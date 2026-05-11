Günlük temizliğinizi nasıl daha rahat halledebilirsiniz?

Günlük rutin temizlikte robot süpürgeler, otomatik, planlı bakımla oldukça kolaylık sağlıyor. Temizlik robotları, sert zeminlere tutanan günlük toz ve evcil hayvan tüyleri için ideal. Buna karşılık, kablosuz dikey elektrikli süpürgeler daha güçlü emiş gücü, derinlemesine temizlik, merdivenler ve döşemeler için daha fazla çok yönlülük sağlayarak hedefe yönelik, pratik temizlik için daha uygun. Elektrikli moplar ise kablosuz, püskürtmeli ve dönme fonksiyonlarıyla sert zeminlerdeki toz, ayak izleri ve lekeleri hızla temizleyerek günlük zemin bakımı için son derece etkili. Gündelik temizliğinizi kolaylaştırmak adına ister dikey süpürge, ister robot süpürge, ister ıslak&kuru kablosuz dikey süpürge, isterseniz de elektrikli mop arıyor olun, en yenilikçi temizlik ürünleri Philips’te.

Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

Tam Boyutta Gör Philips XC8057/01, akıllı başlığı ve uzun çalışma süresiyle dip köşe temizliği zahmetsiz hale getiren harika bir dikey süpürge. PrecisionPower Smart ve Aqua Plus başlık sayesinde toz, kir ve lekeleri %99’a varan oranda temizlemekle kalmıyor, PowerCyclone 12 teknolojisi sayesinde minimum pil kullanımıyla maksimum oranda toz alıyor.

PowerCyclone 12 ve PowerBlade dijital motor, mükemmel hava akış hızı (1080 L/dk'ya kadar üretmek üzere birlikte çalışırken enerji tasarrufu sağlıyor.

TriActive Akıllı LED başlık, birçok zemin tipinde tek bir harekette toz ve kiri %99,9'a varan oranda temizleyen üçlü etki teknolojisiyle geliştirilmiş. Otomatik ayarı, emiş gücünü zemin tipinize göre ayarlıyor ve ayarlanabilir LED ışık sayesinde en küçük toz taneciğini bile kaçırmıyorsunuz. Uzun ve ince tüyleri almak için evcil hayvan başlığı, kanepenizin her bir girintisini temizlemek için döşeme başlığı, dar alanlara erişmek ve zorlu köşeleri temizlemek için uzun aralık temizleme başlığı ve 2'si 1 arada kombinasyon başlığı, hassas zeminlerin tozunu almak için yumuşak fırça mevcut.

Philips 8000 Serisi, tek şarjla eşsiz temizlik sunuyor; Eco modunda 360 m2'den fazla, Turbo modunda 135 m2'den fazla alanı temizleyebiliyor. Turbo ayarında bile tüm evi temizleyebiliyorsunuz. Aksesuar olarak sunulan ilave bataryalar ve hızlı şarj cihazı (XV1797) ile bu temizlik kapsamını iki katına çıkarabilirsiniz.

Dijital ekran, süpürgeyi kontrol etmenizi sağlarken temizlik sırasında ve sonrasında ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunuyor. Ekran üzerinden parlaklığı ve hızı kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Filtre tıkandığında da uyarıyor.

Philips XC8057/01 modeli, ince toz ve alerjenlerin %99,9'unu filtreleyen 3 aşamalı filtreleme sistemine sahip. Bu, alerjisi olanlar için hayati bir özellik. Süpürge, polen, evcil hayvan tüyleri, toz akarları ve diğer ince toz parçacıklarını %99,9'a varan oranda yakalayarak haznesine hapsediyor. İlave yedek filtrenin (XV1681) kutu içeriğine dahil edilmesi de harika bir detay.

Zemini tanıyan PrecisionPower Akıllı Başlık

25.2 V, 80 dakikaya kadar çalışma süresi

Farklı alanlarda kullanım için ek aksesuarlar

Yer silmek için Aqua Plus Modülüne sahiptir

Çok yönlülük: 5 LED başlık ve el tipi

Philips AquaTrio 9000 Islak&Kuru Kablosuz Dikey Süpürge: Tek süpürge 3 işlem

Tam Boyutta Gör Philips XW9463/11, tek cihazla tam temizlik isteyenler için harika bir süpürge. Aqua Trio 9000, ıslak süpürme özelliğiyle sert zeminlerde tek seferde tozu, kiri, lekeleri, sıvıları süpürüp temizleyebiliyor. Halı, kilim ve yumuşak zeminler için de kuru süpürge başlığı mevcut. Her yüzey için en iyi temizlik için otomatik modlar düşünülmüş; Süpürme modu, El cihazı modu ve Silme modu.

