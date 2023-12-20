Şofben tavsiyesi isteyenlere en iyi doğalgazlı & elektrikli şofbenler (2023)

- En iyi şofbenler (2023) 🔥
- 1️⃣ İhlas Aura 105A5 Elektrikli Şofben
- 2️⃣ Veito Flow S Ani Su Isıtıcı
- 3️⃣ E.C.A Phoenix PH HM 11 Elektrikli Şofben
- 4️⃣ İhlas Aura Premium 105MC Elektrikli Şofben
- 5️⃣ Vaillant Ved E 21/8 B Int Elektrikli Şofben
- 6️⃣ Demirdöküm L 275 F Hermetik Doğalgazlı Şofben
- 7️⃣ Baymak Bh 12 Hermetik Şofben
- 8️⃣ Arzum AR 012 Laguna Elektirikli Şofben
- 9️⃣ Demirdöküm L 350 F Hermetik Şofben
- 🔟 Vaillant Ved E 18/8 B Ani Su Isıtıcı
- Şofben alırken nelere dikkat edilmesi gerekir 🧐
- Yorumlar
Evinizde kombiniz veya merkezi sıcak su kaynağınız yoksa elektrikli şofben almak iyi bir fikir olabilir. Kısa sürede sıcak su dağıtımını sağladıklarından ani su ısıtıcılar olarak da geçen elektrikli şofbenler, banyo ve mutfakta suyu çok hızlı bir şekilde ısıtarak size sıcak su verir. Termosifonlar kadar yer kaplamadılarından ve montajları kolay olduğundan termosifonlara tercih edilen elektrikli şofbenler aynı zamanda enerji tasarrufludurlar. Peki, 2023’te en iyi elektrikli şofben hangisi? Doğalgazlı şofben olarak hangi model tercih edilmeli? Şofben tavsiye listemizde en iyi enerji tasarruflu şofben modellerine yer verdik.
|Marka/Model 💦⚡️
|Fiyat 🏷️
|İhlas Aura 105A5 Elektrikli Şofben
|1.395 TL
|Veito Flow S Ani Su Isıtıcı
|3.216 TL
|E.C.A Phoenix PH HM 11
|8.963 TL
|İhlas Aura Premium 105MC Elektrikli Şofben
|2.549 TL
|Vaillant Ved E 21/8 B Int Elektrikli Şofben
|9.565 TL
|Demirdöküm L 275 F Hermetik Doğalgazlı Şofben
|10.680 TL
|Baymak Bh 12 Hermetik Şofben
|12.865 TL
|Arzum AR 012 Laguna Elektirikli Şofben
|9.183 TL
|Demirdöküm L 350 F Hermetik Şofben
|12.048 TL
|Vaillant Ved E 18/8 B Ani Su Isıtıcı
|8.592 TL
|Veito Blue E Trifaze Ani Su Isıtıcı
|7.300 TL
Şofben ve su ısıtıcıları yorumları dikkate alınarak, en iyi elektrikli şofben markaları sıralamasında İhlas, Demirdöküm, Baymak ve Veito geliyor. Suyu aniden ısıtmaları ve enerji tasarruflu olmalarıyla 2023’te alınabilecek en iyi şofbenler İhlas Aura, Veito Flow ve Vaillant Ved olarak sıralanabilir.
1️⃣ İhlas Aura 105A5 Elektrikli Şofben
- Cihazın tipi: Ani su ısıtıcısı
- Çalışma gerilimi: 220 - 240 V AC
- Frekans: 50/60 Hz
- Güç: 7000 Watt
- Minimum çalışma basıncı: 25 kPa (2.5 mH2O)
- Maksimum çalışma basıncı: 600 kPa (61 mH2O)
- Debi: 4 L/dk
İhlas Aura 105A5 Banyo Şofbeni Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü iş yerim için aldım. Sık sık personelim açık unutmasına rağmen koruması olduğu için rezidansı yanmıyor. Piyasada alınabilecek en iyi şofben.
✍🏻 Ürün gerçekten beklediğimden kaliteli çıktı. Özellikle su giriş yerinde filtre olması çok iyi. Ayrıca sessiz çalışması harika.
