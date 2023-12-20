Şofben tavsiyesi isteyenlere en iyi doğalgazlı & elektrikli şofbenler (2023)

Evinizde kombiniz veya merkezi sıcak su kaynağınız yoksa elektrikli şofben almak iyi bir fikir olabilir. Kısa sürede sıcak su dağıtımını sağladıklarından ani su ısıtıcılar olarak da geçen elektrikli şofbenler, banyo ve mutfakta suyu çok hızlı bir şekilde ısıtarak size sıcak su verir. Termosifonlar kadar yer kaplamadılarından ve montajları kolay olduğundan termosifonlara tercih edilen elektrikli şofbenler aynı zamanda enerji tasarrufludurlar. Peki, 2023’te en iyi elektrikli şofben hangisi? Doğalgazlı şofben olarak hangi model tercih edilmeli? Şofben tavsiye listemizde en iyi enerji tasarruflu şofben modellerine yer verdik.

Şofben ve su ısıtıcıları yorumları dikkate alınarak, en iyi elektrikli şofben markaları sıralamasında İhlas, Demirdöküm, Baymak ve Veito geliyor. Suyu aniden ısıtmaları ve enerji tasarruflu olmalarıyla 2023’te alınabilecek en iyi şofbenler İhlas Aura, Veito Flow ve Vaillant Ved olarak sıralanabilir.

1️⃣ İhlas Aura 105A5 Elektrikli Şofben Tam Boyutta Gör İhlas, en iyi şofben markası ve Aura 105A15 modeli en çok satan şofben modellerinin başında geliyor. 5 emniyetli Aura Şofben, çevreci A Enerji sınıfı olma özelliğiyle %99 oranında enerji verimliliği ile suyun akışına göre elektrik harcıyor, suyu kapattığınızda elektriği otomatik olarak kesiyor. İhlas elektrikli şofben, banyoda, mutfakta, sıcak suya ihtiyacınız olan her yerde zahmetsiz ve kesintisiz sıcak su sağlıyor. Beklemeden anında sıcak su üretmesi ve ayarlanan sabit su sıcaklığı ile gereksiz enerji sarfiyatı yapmıyor, düşük elektrik tüketimi ile bütçenize katkı sağlıyor. Cihazın tipi: Ani su ısıtıcısı

Çalışma gerilimi: 220 - 240 V AC

Frekans: 50/60 Hz

Güç: 7000 Watt

Minimum çalışma basıncı: 25 kPa (2.5 mH2O)

Maksimum çalışma basıncı: 600 kPa (61 mH2O)

Debi: 4 L/dk İhlas Aura 105A5 Banyo Şofbeni Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü iş yerim için aldım. Sık sık personelim açık unutmasına rağmen koruması olduğu için rezidansı yanmıyor. Piyasada alınabilecek en iyi şofben. ✍🏻 Ürün gerçekten beklediğimden kaliteli çıktı. Özellikle su giriş yerinde filtre olması çok iyi. Ayrıca sessiz çalışması harika.

2️⃣ Veito Flow S Ani Su Isıtıcı Tam Boyutta Gör Veito, en iyi su ısıtıcı modelleri söz konusu olduğunda önde gelen markalardan. En çok tercih edilen su ısıtıcılarından Veito Flow S, üç adet güçlü ısıtma elemanına sahip. Cihazın üzerindeki anahtarı kullanarak üç farklı ısıtma gücünden birini seçebiliyorsunuz. Banyonuza, mutfağınıza ya da ihtiyacınız olan her yere sıcak su sağlamak için ufak boyutlu Veito su ısıtıcısını tercih edebilirsiniz. Maksimum güç: 9 kW

Besleme gerilimi: 220 - 240 V AC

Frekans: 50/60 Hz, tek faz

Güç ayarı: 3kW/6kW/9kW üç kademe

Maksimum su basıncı: 1 MPa (10 bar)

