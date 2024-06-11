En iyi çim & ot biçme makinesi tavsiyeleri (2024)

- En İyi Çim Biçme Makineleri 🛵
- 1️⃣ Bosch ARM 34
- 2️⃣ Einhell GC-EM 1743 HW
- 3️⃣ Gardena Classic 330
- 4️⃣ Bosch AHM 30
- 5️⃣ HUIOP 21V
- 6️⃣ Gardena PowerMax 1600/37
- 7️⃣ Einhell GE-CM 36
- 8️⃣ Black&Decker Bemw451Bh/Qs
- 9️⃣ Black&Decker Gl7033/Qs
- 🔟 Bosch EasyGrassCut 18V-26
- Çim biçme makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
- Yorumlar
Çiçek açan güller ve yemyeşil çimlerle dolu estetik açıdan hoş bir bahçe, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda huzur ve sükunet vadeden bir kaçış noktası da oluyor. Bu güzelliği korumak ve bahçenizin güzelliğini tam olarak ortaya çıkarmak için ise en önemli araçlardan birisi de hiç şüphesiz çim biçme makineleridir. Düzgün ve bakımlı bir çim alan sadece görsel açıdan çekici olmakla kalmıyor, aynı zamanda toprağı aşınmaya karşı koruyor, yabani otların çoğalmasını engelliyor ve faydalı böcekler için barınma alanı sağlıyor. Çim biçme makineleri ise bu önemli görevi, zahmetsiz ve keyifli hale getiriyor. Peki hangi çim biçme makinesi alınmalı? Bu rehberimizde en iyi çim biçme makinesi fiyatları ve önerilerini bulacaksınız.
|Marka/Model 🌿
|Fiyat 🏷️
|Bosch ARM 34
|4.284 TL
|Einhell GC-EM 1743 HW
|7.031 TL
|Gardena Classic 330
|3.826 TL
|Bosch AHM 30
|3.280 TL
|HUIOP 21V
|3.075 TL
|Gardena PowerMax 1600/37
|7.590 TL
|Einhell GE-CM 36
|7.289 TL
|Black&Decker Bemw451Bh/Qs
|3.525 TL
|Black&Decker Gl7033/Qs
|3.189 TL
|Bosch EasyGrassCut 18V-26
|2.200 TL
Çim biçme makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi çim biçme makinesi markaları sıralamasında Bosch, Einhell ve Gardena öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek çim biçme makinesi önerileri olarak ise Bosch ARM 34, Einhell GC-EM 1743 HW ve Gardena Classic 330 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Bosch ARM 34
- 1.300 W
- 20 – 70 mm kesme yüksekliği
- 5 kademeli yükseklik ayarı
- 40 lt çim toplama haznesi
- 34 cm kesme genişliği
- Küçük ile orta boyuttaki çimler için ideal
Bosch ARM 34 kullanıcı yorumları 💭
👨 Çalışırken çok ses yapmıyor. Daha önce aynı markanın bir alt modelini kullandım. 13 sene arıza vermeden kullandım. Kısaca memnunum. Küçük bahçeler için ideal. Kurulumu da kolay.
👩 Çim kesmeyi ilk kez yaptım. Çim kesmede en yorucu tarafın çimin kesilmesi esnasında sağa sola duvara fırlaması ve yapışmasıdır. Bu makine hazneli olduğu için içine biriktiriyor ve çimleri çok güzel kesiyor.
2️⃣ Einhell GC-EM 1743 HW
- 1700 W
- 43 cm kesme genişliği
- 6 kademeli yükseklik ayarı
- 20 – 70 mm kesme yüksekliği
- 52 litre çim toplama hacmi
Einhell GC-EM 1743 HW kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatı gayet uygun ve bir güzel ürün. Kesimi oldukça basit ancak makine biraz büyük ve ağır. O yüzden dikkat ederek alın. Ben oldukça memnunum ve herhangi bir sorun yaşamadım.
👩 Çok araştırdıktan sonra gereksinimlerimizi karşılayan bu biçme makinesini bulduk. Alıp kullanmaya başladığımızda beklentilerimizi de fazlasıyla karşıladı. Tavsiye ederiz.
