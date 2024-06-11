En iyi çim & ot biçme makinesi tavsiyeleri (2024)

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Çiçek açan güller ve yemyeşil çimlerle dolu estetik açıdan hoş bir bahçe, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda huzur ve sükunet vadeden bir kaçış noktası da oluyor. Bu güzelliği korumak ve bahçenizin güzelliğini tam olarak ortaya çıkarmak için ise en önemli araçlardan birisi de hiç şüphesiz çim biçme makineleridir. Düzgün ve bakımlı bir çim alan sadece görsel açıdan çekici olmakla kalmıyor, aynı zamanda toprağı aşınmaya karşı koruyor, yabani otların çoğalmasını engelliyor ve faydalı böcekler için barınma alanı sağlıyor. Çim biçme makineleri ise bu önemli görevi, zahmetsiz ve keyifli hale getiriyor. Peki hangi çim biçme makinesi alınmalı? Bu rehberimizde en iyi çim biçme makinesi fiyatları ve önerilerini bulacaksınız.

Çim biçme makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi çim biçme makinesi markaları sıralamasında Bosch, Einhell ve Gardena öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek çim biçme makinesi önerileri olarak ise Bosch ARM 34, Einhell GC-EM 1743 HW ve Gardena Classic 330 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Bosch ARM 34 Tam Boyutta Gör En iyi çim biçme makinesi arayanların başlıca tercihi olan Bosch ARM 34, en çok satan çim biçme makinesi olarak biliniyor. Sırt dostu olan Bosch çim biçme makinesi, Powerdrive motoru ile engebeli arazilerde de üstün performans sağlıyor. ARM 34, GrassCombs ile çiçek tarhları ve çitler boyunca otomatik temiz kenar kesimleri sağlıyor. 40 litre çim toplama haznesiyle de işleri kolaylaştırıyor. Eğer en iyi elektrikli çim biçme makinası arıyorsanız Bosch ARM 34, aradığınız ürün olabilir. 1.300 W

20 – 70 mm kesme yüksekliği

5 kademeli yükseklik ayarı

40 lt çim toplama haznesi

34 cm kesme genişliği

Küçük ile orta boyuttaki çimler için ideal Bosch ARM 34 kullanıcı yorumları 💭 👨 Çalışırken çok ses yapmıyor. Daha önce aynı markanın bir alt modelini kullandım. 13 sene arıza vermeden kullandım. Kısaca memnunum. Küçük bahçeler için ideal. Kurulumu da kolay. 👩 Çim kesmeyi ilk kez yaptım. Çim kesmede en yorucu tarafın çimin kesilmesi esnasında sağa sola duvara fırlaması ve yapışmasıdır. Bu makine hazneli olduğu için içine biriktiriyor ve çimleri çok güzel kesiyor.

2️⃣ Einhell GC-EM 1743 HW Tam Boyutta Gör En iyi ot biçme makinası modellerinden birisi olan Einhell GC-EM 1743 HW, yüksek torklu güçlü karbon motoruyla fark yaratıyor. Büyük bahçelerde hızlı çim biçme için tasarlanmış Einhell çim biçme makinesi, uzamış çimlerde güçlü performans sergiliyor. Ayrıca 6 kademeli bir yükseklik ayarına da sahip. Tekerlekli ot biçme makinası arayanların da tercihi olan Einhell GC-EM 1743 HW, elektrikli olduğu için en iyi benzinli çim biçme makinesi kadar gürültü de yapmıyor. 1700 W

43 cm kesme genişliği

6 kademeli yükseklik ayarı

20 – 70 mm kesme yüksekliği

52 litre çim toplama hacmi Einhell GC-EM 1743 HW kullanıcı yorumları 💭 👨 Fiyatı gayet uygun ve bir güzel ürün. Kesimi oldukça basit ancak makine biraz büyük ve ağır. O yüzden dikkat ederek alın. Ben oldukça memnunum ve herhangi bir sorun yaşamadım. 👩 Çok araştırdıktan sonra gereksinimlerimizi karşılayan bu biçme makinesini bulduk. Alıp kullanmaya başladığımızda beklentilerimizi de fazlasıyla karşıladı. Tavsiye ederiz.

