahmetsizce temizliği sürdürüyorsunuz. Pedleri çamaşır makinesinde yıkayarak tekrar kullanabiliyorsunuz. Yedek pedleri de kolaylıkla Philips'in resmi sitesinden bulunabiliyor.
- Aynı anda hem paspaslama hem de kurutma
- Tüm zeminler için uygun
- Bakterilere karşı %99,9 etkili
- Kova, sıkma veya durulamaya gerek kalmadan zahmetsiz temizlik
- Patentli OneUp teknolojisi ile her zaman temiz su ile silme
- Temiz ve kirli suyu ayıran sistem
- 360 derece dönen başlık
- Kablosuz tasarım
- 125 m²’ye kadar daireler için ideal
- Tek şarjla 70 dakikaya kadar kullanım
- Uzun ömürlü, kolay şarj edilebilir pil
- Çamaşır makinesinde yıkanabilir ve değiştirilebilir pedler
Philips HomeRun 9000 serisi: Süpürme ve silme özellikli robot süpürge
Peki, kendi temizliği? 70 güne kadar toz haznesini otomatik olarak boşaltıyor, 3 haftaya kadar kirli su haznesini boşaltıyor. Evde olmadığınızda temizliğin nasıl gittiğini mi kontrol etmek istiyorsunuz? Philips HomeRun uygulaması, temizlik durumunu kontrol etmek ve güncellemek için nerede olursanız olun robotunuzla iletişim kuruyor ve robotun temizlediği alanları gerçek zamanlı olarak gösteriyor.
- PowerCyclone Aqua ile her zaman temiz suyla temizlik
- Hepsi bir arada istasyonuyla 3 haftaya kadar sıfır bakım
- Gelişmiş dolaşma önleyici sistem
- Gizli D-ToF Lazer Navigasyon ile hassas rota planlama
- Yüksek emiş gücü
- Paspas kaldırma sistemi
- Gelişmiş engel algılama
- Tek şarjla 250 m²’ye kadar alanı temizleme
- EPA filtresiyle mükemmel filtreleme
- Philips HomeRun uygulamasıyla kolay kullanım
- Uzaktan sorun giderme ve güncellemeler
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.
Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.