3️⃣ Gardena Classic 330
- Sessiz ve elektrik tasarruflu
- 33 cm kesme genişliği
- 12mm - 42mm kesme yüksekliği
- 4 yükseklik ayarı
- 8,9 kg ağırlık
- Esnek ve hafif
- Katlanabilir yapı
Gardena Classic 330 kullanıcı yorumları 💭
👨 Gardena kalitesi hemen belli ediyor. Bosch marka kullandım o kadar gürültülüydü ki elektrikli daha sessiz kalıyordu yanında. Kesimi mükemmel hiç ses duymuyorsunuz. Biraz ağır gibi ama hiç rahatsız etmiyor. Tek geçişte tüm çimi kesiyor.
👩 Küçük alanlar için çok pratik ve kullanışlı bir makine kablo yok mazot yok kurulumu kolay oldu ve tüm akanı 5 dakikada hallettim. Tırmıkla temizlemekten belime ağrılar giriyordu.
4️⃣ Bosch AHM 30
- 4 bombeli bıçağa sahip milli kesme sistemi
- Bakım gerektirmeyen, bilyeli rulmanlı mil
- ”Klik” kilitleme sistemi
- 30 cm kesme genişliği
- 15mm - 50mm kesme yüksekliği
- 4,9 kg ağırlık
- Kademesiz yükseklik ayarı
Bosch AHM 30 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünün elektrik ve şarj olayının olmaması benim için en büyük avantajı. 30 metrekarelik alana çok iyi geldi. İşimi kolaylaştırdı. Orak ile kesim yapıyorduk. Şimdi 2 dk da işimizi hallediyoruz. Yükseklik ayarı yapılması ayrı bir avantaj.
👩 Bahçemde elektrik yok benzinlilerde çok pahalı, ne yapacağım derken imdadıma yetişti resmen. Bu performansı beklemiyordum ayakta motorlu makineye hiç gerek yok beklediğimden çok daha iyi çıktı 100m kare çim alanı 10 dakika sürmedi.
5️⃣ HUIOP 21V
- 21V 1500mAh lityum pil
- 2 saat şarj süresi
- 5 ABS plastik, 2 paslanmaz çelik bıçak ve 1 daire testere
- Ayarlanabilir yükseklik
- Ot, çim ve çalılar için ideal
HUIOP 21V kullanıcı yorumları 💭
👨 10 numara çok kullanılışlı çok işime yaradı. Hem çimleri biçiyorum hem de daha kalın zararlı bitkileri de bıçağıyla doğrayabiliyorum. Ağırlığı da hiç zorlamıyor, eşim de rahatlıkla kullanabiliyor.
👩 Kullanımı oldukça kolay. Tek pil ile 2 saat çalışıyor. Yedek parçalar ile birlikte ömürlük bir cihaz. Boyu da ayarlanabiliyor, benim gibi kısalar için o da büyük avantaj.
6️⃣ Gardena PowerMax 1600/37
- 1600 W
- 37 cm kesme genişliği
- 45 litre toplama haznesi
- 20-60 mm kesme yüksekliği
- 5 kademeli yükseklik ayarı
- 96 dB(A) ses yüksekliği
- 13.7 kg ağırlık
Gardena PowerMax 1600/37 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünü almadan önce bahçeyi makasla ve tırmıkla düzeltiyordum ve çok zahmetli oluyordu. Neden daha önce almamışım bilmiyorum ama tüm bahçeyi 5 dakikada halettim. Oldukça hızlı ve temiz kesiyor. Hazneli olması da büyük avantaj.
👩 Gerçekten iyi bir biçme makinesi. Fiyat/performans oranı çok iyi. Gardena gerçekten iyi bir marka. Bu markada oldukça kaliteli, malzeme kalitesi harika. Hiç bozulmayacak gibi.
7️⃣ Einhell GE-CM 36
- 2x18V batarya
- PurePOWER Fırçasız motor
- 10 yıl motor garantisi
- 6 kademeli yükseklik ayarı
- 30-75 mm kesim
- Katlanır gidon
- Akü ve şarj cihazı dahil değildir (ayrı satılır)
Einhell GE-CM 36 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün biraz ağır ancak büyük bir sorun değil. Şimdilik gayet başarılı. 100 m2 bir yer için bir diş batarya kullandı. Elektrik kabolu modeline göre zaman açısından; yarı yarıya avantajlı.