2️⃣ Veito Flow S Ani Su Isıtıcı
- Maksimum güç: 9 kW
- Besleme gerilimi: 220 - 240 V AC
- Frekans: 50/60 Hz, tek faz
- Güç ayarı: 3kW/6kW/9kW üç kademe
- Maksimum su basıncı: 1 MPa (10 bar)
- Minimum su basıncı: 0.5 bar
- Enerji verimliliği sınıfı: A
- Merkezi sistem kullanım
- Saniyeler içinde sıcak su
- Aşırı ısınma emniyeti
Veito Flow S Ani Su Isıtıcı Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü biraz tereddüt ederek almıştım ancak memnun kaldım. Benim daire 3+1, 130 m² ve Antalya’da yaşıyorum. 18 Mart’ta ürünü taktırdım, kargo 2 günde geldi. Daha önce kazanlı şofben vardı onun yerine taktırdım. Performans olarak 2. seviyede bile yeterli sıcaklığı veriyor, 3.seviyede banyoda el değmeyecek kadar sıcak. Evin mutfak ve diğer banyosu dahil her yerine sıcak su veriyor ve yeterli. Suyun debisi gayet iyi. Banyomda yer kaplamıyor. Montaj esnasında banyo, ev ve girişteki şalteri değiştirdim, kabloyu kalın kullandım. Tesisat düzgün olmazsa randıman alamazsınız. Bunları yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. 220 volt ev elektriği ile çalışıyor, ekstra hat çekmeye gerek yok. Tavsiye ederim.
✍🏻 Hiç düşünmeden bu ve daha üst modellerini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yer kaplamıyor, tüm eve sıcak su dağıtılıyor ve beklemek yok, daha ne olsun.
3️⃣ E.C.A Phoenix PH HM 11 Elektrikli Şofben
- Yeni enerji yönetmenliğine uygun Low NOx hermetik şofben
- Kullanım suyu kapasitesi: 11 litre/dakika
- Doğalgaz ile kullanım
- Kompakt boyut
- LCD kontrol paneli ile çıkış suyu sıcaklığını anlık görebilme
- TSE ve CE belgeli
- 5 farklı üstün emniyet sistemi
E.C.A Phoenix PH HM 11 Hermetik Şofben Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün sıkıntısız olarak ulaştı ve montajını yaptırdım. Isıtması çok çabuk ve gerçekten çok kaliteli. Mağazaya teşekkür ederim. Tavsiye ederim.
✍🏻 Merkezi sistem olanlar icin ideal bir cihaz.
4️⃣ İhlas Aura Premium 105MC Elektrikli Şofben
- Ürün tipi: Ani su ısıtıcı
- Yakıt tipi: Elektrik
- Su debisi: 3.5 BAR
- Güç: 7400 Watt
- Aşırı ısınma emniyeti
- 5 emniyetli
- A enerji sınıfı
İhlas Aura Premium 105MC Elektrikli Şofben Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ben evimde 20 yılı geçti kullanıyorum. Bunu yeğenime aldık. Herkese tavsiye ederim.
✍🏻 Ürün banyo, mutfak gibi küçük yerler için gayet yeterli. Yetkili serviste yeterince ilgili.
5️⃣ Vaillant Ved E 21/8 B Int Elektrikli Şofben
- Isıtma gücü: 21 kW
- Kontrol ünitesi: Elektronik
- Sıcak su ayar aralığı: 30-55 derece
- Maksimum sıcak su debisi: 8 litre/dakika
- Elektrik bağlantısı: 400V/50Hz
- Sıcak su verimlilik sınıfı: A
- Şık tasarımlı kolay okunabilen LED ekran
- Hızlı ve kolay montaj
- Kireç önleyici su ısıtma sistemi
- Trifaze bağlantı
- Güç seçme şalteri ile tasarruflu çalışma
- Aşırı ısınma ve basınç koruması
- Susuz çalışma emniyeti
- Güneş enerji sistemlerine entegrasyon
Vaillant Ved E 21/8 B Int Elektrikli Şofben Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Yıllarca aynı markayı kullandık, çok memnun kaldık. Bu yüzden tekrar yeni bir modelini aldık. Şimdiye kadar mükemmel çalışıyor.
✍🏻 Ani su ısıtıcısından kesinlikle memnunum. Aynı zamanda iyi ve modern görünüyor, kusursuz çalışıyor.
6️⃣ Demirdöküm L 275 F Hermetik Doğalgazlı Şofben
- Kapasite: 11 litre
- Yakıt tipi: Doğalgaz/Propan
- Ateşleme sistemi: Elektronik
- Minimum su akış miktarı: 2.7 litre/dakika
- Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı: A
- Sıcak su basıncı (min-max): 0.2 - 10 bar
- Kullanım suyu çalışma aralığı: 35 - 60 derece
- Elektrik beslemesi: 230V/50Hz
Demirdöküm L 275 F Hermetik Şofben Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Yeni bitecek merkezi sistem eve aldık. Eski kullananların tavsiyesi üzerine aldık, ürün çok iyi memnunlar. Çok güzel su ısıtıyor, kalitesi süper diyorlar.
✍🏻 Ürün gayet güzel. Ben daha önce başka bir markanın şofbenini de kullanmıştım, mukayese edince bunun daha kaliteli olduğu apaçık ortada. Suyu ilk ısıtma süresi normal, en önemlisi ise suyu ısıttıktan sonra tekrar ara ara soğuk gelmiyor, sıcak su süreklilik arz ediyor. Tavsiye olunur.