Minimum su basıncı: 0.5 bar

Enerji verimliliği sınıfı: A

Merkezi sistem kullanım

Saniyeler içinde sıcak su

Aşırı ısınma emniyeti Veito Flow S Ani Su Isıtıcı Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü biraz tereddüt ederek almıştım ancak memnun kaldım. Benim daire 3+1, 130 m² ve Antalya’da yaşıyorum. 18 Mart’ta ürünü taktırdım, kargo 2 günde geldi. Daha önce kazanlı şofben vardı onun yerine taktırdım. Performans olarak 2. seviyede bile yeterli sıcaklığı veriyor, 3.seviyede banyoda el değmeyecek kadar sıcak. Evin mutfak ve diğer banyosu dahil her yerine sıcak su veriyor ve yeterli. Suyun debisi gayet iyi. Banyomda yer kaplamıyor. Montaj esnasında banyo, ev ve girişteki şalteri değiştirdim, kabloyu kalın kullandım. Tesisat düzgün olmazsa randıman alamazsınız. Bunları yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. 220 volt ev elektriği ile çalışıyor, ekstra hat çekmeye gerek yok. Tavsiye ederim. ✍🏻 Hiç düşünmeden bu ve daha üst modellerini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yer kaplamıyor, tüm eve sıcak su dağıtılıyor ve beklemek yok, daha ne olsun.

3️⃣ E.C.A Phoenix PH HM 11 Elektrikli Şofben Tam Boyutta Gör Şofben yorumları göz önüne alındığında ECA elektrikli şofben modelleri en çok satanlar arasında. Phoenix, sessiz çalışma özelliğine sahip. ECA Phoenix PH HM 11 hermetik şofben, kış aylarında sıcak su kullanımında da üstün performans gösteriyor. 5 kademeli emniyet sistemi sayesinde güvenli kullanım imkanı sunuyor. Elektrik kesintilerine karşı özel güvenlik sistemine sahip; elektrik kesilmelerinde kendini koruma moduna getiriyor. Akıllı yanma kontrolü ile de emniyet sağlıyor. ECA şofben, yeni enerji yönetmeliğine uygun üretilmesi özelliği sayesinde Low NOx özellikli. Üründe bulunan özel hermetik baca seti sayesinde yanması için gereken havayı dış ortamdan temin ediyor. Yeni enerji yönetmenliğine uygun Low NOx hermetik şofben

Kullanım suyu kapasitesi: 11 litre/dakika

Doğalgaz ile kullanım

Kompakt boyut

LCD kontrol paneli ile çıkış suyu sıcaklığını anlık görebilme

TSE ve CE belgeli

5 farklı üstün emniyet sistemi E.C.A Phoenix PH HM 11 Hermetik Şofben Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün sıkıntısız olarak ulaştı ve montajını yaptırdım. Isıtması çok çabuk ve gerçekten çok kaliteli. Mağazaya teşekkür ederim. Tavsiye ederim. ✍🏻 Merkezi sistem olanlar icin ideal bir cihaz.

4️⃣ İhlas Aura Premium 105MC Elektrikli Şofben Tam Boyutta Gör Elektrikli şofben fiyatları göz önüne alındığında İhlas Aura Premium 105MC, seçilebilecek en iyi modellerden biri. İhlas elektrikli şofben, normal şebeke suyu ve ev elektriği ile kolayca çalışıyor, su tankı gerektirmiyor. Otomatik, su açılmadan ya da yeterli miktarda su gelmeden çalışmıyor. Yüksek güvenlikli, 5 emniyetli İhlas şofben, A enerji sınıfı olma özelliğiyle %99 oranında enerji verimliliği ile suyun akışına göre elektrik harcıyor, su kapatılınca elektriği de otomatik olarak kapatıyor. Beklemeden anında sıcak su üretmesi ve ayarlanan sabit su sıcaklığı ile gereksiz enerji sarfiyatı yapmıyor. Aura Şofben, termostat emniyeti ile aşırı su ısınmasını engelliyor, ani yanmaları ortadan kaldırıyor. Elektrik kaçağını önleyen bağlantı, yangına karşı alevlenmeyen, yanmaz malzeme ile herhangi bir tehlikede maksimum güvenliğe sahip. Ürün tipi: Ani su ısıtıcı

Yakıt tipi: Elektrik

Su debisi: 3.5 BAR

Güç: 7400 Watt

Aşırı ısınma emniyeti

5 emniyetli

A enerji sınıfı İhlas Aura Premium 105MC Elektrikli Şofben Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ben evimde 20 yılı geçti kullanıyorum. Bunu yeğenime aldık. Herkese tavsiye ederim. ✍🏻 Ürün banyo, mutfak gibi küçük yerler için gayet yeterli. Yetkili serviste yeterince ilgili.

