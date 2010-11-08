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Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -10-

9 yıl
99,2b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Haftanın en iyi 5 Android uygulaması adlı programımızın 10. bölümünde sizler için farklı kullanım alanlarına sahip 5 yeni uygulama inceledik.

Haftanın en iyi 5 Android uygulaması adlı programımızın 10. bölümünde sizler için farklı kullanım alanlarına sahip 5 yeni uygulama inceledik.


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DH Misafiri 7 yıl
ya adam anlatırken kafasını sallayıp duruyor uyuz oldum
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MaGeSuKo 8 yıl
Barkod okuyucu yerine android marketin search kısmından ismiyle aratsakda aynı kapıya çıkmıyor mu?
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chatin_62 8 yıl

MaGeSuKo

Barkod okuyucu yerine android marketin search kısmından ismiyle aratsakda aynı kapıya çıkmıyor mu?

Bu tercih meselesi. Ayrıca illaki marketten link verilecek diye birşey de yok. Barkod'ta herhangi bir link olabilir.
Bir de telefonda bir tuşa basarak scanner'ı açıp kamerayı ekrana çevirmek yerine; Marketi açıp, arama bölümüne girip, ismini yazıp, büyütece basmak daha kolay gelebilir.
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ERTEN08 9 yıl
arkadaşlar ben poweramp.audioplayer ile winampı yükliyemedim DSTL1 cihazım var uygulama bu telefona yüklenemedi die hata veriyor.Neden olabilir bi bilgisi olan varmı?
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asiboldon 9 yıl

ERTEN08
arkadaşlar ben poweramp.audioplayer ile winampı yükliyemedim DSTL1 cihazım var uygulama bu telefona yüklenemedi die hata veriyor.Neden olabilir bi bilgisi olan varmı?

Bu uygulamalar Android 2.1 ve üzeri sistem ile çalışır. Sendeki versiyonu bilmiyorum.!
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umero 9 yıl
barkodlardan nasıl indiricez bunları yahu
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Bl00dyHell 9 yıl

umero
barkodlardan nasıl indiricez bunları yahu

Marketten barcode scanner isimli programı indirin, programı açıp kameradan okutun
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eozen81 9 yıl
Ellerine sağlık Kaan,
PowerAMP zaten kraldı, ben de Remote Notifier gibi bir şey bakıyordum ne zamandır, PC başında çalışanlar için bence olmazsa olmaz bir şey. Teşekkürler. Devamını bekleriz arayı açma :)
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asiboldon 9 yıl

eozen81

Ellerine sağlık Kaan,

PowerAMP zaten kraldı, ben de Remote Notifier gibi bir şey bakıyordum ne zamandır, PC başında çalışanlar için bence olmazsa olmaz bir şey. Teşekkürler. Devamını bekleriz arayı açma :)


PC başında çalışanlar için daha da üstün ve süper özellikleri olan MyPhoneExplorer da denenmeli bence.

forum.donanimhaber.com/...
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YuRtCaN 9 yıl
Öncelikle Teşekkürler.
Ufak bir hata dikkatimi çekti,
ekrana gelen kodlar
BarCod (Çubuk Kodlama)değil KareKod.
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Bl00dyHell 9 yıl
Güzel bir inceleme olmuş herzamanki gibi, ayrıca 1. Olan uygulamanın Linux versiyonu olması ayrı bir sevindirdi
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
@EfeAYDIN
dikkat etmemiştim buna :)
teşekkür ederim..
Kaan Arlı
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Tyson Granger 9 yıl
1.olan uygulama baya iyimiş teşekkürler
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EfeAYDIN 9 yıl
Bu hafta kameraya çok sinirli bakıyosun dövcek gibi hayrola bi derdin mi var ekrandan beri korktum
Uygulamalar gayet güzel zaten kullanıyordum bi kısmını ayrıca videoları çok uzatmadan çok vakit almadan özlü bi şekilde anlatman da dikkatimi çekiyor gayet iyi bu konu.
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