3️⃣ Gardena Classic 330 Tam Boyutta Gör Ses ve ağır makineleri sevmeyenlerin en çok satın aldığı çim biçme makinesi olan Gardena Classic 330, tıpkı makasla kesmeye benzer şekilde çalışıyor. Çim biçme makinesini ittiğinizde kesme silindiri ve alt taraftaki bıçak temas etmeden hareket ediyor ve çimleri ortadan kaldırıyor. Bıçaklar aynı zamanda yapışma önleyici ile kaplı, bu da ıslak çimlere bir çözüm oluyor. Eğer bahçeniz küçükse diğer pahalı ekipmanlara fazla ödeme yapmadan bu en kaliteli çim biçme makinesini tercih edebilirsiniz. Çim biçme makinesi fiyatları göz önüne alındığında bu doğru bir tercih olacaktır. Sessiz ve elektrik tasarruflu

33 cm kesme genişliği

12mm - 42mm kesme yüksekliği

4 yükseklik ayarı

8,9 kg ağırlık

Esnek ve hafif

Katlanabilir yapı Gardena Classic 330 kullanıcı yorumları 💭 👨 Gardena kalitesi hemen belli ediyor. Bosch marka kullandım o kadar gürültülüydü ki elektrikli daha sessiz kalıyordu yanında. Kesimi mükemmel hiç ses duymuyorsunuz. Biraz ağır gibi ama hiç rahatsız etmiyor. Tek geçişte tüm çimi kesiyor. 👩 Küçük alanlar için çok pratik ve kullanışlı bir makine kablo yok mazot yok kurulumu kolay oldu ve tüm akanı 5 dakikada hallettim. Tırmıkla temizlemekten belime ağrılar giriyordu.

4️⃣ Bosch AHM 30 Tam Boyutta Gör Küçük çim alanlarını hızlı ve rahatça keseyim diyorsanız Bosch AHM 30 modeli en iyi mekanik çim biçme makinesi olarak karşımıza çıkıyor. Önceki modellerdeki sorunları gideren ve ortadan kaldıran Bosch AHM 30, yüksek kesme kalitesi için makas kesim prensibini kullanıcılara sunuyor. En iyi çim biçme makinesi markası arasında olan Bosch, bu modelinde 4 bombeli bıçak yapısı sunuyor. 4 bombeli bıçağa sahip milli kesme sistemi

Bakım gerektirmeyen, bilyeli rulmanlı mil

”Klik” kilitleme sistemi

30 cm kesme genişliği

15mm - 50mm kesme yüksekliği

4,9 kg ağırlık

Kademesiz yükseklik ayarı Bosch AHM 30 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürünün elektrik ve şarj olayının olmaması benim için en büyük avantajı. 30 metrekarelik alana çok iyi geldi. İşimi kolaylaştırdı. Orak ile kesim yapıyorduk. Şimdi 2 dk da işimizi hallediyoruz. Yükseklik ayarı yapılması ayrı bir avantaj. 👩 Bahçemde elektrik yok benzinlilerde çok pahalı, ne yapacağım derken imdadıma yetişti resmen. Bu performansı beklemiyordum ayakta motorlu makineye hiç gerek yok beklediğimden çok daha iyi çıktı 100m kare çim alanı 10 dakika sürmedi.

5️⃣ HUIOP 21V Tam Boyutta Gör Elde taşınabilir ve kablosuz çim biçme makinesi arayanların imdadına yetişen HUIOP 21V, en iyi akülü çim biçme makinesi modellerinden birisi. Farklı gereksinimleri karşılamak için 3 çeşit bıçak ile donatılan ürün, ayarlanabilir motor kafası ve teleskopik çubuk ile konforlu bir kullanım vadediyor. HUIOP 21V, bahçe temizliği, çim ve yabani ot biçimi ile çalıları budama gibi işlerde kullanılabiliyor. Kutnun içerisinde 5 ABS plastik bıçak, 2 paslanmaz çelik bıçak ve 1 alaşımlı daire testere ile de bu faaliyetlere ek satın alım yapmadan erişme imkanı tanıyor. En iyi ot biçme motoru arayanlar için HUIOP 21V sıklıkla öneriliyor. Şarjlı çim biçme makinası fiyatları da rakiplerinden daha düşük seviyede olmasını sağlıyor. 21V 1500mAh lityum pil

2 saat şarj süresi

5 ABS plastik, 2 paslanmaz çelik bıçak ve 1 daire testere

Ayarlanabilir yükseklik

Ot, çim ve çalılar için ideal HUIOP 21V kullanıcı yorumları 💭 👨 10 numara çok kullanılışlı çok işime yaradı. Hem çimleri biçiyorum hem de daha kalın zararlı bitkileri de bıçağıyla doğrayabiliyorum. Ağırlığı da hiç zorlamıyor, eşim de rahatlıkla kullanabiliyor. 👩 Kullanımı oldukça kolay. Tek pil ile 2 saat çalışıyor. Yedek parçalar ile birlikte ömürlük bir cihaz. Boyu da ayarlanabiliyor, benim gibi kısalar için o da büyük avantaj.