5️⃣ Vaillant Ved E 21/8 B Int Elektrikli Şofben Tam Boyutta Gör En iyi elektrikli şofben modellerine bakıldığında öne çıkan bir diğer marka Vaillant. Vaillant VED E serisi elektrikli şofbenleri, estetik görünümüyle sıcak su konforu için farklı çözümler sunuyor. Sadece içme, kullanma suyu ısıtılması için ev içi kullanımı ve benzeri yerlerde, donma tehlikesi olmayan kapalı hacimlerde kullanılabiliyor. Hem sıva altı, hemde sıva üstü şebekelerine bağlanmaya uygun. Mutfak, banyo, vs. gibi birçok yerde kullanabiliyorsunuz. Ayarlanabilir sıcaklıktaki su her zaman kullanımınıza hazır. Düşük basınçlı ve düşük debili suları ısıtabiliyor. Güç seçme şalteri ile kullanıcı enerji tasarrufuna yönelik olarak güç sarfiyatını 1/3 oranında azaltabiliyor. Su debisi ayarlayıcısı ile tesisattaki basınç dalgalanmalarının etkisini dengeliyor. Vaillant elektrikli şofben, aşırı ısınma ile yüksek basınç oluşması halinde elektrik akımını kesiyor. Isıtma gücü: 21 kW

Kontrol ünitesi: Elektronik

Sıcak su ayar aralığı: 30-55 derece

Maksimum sıcak su debisi: 8 litre/dakika

Elektrik bağlantısı: 400V/50Hz

Sıcak su verimlilik sınıfı: A

Şık tasarımlı kolay okunabilen LED ekran

Hızlı ve kolay montaj

Kireç önleyici su ısıtma sistemi

Trifaze bağlantı

Güç seçme şalteri ile tasarruflu çalışma

Aşırı ısınma ve basınç koruması

Susuz çalışma emniyeti

Güneş enerji sistemlerine entegrasyon Vaillant Ved E 21/8 B Int Elektrikli Şofben Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Yıllarca aynı markayı kullandık, çok memnun kaldık. Bu yüzden tekrar yeni bir modelini aldık. Şimdiye kadar mükemmel çalışıyor. ✍🏻 Ani su ısıtıcısından kesinlikle memnunum. Aynı zamanda iyi ve modern görünüyor, kusursuz çalışıyor.

6️⃣ Demirdöküm L 275 F Hermetik Doğalgazlı Şofben Tam Boyutta Gör Demirdöküm, en iyi şofben markaları arasında. DemirdökümL 275 F, ısınma suyu ile birlikte ısınma ihtiyacını da karşılamak isteyenlerin tercih edebileceği en iyi doğalgazlı şofben modellerinden biri. Güçlü ve çabuk hızlı ısınması sayesinde ihtiyacı tam olarak karşılıyor ve uzun süreli kullanım sağlıyor. Hermetik olması sayesinde tamamen güvenli bir yapıda. Özel tasarlanan paneli sayesinde tüm ayarlamaları ekran üzerinden rahatlıkla yapabildiğiz gibi istediğiniz sıcaklık değerlerine kolayca getirebiliyorsunuz. Ön panelden müdahale sayesinde de olası bir arıza durumunda yerinden sökmeye gerek kalmıyor. Oldukça sessiz çalışan Demirdöküm şofben, düşük enerji tüketimiyle bütçenizi de koruyor. Kapasite: 11 litre

Yakıt tipi: Doğalgaz/Propan

Ateşleme sistemi: Elektronik

Minimum su akış miktarı: 2.7 litre/dakika

Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı: A

Sıcak su basıncı (min-max): 0.2 - 10 bar

Kullanım suyu çalışma aralığı: 35 - 60 derece

Elektrik beslemesi: 230V/50Hz Demirdöküm L 275 F Hermetik Şofben Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Yeni bitecek merkezi sistem eve aldık. Eski kullananların tavsiyesi üzerine aldık, ürün çok iyi memnunlar. Çok güzel su ısıtıyor, kalitesi süper diyorlar. ✍🏻 Ürün gayet güzel. Ben daha önce başka bir markanın şofbenini de kullanmıştım, mukayese edince bunun daha kaliteli olduğu apaçık ortada. Suyu ilk ısıtma süresi normal, en önemlisi ise suyu ısıttıktan sonra tekrar ara ara soğuk gelmiyor, sıcak su süreklilik arz ediyor. Tavsiye olunur.