👩 Ürünü ben çok beğendim. 150 m2 çim alanım var. Çimler çok uzunsa pilleri yetişmiyor ama çimler kısa ise tek seferde işini bitiriyor. Katlanması, küçük olması, akülü kullanım kolaylığı, çim seviyesi ayarı gayet kullanışlı. Tek şikayet ettiğim nokta çim haznesi biraz küçük, hemen doluyor. Biraz sık boşaltmak gerekiyor.
8️⃣ Black&Decker Bemw451Bh/Qs
- 1200W güç
- E-Drive kesme mekanizması
- 20-60 mm kesme yüksekliği
- 32 cm kesme genişliği
- 35L toplama haznesi
- 10.95 kg ağırlık
- 93 db(A) ses gücü
Black&Decker Bemw451Bh/Qs kullanıcı yorumları 💭
👨 Küçük bahçe için ideal. Çimin boyunu kısa tutarsanız sepet hemen doluyor. O yüzden orta ayarda kullanmalısınız. Şimdilik gayet memnunum, bakımı yapıldığı sürece de bir sorun çıkacağını sanmıyorum.
👩 Ürünü oldukça zorlamamıza rağmen tüm sert otların üstesinden geldi. Çok memnunuz. Küçük çim alanlar için ideal. Sorunsuz çalışıyor.
9️⃣ Black&Decker Gl7033/Qs
- 700W güç
- 33cm kesme genişliği
- 7000 dev/dak yüksüz hız
- 10m misina uzunluğu
- 2mm misina çapı
- 94db ses gücü
- 3.2 Kg ağırlık
Black&Decker Gl7033/Qs kullanıcı yorumları 💭
👨 Makina çok hafif ve kullanması kolay. Büyük arazilerde yorucu olabilir. Sert ya da kalın yabani otlarda zorlanıyor. Benzinli tırpanla aynı performansı beklemeyin ama bahçede kullanmak için ve elektrikli olduğundan kesinlikle tavsiye ederim.
👩 4 dönüm tarlamdaki 1 metreye kadar olan otları çok güzel biçiyor. Isınma sorunu yok yorulana kadar kullanabiliyorsunuz, üzerinde gelen misina biraz ince, 1,7 mm’lik misina taktım misina sorununu da böylece çözdüm. Ben çok memnun kaldım, ihtiyacı olan düşünmeden alabilir.
🔟 Bosch EasyGrassCut 18V-26
- 18,0 V akü
- 18V power for all akü uyumluluğu
- 1 saat akü şarj süresi
- 26 cm kesme çağı
- 2,2 kg ağırlık
- Yarı otomatik misina sistemi
Bosch EasyGrassCut 18V-26 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kullanımı kolay ve motor gücü iyi. Kesme çapı yeterli almayı düşünenlere tavsiye edilecek bir ürün. Bir süredir kullanıyorum ve şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşamadım.
👩 İsini gayet güzel yapıyor bir sorun görmedim. Kablo belasından kurtarması en güzel tarafı. Büyük bahçeler için ideal değil, ancak iyi kesiyor, pil yoğun kullanımda yaklaşık 30 dakika sürüyor.
Bu rehberimizde en iyi çim biçme makinesi tavsiyeleri ile sizlerin karşısındaydık. Bu aletler evinizin ve bahçenizin etrafının temiz olmasını sağlıyor. Temizliğin yanında çimin kalitesini de artırıyor. En iyi ot biçme makinaları ülkemizde artık sıklıkla aranan bir ürün grubu diyebiliriz. Bu ürün grubunda elektrikli ve akülü çim biçme makineleri de bulunuyor. Eskiden tüketiciler en iyi benzinli çim biçme makinesi arayışındaydı ancak artık o makineler biraz demode olduğu için modern teknolojiler tercih ediliyor.
Çim biçme makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
- Bahçe büyüklüğü
- Arazinin eğimi
- Ağaç, taş ve çiçek gibi engeller
- Motor tipi
- Bıçak genişliği
- Yükseklik ayarı
- Malçlama fonksiyonu:
- Toplama kapasitesi
- Kendiliğinden ilerleme:
- Ağırlık
- Fiyat
En İyi Çim Biçme Makineleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 14245Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.