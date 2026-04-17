    Ev teknolojilerinde 2026’da öne çıkanlar

    Philips, 2026 yılında yapay zeka destekli kahve makinelerinden akıllı temizlik çözümlerine kadar kişiselleştirilmiş, hijyen odaklı ve minimum müdahale ile maksimum verim sunan ürünleriyle öne çıktı.

    Ev teknolojilerinde 2026’da öne çıkanlar Tam Boyutta Gör
    Ev teknolojilerinde 2026 yılı, kullanıcı deneyimini doğrudan iyileştiren, zaman kazandıran ve çok işlevliliği merkezine alan çözümlerle öne çıkıyor. Bu dönüşümde özellikle kahve makineleri ve temizlik teknolojileri, sadece işlevsellik değil aynı zamanda zaman tasarrufu, kişiselleştirme ve hijyen odaklı yeniliklerle dikkat çekiyor. Philips ise yeni nesil ürünleriyle bu dönüşümün en görünür aktörlerinden biri konumunda.

    Philips Cafe Aromis 8000 Serisi

    Bu yılın öne çıkan ürünlerinden Yeni Philips Café Aromis 8000 Serisi EP8757/20, evde kahve deneyimini yeniden tanımlıyor. BrewExtract teknolojisi sayesinde her demlemede daha fazla çekirdeğin optimize edilerek kullanılması, yoğunluk seviyesinin yedi farklı ayarda kişiselleştirilebilmesi ve 50’den fazla sıcak-soğuk içecek seçeneği sunulması cihazı segmentinde ayrıştırıyor.

    Ev teknolojilerinde 2026’da öne çıkanlar Tam Boyutta Gör
    LatteGo Pro süt sistemi ise yalnızca sıcak içeceklerde değil cold brew ve soğuk latte gibi seçeneklerde de ipeksi köpük üretimiyle öne çıkıyor. Özellikle “gerçek cold brew” vurgusu, bu kategoride halen sınırlı sayıda cihazda bulunan bir özellik olarak dikkat çekiyor.

    Makinenin sessiz çalışmasını sağlayan SilentBrew teknolojisi, önceki modellere kıyasla yüzde 40’a varan daha düşük ses seviyesi sunarken AquaClean filtresiyle 5000 fincana kadar kireç temizliği gerektirmemesi bakım maliyetlerini ciddi ölçüde azaltıyor. 4,3 inçlik dokunmatik TFT ekran ve HomeID uygulaması entegrasyonu ise cihazı yalnızca bir kahve makinesi olmaktan çıkarıp, kişisel bir “ev baristasına” dönüştürüyor.

    HomeID uygulamasıyla uzaktan kontrol ve yapay zeka destekli Barista Asistanı desteği, evinizdeki kahve deneyimini kişiselleştirmenizi mümkün kılıyor. Barista Asistanınıza kullandığınız kahve çekirdeklerini söylediğinizde ve baristanız çekirdeklerinizden en iyi sonucu alabilmeniz için demleme ayarlarını otomatik olarak düzenliyor. Aynı zamanda kahvenizi kişiselleştirmek isterseniz damak zevkinize göre daha sıcak, daha yoğun ayarlamalarını sizin yerinize yapabiliyor.

    Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop

    Ev teknolojilerinde 2026’da öne çıkanlar Tam Boyutta Gör
    Temizlik tarafında ise Philips OneUp 5000 Serisi XV5113/01 Elektrikli Mop, geleneksel paspas anlayışını kökten değiştiren bir yaklaşım sunuyor. OneUp teknolojisiyle temiz ve kirli suyun tamamen ayrıştırılması, zeminin her zaman temiz suyla silinmesini sağlarken hijyen standardını önemli ölçüde yükseltiyor. Ürünün bakterilere karşı yüzde 99,9 etkili olması, özellikle çocuklu ve evcil hayvanlı haneler için kritik bir avantaj yaratıyor.

    Kablosuz yapısı ve 360 derece dönebilen başlığıyla erişilmesi zor alanlarda bile yüksek manevra kabiliyeti sunan cihaz, ıslak bırakmadan paspaslama yapabilen ped yapısı ile yüzeylerin daha kısa sürede kullanıma hazır hale gelmesini sağlıyor. Pedlerin yüzde 50 daha hızlı kuruma sağlaması ve aynı anda silme-kurutma yapabilmesi, klasik paspaslara kıyasla ciddi bir zaman kazanımı anlamına geliyor. 70 dakikaya kadar pil ömrü ve 125 metrekareye kadar alan temizleme kapasitesi ise cihazı şehir yaşamına uygun pratik bir çözüm haline getiriyor. Evi süpürdükten sonra Philips OneUp Elektrikli Mop çok kısa sürede temizliğinizin tamamlanmasını sağlıyor.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