7️⃣ Baymak Bh 12 Hermetik Şofben Tam Boyutta Gör Şofben tavsiye isteyenlere önerebileceğimiz bir başka model Baymak’ın BH 12 hermetik şofbeni. Şofben doğalgazlı olarak çalışıyor. Bacası ile birlikte satılan bu ürün, kompakt tasarımı sayesinde pek çok farklı kullanım imkanı sunabiliyor. LCD ekran paneli üzerinden suyun derecesini anlık olarak kontrol edebiliyor, bir sorunla karşılaştığınızda hızlı çözüm için arıza koduna kolayca ulaşabiliyorsunuz. Enerji yönetmeliğine uygun olarak tasarlanan Baymak hermetik şofben, sıcak su kullanımı için bulunduğu ortamın oksijenini kullanmıyor. Bunun yerine bacası sayesinde dışarıdan aldığı yanma için gerekli olan havayı kullanıyor. Sıcak su kapasitesi: 12 litre/dakika

Enerji yönetmeliğine uygun Low NOx hermetik şofben

LCD kontrol paneli ile çıkış suyun sıcaklığını takip etme

Elektronik ateşleme ve alev modülasyonu

Su sıcaklık ayar aralığı: 35 - 60 derece

Baca tıkanmasına karşı emniyet sistemi

Aşırı ısınma, alev kontrol emniyet sistemi

Doğalgaz ile kullanabilme

Donma koruma sistemi

Dayanıklı eşanjörü ile uzun ömürlü kullanım

Çalışma basıncı (min-maks): 0.5 - 8 bar

Sıcak su üretimi: 12 litre/dakika

Su ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A

Elektrik bağlantısı: 230V-50Hz

8️⃣ Arzum AR 012 Laguna Elektirikli Şofben Tam Boyutta Gör Şofben elektrikli modellere bakıyorsanız, en çok satan şofben modellerinden Arzum AR 012 Laguna’yı es geçmemelisiniz. Arzum şofben, su basıncı değişimlerinde ve susuz kalma durumunda otomatik olarak kendini kapatıyor. 3 litre/dk. sıcak su debisi ile yüksek sıcak su konforu sağlayan AR 012 elektrikli şofben, kılıflı tüp rezistans, diyafram switch, emniyet termostatı, geri dönüşüm sistemi, emniyet valfi, tüp rezistans kontrolü, ikaz lambaları, topraklama bağlantısı ve n-otomatik şalter sistemi ile ekstra güvenli. Arzum elektrikli şofben, ergonomik paneli ile de kolay bir kullanım deneyimi sağlıyor. Şebeke gerilimi: 220-240V 50-60Hz

Güç: 7600 Watt

Maksimum kazan basıncı: 11 bar

Debi: 3 lt/dk

Minimum su basıncı: 0.5 bar

Otomatik kapanma

10 emniyet sistemi

Ergonomik panel ile kolay kullanım Arzum AR 012 Laguna Elektirikli Şofben Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Güzel şofben. Köyde oturuyorum. Köy suları da malum kış ayı olduğu için çok soğuk olmasına rağmen 3. ayarda suyu kaynatıyor, rahat bir sekilde yıkanabiliyorsunuz. Yazın 1. ya da 2. ayarda yeterli olur diye düşünüyorum. ✍🏻 Öncelikle eski modellere kıyasla bu güçteki bir şofben için oldukça ince olduğunu söyleyebilirim. İstenen sıcaklığa göre suyun debisini ayarlayabiliyorsunuz. Alttaki düğmeyle ve muslukla bile bunu ayarlayabildiğinizden bu düğmeye gerek bile kalmıyor. Yeni kablo lazım vs deniyor ama topraklaması olan kalın bir kablo lazım çünkü 7200 W güç çekiyor. Bu yüzden ilave sigorta taktırmak şart. 3. kademe kışın dahi ideal sıcaklığı verecektir ancak sürekli kullanıma çok da uygun olmadığını düşünüyorum. Yazlıkta vs kullanılabilir.

