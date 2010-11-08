Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -10

Haftanın en iyi 5 Android uygulaması adlı programımızın 10. bölümünde sizler için farklı kullanım alanlarına sahip 5 yeni uygulama inceledik.
MaGeSuKo Barkod okuyucu yerine android marketin search kısmından ismiyle aratsakda aynı kapıya çıkmıyor mu?
ERTEN08 arkadaşlar ben poweramp.audioplayer ile winampı yükliyemedim DSTL1 cihazım var uygulama bu telefona yüklenemedi die hata veriyor.Neden olabilir bi bilgisi olan varmı?
umero barkodlardan nasıl indiricez bunları yahu
eozen81 Ellerine sağlık Kaan, PowerAMP zaten kraldı, ben de Remote Notifier gibi bir şey bakıyordum ne zamandır, PC başında çalışanlar için bence olmazsa olmaz bir şey. Teşekkürler. Devamını bekleriz arayı açma :)
Bu tercih meselesi. Ayrıca illaki marketten link verilecek diye birşey de yok. Barkod'ta herhangi bir link olabilir.
Bir de telefonda bir tuşa basarak scanner'ı açıp kamerayı ekrana çevirmek yerine; Marketi açıp, arama bölümüne girip, ismini yazıp, büyütece basmak daha kolay gelebilir.
Bu uygulamalar Android 2.1 ve üzeri sistem ile çalışır. Sendeki versiyonu bilmiyorum.!
Marketten barcode scanner isimli programı indirin, programı açıp kameradan okutun
PowerAMP zaten kraldı, ben de Remote Notifier gibi bir şey bakıyordum ne zamandır, PC başında çalışanlar için bence olmazsa olmaz bir şey. Teşekkürler. Devamını bekleriz arayı açma :)
PC başında çalışanlar için daha da üstün ve süper özellikleri olan MyPhoneExplorer da denenmeli bence.
forum.donanimhaber.com/...
Ufak bir hata dikkatimi çekti,
ekrana gelen kodlar
BarCod (Çubuk Kodlama)değil KareKod.
dikkat etmemiştim buna :)
teşekkür ederim..
Kaan Arlı