7️⃣ Baymak Bh 12 Hermetik Şofben
- Sıcak su kapasitesi: 12 litre/dakika
- Enerji yönetmeliğine uygun Low NOx hermetik şofben
- LCD kontrol paneli ile çıkış suyun sıcaklığını takip etme
- Elektronik ateşleme ve alev modülasyonu
- Su sıcaklık ayar aralığı: 35 - 60 derece
- Baca tıkanmasına karşı emniyet sistemi
- Aşırı ısınma, alev kontrol emniyet sistemi
- Doğalgaz ile kullanabilme
- Donma koruma sistemi
- Dayanıklı eşanjörü ile uzun ömürlü kullanım
- Çalışma basıncı (min-maks): 0.5 - 8 bar
- Sıcak su üretimi: 12 litre/dakika
- Su ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Elektrik bağlantısı: 230V-50Hz
8️⃣ Arzum AR 012 Laguna Elektirikli Şofben
- Şebeke gerilimi: 220-240V 50-60Hz
- Güç: 7600 Watt
- Maksimum kazan basıncı: 11 bar
- Debi: 3 lt/dk
- Minimum su basıncı: 0.5 bar
- Otomatik kapanma
- 10 emniyet sistemi
- Ergonomik panel ile kolay kullanım
Arzum AR 012 Laguna Elektirikli Şofben Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Güzel şofben. Köyde oturuyorum. Köy suları da malum kış ayı olduğu için çok soğuk olmasına rağmen 3. ayarda suyu kaynatıyor, rahat bir sekilde yıkanabiliyorsunuz. Yazın 1. ya da 2. ayarda yeterli olur diye düşünüyorum.
✍🏻 Öncelikle eski modellere kıyasla bu güçteki bir şofben için oldukça ince olduğunu söyleyebilirim. İstenen sıcaklığa göre suyun debisini ayarlayabiliyorsunuz. Alttaki düğmeyle ve muslukla bile bunu ayarlayabildiğinizden bu düğmeye gerek bile kalmıyor. Yeni kablo lazım vs deniyor ama topraklaması olan kalın bir kablo lazım çünkü 7200 W güç çekiyor. Bu yüzden ilave sigorta taktırmak şart. 3. kademe kışın dahi ideal sıcaklığı verecektir ancak sürekli kullanıma çok da uygun olmadığını düşünüyorum. Yazlıkta vs kullanılabilir.
9️⃣ Demirdöküm L 350 F Hermetik Şofben
- Kapasite: 14 litre
- Yakıt tipi: Doğalgaz
- Ateşleme sistemi: Elektronik
- Minimum su akış miktarı: 2.7 litre/dakika
- Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı: A
- Sıcak su basıncı (min-max): 0.2 - 10 bar
- Kullanım suyu çalışma aralığı: 35 - 60 derece
- Elektrik beslemesi: 230V/50Hz
Demirdöküm L 350 F Hermetik Şofben Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Demirdöküm kalitesi. Servis hızlı bir şekilde kurulumunu yaptı. Sorunsuz kullanıyorum.
✍🏻 Fiyat/Performans ürünü. Güvenli ve yeterli bir teknoloji olarak tek katlı bir ev için ideal kombi modeli.
🔟 Vaillant Ved E 18/8 B Ani Su Isıtıcı
- Isıtma gücü: 18 kW
- Kontrol ünitesi: Elektronik
- Sıcak su ayar aralığı: 30-55 derece
- Maksimum sıcak su debisi: 8 litre/dakika
- Elektrik bağlantısı: 400V/50Hz
- Sıcak su verimlilik sınıfı: A
- Şık tasarımlı kolay okunabilen LED ekran
- Hızlı ve kolay montaj
- Kireç önleyici su ısıtma sistemi
- Trifaze bağlantı
- Güç seçme şalteri ile tasarruflu çalışma
- Aşırı ısınma ve basınç koruması
- Susuz çalışma emniyeti
- Ufak hacimde yüksek sıcak su konforu
Vaillant Ved E 21/8 B Int Elektrikli Şofben Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İyi ısıtıyor. İki duşu besleyecek kadar debi yüksek.
✍🏻 Ürünü tek geçerim, kıyaslanamaz. Elektrik faturasını düşürdüğü gibi son derecede verimli sıcak su veriyor, iyi bir yaşam koruma rolesi, sağlam bir kablo ve yüksek tazyik su istiyor.
2023 en iyi şofben markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimlerine göre en iyi elektrikli ve doğalgazlı şofbenlere yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan şofben ve su ısıtıcısı ürünlerine Efsane Cuma indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Şofben alırken nelere dikkat edilmesi gerekir 🧐
- Şofben tipi: Elektrikli mi, doğalgazlı mı?
- Ev büyüklüğü ve su kullanımı
- Enerji verimliliği ve derecelendirmesi
- Boyutu
- Uzun ömür ve yetkili servis ağı
- Güç tüketimi
- Güvenlik özellikleri
En İyi Şofben Markaları ve Fiyatları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 140916Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.