9️⃣ Demirdöküm L 350 F Hermetik Şofben Tam Boyutta Gör Demirdöküm L 350 F hermetik şofben, dakikada 350 kcal ısıl gücü sayesinde hızlıca sıcak su almanızı sağlıyor. Şofbenin üzerinde bulunan kontrol tuşlarıyla suyun ısısını 35 dereceden 60 dereceye kadar ayarlayabiliyorsunuz, oluşan kod hatalarını ekranda görebiliyorunuz. Demirdöküm elektrikli şofben, ihtiyacı olan havayı dışardan alarak baca sorunu yaratmıyor. 5 derece ve altındaki soğuk havalarda donmaya karşı aralıklı olarak çalışarak kendini koruyor. Şofben, termostat özelliği sayesinde suyun aşırı ısınmasının önüne geçiyor. Elektrik ve gaz kesintisi durumunda, şofben kendini otomatik olarak kapatıyor ve güvenliğe alıyor. Şofbenin çalışması için yeterli alev oluşmazsa gaz valfi kendini devre dışı bırakıp güvenli kullanım sağlıyor. Kapasite: 14 litre

Yakıt tipi: Doğalgaz

Ateşleme sistemi: Elektronik

Minimum su akış miktarı: 2.7 litre/dakika

Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı: A

Sıcak su basıncı (min-max): 0.2 - 10 bar

Kullanım suyu çalışma aralığı: 35 - 60 derece

Elektrik beslemesi: 230V/50Hz Demirdöküm L 350 F Hermetik Şofben Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Demirdöküm kalitesi. Servis hızlı bir şekilde kurulumunu yaptı. Sorunsuz kullanıyorum. ✍🏻 Fiyat/Performans ürünü. Güvenli ve yeterli bir teknoloji olarak tek katlı bir ev için ideal kombi modeli.

🔟 Vaillant Ved E 18/8 B Ani Su Isıtıcı Tam Boyutta Gör Vaillant Ved E 18/8 ani su ısıtıcı, marka güvenilirliği yanında anında sıcak su ve sabit sıcaklıkta su garantisi vermesiyle en çok tercih edilen elektrikli su ısıtıcısı modellerinden biri. Hem ısıtma hem de sıcak sudaki alev modülasyonu ile maksimum yakıt tasarrufu sağlıyor. Isıtma gücü: 18 kW

Kontrol ünitesi: Elektronik

Sıcak su ayar aralığı: 30-55 derece

Maksimum sıcak su debisi: 8 litre/dakika

Elektrik bağlantısı: 400V/50Hz

Sıcak su verimlilik sınıfı: A

Şık tasarımlı kolay okunabilen LED ekran

Hızlı ve kolay montaj

Kireç önleyici su ısıtma sistemi

Trifaze bağlantı

Güç seçme şalteri ile tasarruflu çalışma

Aşırı ısınma ve basınç koruması

Susuz çalışma emniyeti

Ufak hacimde yüksek sıcak su konforu Vaillant Ved E 21/8 B Int Elektrikli Şofben Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 İyi ısıtıyor. İki duşu besleyecek kadar debi yüksek. ✍🏻 Ürünü tek geçerim, kıyaslanamaz. Elektrik faturasını düşürdüğü gibi son derecede verimli sıcak su veriyor, iyi bir yaşam koruma rolesi, sağlam bir kablo ve yüksek tazyik su istiyor.

En iyi kombi tavsiyeleri 2 ay önce eklendi

2023 en iyi şofben markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimlerine göre en iyi elektrikli ve doğalgazlı şofbenlere yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan şofben ve su ısıtıcısı ürünlerine Efsane Cuma indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Şofben alırken nelere dikkat edilmesi gerekir 🧐 Tam Boyutta Gör Şofben tipi: Elektrikli mi, doğalgazlı mı? Ev büyüklüğü ve su kullanımı Enerji verimliliği ve derecelendirmesi Boyutu Uzun ömür ve yetkili servis ağı Güç tüketimi Güvenlik özellikleri

En İyi Şofben Markaları ve Fiyatları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 140916

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