6️⃣ Gardena PowerMax 1600/37 Tam Boyutta Gör Gardena PowerMax 1600/37, orta ölçekli çim alanlarının bakımı için tavsiye ediliyor. Dolayısıyla küçük bir bahçeniz veya çalışma alanınız varsa daha alt modellere bakmalısınız. Öte yandan Gardena PowerMax 1600/37, tekerlekli çim biçme makinası arayanlara yönelik bir ürün. 5 kesme yüksekliği ayarı sunan cihaz çimlerini kısa tutmak isteyenler için ideal. 1600 W

37 cm kesme genişliği

45 litre toplama haznesi

20-60 mm kesme yüksekliği

5 kademeli yükseklik ayarı

96 dB(A) ses yüksekliği

13.7 kg ağırlık Gardena PowerMax 1600/37 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürünü almadan önce bahçeyi makasla ve tırmıkla düzeltiyordum ve çok zahmetli oluyordu. Neden daha önce almamışım bilmiyorum ama tüm bahçeyi 5 dakikada halettim. Oldukça hızlı ve temiz kesiyor. Hazneli olması da büyük avantaj. 👩 Gerçekten iyi bir biçme makinesi. Fiyat/performans oranı çok iyi. Gardena gerçekten iyi bir marka. Bu markada oldukça kaliteli, malzeme kalitesi harika. Hiç bozulmayacak gibi.

7️⃣ Einhell GE-CM 36 Tam Boyutta Gör Einhell akülü çim biçme makinesi GE-CM 36/48 Li M-Solo, kablosuz ve güçlü bir şekilde ev bahçesinin her köşesine erişmenizi sağlıyor. Çalışması için 2x 18V pil gerekli olan cihaz, ergonomik tutma ve itme kolları Softgrip ile yorulmadan çalışmaya imkan sağlıyor. Ayrıca kesim yüksekliği eksenel olarak 6 kademeli olarak (30-75 mm) ayarlanabiliyor. Einhell en iyi ot biçme makinası markları arasında yer alıyor. Şarjlı ot biçme makinası fiyatları da rakiplerine göre avantajlar sunuyor. 2x18V batarya

PurePOWER Fırçasız motor

10 yıl motor garantisi

6 kademeli yükseklik ayarı

30-75 mm kesim

Katlanır gidon

Akü ve şarj cihazı dahil değildir (ayrı satılır) Einhell GE-CM 36 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün biraz ağır ancak büyük bir sorun değil. Şimdilik gayet başarılı. 100 m2 bir yer için bir diş batarya kullandı. Elektrik kabolu modeline göre zaman açısından; yarı yarıya avantajlı. 👩 Ürünü ben çok beğendim. 150 m2 çim alanım var. Çimler çok uzunsa pilleri yetişmiyor ama çimler kısa ise tek seferde işini bitiriyor. Katlanması, küçük olması, akülü kullanım kolaylığı, çim seviyesi ayarı gayet kullanışlı. Tek şikayet ettiğim nokta çim haznesi biraz küçük, hemen doluyor. Biraz sık boşaltmak gerekiyor.

8️⃣ Black&Decker Bemw451Bh/Qs Tam Boyutta Gör En iyi çim biçme makinesi modellerinden birisi olan Black&Decker Bemw451Bh/Qs, E-Drive kesme mekanizması sayesinde 32 cm kesme genişliği ve 23, 43, 63 mm kesme yüksekliğine ayarlanabiliyor. Motorlu çim biçme makinesi ergonomik olarak tasarlanmış tutamak ile daha az yorulma, daha fazla konfor ve kontrol sağlıyor kullanıcısına. Ayrıca yüksek performanslı bıçak tasarımı %80 daha iyi toplama ve kesme performansı sunuyor. 1200W güç

E-Drive kesme mekanizması

20-60 mm kesme yüksekliği

32 cm kesme genişliği

35L toplama haznesi

10.95 kg ağırlık

93 db(A) ses gücü Black&Decker Bemw451Bh/Qs kullanıcı yorumları 💭 👨 Küçük bahçe için ideal. Çimin boyunu kısa tutarsanız sepet hemen doluyor. O yüzden orta ayarda kullanmalısınız. Şimdilik gayet memnunum, bakımı yapıldığı sürece de bir sorun çıkacağını sanmıyorum. 👩 Ürünü oldukça zorlamamıza rağmen tüm sert otların üstesinden geldi. Çok memnunuz. Küçük çim alanlar için ideal. Sorunsuz çalışıyor.