Kablosuz ıslak kuru süpürge, her kullanımdan sonra nemi, kiri ve bakterileri gidererek kendini otomatik olarak temizliyor, elle temizlemeniz gerekmiyor; her zaman temiz ve kullanım hazır. PowerCyclone Aqua, kiri ve kirli suyu ayırıp hapsederek her seferinde temiz suyla temizlik sağlıyor. Çift fırçaya sahip olmasıyla daha fazla ıslak ve kuru kir yakalayabiliyor. 180 derece esnekliği sayesinde ulaşılması güç alanları bile temizliyor. Hem ıslak hem de kuru başlıkta bulunan LED ışık, gözle görülmesi imkansız toz, kir, leke, kıl ve kırıntıları ortaya çıkarıp kusursuz temizlik sağlıyor. 500 ml temiz su, 400 ml kirli su tankı sayesinde tek dolumla tüm temizliği tamamlayabiliyorsunuz.

Tek süpürge ile silme, sıvıları çekme ve süpürme

Her zaman temiz kalan PowerBrush fırçalar

Her zaman temiz suyla temizlik yapma

Kuru süpürme başlığı ve el tipi kullanım

4 dakikada otomatik kendini temizleme ve şarj istasyonu

Geniş tank kapasitesiyle her yeri tek seferde temizleme

LED ışıklı ıslak ve kuru başlık

Patentli AquaSpin fırçaları: 4000 RPM temizleme gücü

Tek şarjla 285 m²’ye kadar alanı temizleme

Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop: Geleneksel paspaslara veda!

Tam Boyutta Gör Klasik paspaslar kiri etrafa yayarak temizliği daha yorucu hale getirirken, Philips OneUp Elektrikli Mop, zeminlerdeki süpürge sonrası kalan günlük kirleri temizlemenin daha hijyenik, daha hızlı ve daha pratik bir yolunu sunuyor. Leke, yapışkan kir, ince toz ve gün içinde yerde biriken kirleri temizlemek için harika bir mop. Patentli OneUp teknolojisiyle yere dökülen sıvıları emiyor, her zaman temiz su ile siliyor. Yerleşik su hazneleri sayesinde de temiz ve kirli suyu her zaman ayrı tutuyor. Başlığı 360 derece dönebildiğinden ve yere kolayca eğilebildiği için ulaşılması zor köşeleri ve alçak mobilyaların altını rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz.

Kablosuz tasarıma sahip olmasıyla kovaya gerek kalmadan, evin her köşesine kolayca ulaşıp zahmetsizce temizliği sürdürüyorsunuz. Pedleri çamaşır makinesinde yıkayarak tekrar kullanabiliyorsunuz. Yedek pedleri de kolaylıkla Philips'in resmi sitesinden bulunabiliyor.

Aynı anda hem paspaslama hem de kurutma

Tüm zeminler için uygun

Bakterilere karşı %99,9 etkili

Kova, sıkma veya durulamaya gerek kalmadan zahmetsiz temizlik

Patentli OneUp teknolojisi ile her zaman temiz su ile silme

Temiz ve kirli suyu ayıran sistem

360 derece dönen başlık

Kablosuz tasarım

125 m²’ye kadar daireler için ideal

Tek şarjla 70 dakikaya kadar kullanım

Uzun ömürlü, kolay şarj edilebilir pil

Çamaşır makinesinde yıkanabilir ve değiştirilebilir pedler

Philips HomeRun 9000 serisi: Süpürme ve silme özellikli robot süpürge

Tam Boyutta Gör Philips HomeRun 9000 serisi, hem süpürüp hem silerek temizliği zahmetli bir iş olmaktan çıkaran son teknoloji robot süpürge. PowerCyclone Aqua teknolojisi sayesinde her zaman temiz suyla zeminleri siliyor, pırıl pırıl yaparak bakterilere karşı etkili oluyor. Lazer navigasyon sayesinde hassas rota planlaması yapıyor ve evin temizlenmedik tek bir noktasını bile bırakmıyor. En güzeli de temizlikten önce etrafı toparlamanız gerekmiyor. Robot süpürge, çorap, kitap, terlik, oyuncak dahil engel teşkil edebilecek tüm nesneleri algılayıp takılmadan temizliği sürdürebiliyor. Gelişmiş dolaşma önleyici özelliğiyle de temizlik sonrası fırçadan saçları temizlemeniz gerekmiyor.

Peki, kendi temizliği? 70 güne kadar toz haznesini otomatik olarak boşaltıyor, 3 haftaya kadar kirli su haznesini boşaltıyor. Evde olmadığınızda temizliğin nasıl gittiğini mi kontrol etmek istiyorsunuz? Philips HomeRun uygulaması, temizlik durumunu kontrol etmek ve güncellemek için nerede olursanız olun robotunuzla iletişim kuruyor ve robotun temizlediği alanları gerçek zamanlı olarak gösteriyor.

PowerCyclone Aqua ile her zaman temiz suyla temizlik

Hepsi bir arada istasyonuyla 3 haftaya kadar sıfır bakım

Gelişmiş dolaşma önleyici sistem

Gizli D-ToF Lazer Navigasyon ile hassas rota planlama

Yüksek emiş gücü

Paspas kaldırma sistemi

Gelişmiş engel algılama

Tek şarjla 250 m²’ye kadar alanı temizleme

EPA filtresiyle mükemmel filtreleme

Philips HomeRun uygulamasıyla kolay kullanım

Uzaktan sorun giderme ve güncellemeler

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