9️⃣ Black&Decker Gl7033/Qs Tam Boyutta Gör Fazla alanı olmayanlar ve ergonomik bir kullanım isteyenler için en iyi çim biçme motoru modellerinden olan Black&Decker Gl7033/Qs, ayarlanabilir sap ve tutma koluyla öne çıkıyor. Yüksek torklu dişli sistemi, gelişmiş kesme hızı sayesinde işi daha hızlı yaparken misinası ile de ince bir iş çıkarmanızı sağlıyor. Eğer en iyi misinalı çim biçme makinesi arıyorsanız Black Decker güzel bir tercih olacaktır. 700W güç

33cm kesme genişliği

7000 dev/dak yüksüz hız

10m misina uzunluğu

2mm misina çapı

94db ses gücü

3.2 Kg ağırlık Black&Decker Gl7033/Qs kullanıcı yorumları 💭 👨 Makina çok hafif ve kullanması kolay. Büyük arazilerde yorucu olabilir. Sert ya da kalın yabani otlarda zorlanıyor. Benzinli tırpanla aynı performansı beklemeyin ama bahçede kullanmak için ve elektrikli olduğundan kesinlikle tavsiye ederim. 👩 4 dönüm tarlamdaki 1 metreye kadar olan otları çok güzel biçiyor. Isınma sorunu yok yorulana kadar kullanabiliyorsunuz, üzerinde gelen misina biraz ince, 1,7 mm’lik misina taktım misina sorununu da böylece çözdüm. Ben çok memnun kaldım, ihtiyacı olan düşünmeden alabilir.

🔟 Bosch EasyGrassCut 18V-26 Tam Boyutta Gör En iyi buzdolabı markalarından birisi olan Bosch güvencesi ile piyasada en iyi akülü çim biçme makinesi olarak boy gösteren Bosch EasyGrassCut 18V-26 ile rahat ve konforlu çim biçme imkanı tanınıyor kullanıcılara. Üst tutamağın içindeki EdgeSimple fonksiyonu, sadece düğmeye basıp aleti çevirerek biçme işleminden kenar kesmeye geçiş sağlıyor. Aletin yarı otomatik makarası, makara hattını her tetik açmada besliyor. Tek şarj ile altı tenis kortu kadar kenar kesimi yapabiliyor. 18,0 V akü

18V power for all akü uyumluluğu

1 saat akü şarj süresi

26 cm kesme çağı

2,2 kg ağırlık

Yarı otomatik misina sistemi Bosch EasyGrassCut 18V-26 kullanıcı yorumları 💭 👨 Kullanımı kolay ve motor gücü iyi. Kesme çapı yeterli almayı düşünenlere tavsiye edilecek bir ürün. Bir süredir kullanıyorum ve şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşamadım. 👩 İsini gayet güzel yapıyor bir sorun görmedim. Kablo belasından kurtarması en güzel tarafı. Büyük bahçeler için ideal değil, ancak iyi kesiyor, pil yoğun kullanımda yaklaşık 30 dakika sürüyor.

Bu rehberimizde en iyi çim biçme makinesi tavsiyeleri ile sizlerin karşısındaydık. Bu aletler evinizin ve bahçenizin etrafının temiz olmasını sağlıyor. Temizliğin yanında çimin kalitesini de artırıyor. En iyi ot biçme makinaları ülkemizde artık sıklıkla aranan bir ürün grubu diyebiliriz. Bu ürün grubunda elektrikli ve akülü çim biçme makineleri de bulunuyor. Eskiden tüketiciler en iyi benzinli çim biçme makinesi arayışındaydı ancak artık o makineler biraz demode olduğu için modern teknolojiler tercih ediliyor.

En iyi şarjlı matkap tavsiyeleri 6 ay önce eklendi

Çim biçme makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌 Tam Boyutta Gör Çim biçme makinesi alırken bahçeniz, motor tipi, bıçak genişliği, fonksiyonlar ve bütçenizi gibi önemli konuları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bahçe büyüklüğü

Arazinin eğimi

Ağaç, taş ve çiçek gibi engeller

Motor tipi

Bıçak genişliği

Yükseklik ayarı

Malçlama fonksiyonu:

Toplama kapasitesi

Kendiliğinden ilerleme:

Ağırlık

Fiyat

En İyi Çim Biçme Makineleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 14245

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