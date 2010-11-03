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Haftanın en iyi 5 iPad oyunu -2-

8 yıl
94,7b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Haftanın en iyi 5 iPad oyunu -2-

Bu videomuzda sizler için 5 yeni iPad oyun inceledik.


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ferisss 6 yıl
Nedir bu kasintilik, bu amatorluk. Yapamiyorsaniz yapabilen birine yaptirin. Sekilsiniz ya hhhiia ...
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DH Misafiri 6 yıl
yazdım amna hep aynı şey çıkıyor
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DH Misafiri 7 yıl
nedense se bilgisayardan ipad oyunlari yazdim ama farkli oyun çikti ipadden de ayni seyi yazdim ama ayni oyunlar cikmadi
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mykt 8 yıl
Fon müzik olarak daha canlı bir müzik kullanırsanız ve sunucu arkadaş biraz daha canlı anlatırsa iyi olur.
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theraptorx 8 yıl
Genel olarak İpad'ta oyun oynama merakım olmasada, bu tür incelemerle gaza geliyorum :)
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ERPmühendisi 8 yıl
Tesekkurler.
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korsanzeki168 8 yıl
psp nin ve nintendo ds in niye korkmaya başladıgını videoyu izleyince anladım 2 yıla kalmaz psp oyunu kalitesinde oyunlar cıkar bu yeni platformlara ve satış yapılmaya başlanır tabi donanım kalitesi ve hızıda artar dogru orantılı olarak ciddi bir rekabet geliyorum diyor el eyun konsolu telefon pazarında hazır olun ortalık yıkılacak bakalım hangi önemli firmalar bu rekabette öne cıkacaklar
android ios psp nintende ds ve digerleri arasından lider kim olacak?
(nokianın adını bile yazmaya gerek duymadım n8deki hızı görünce oyunda anında şişer cünki)
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South Korean 8 yıl
ormanda koşmalı oyun güzel görünüyor
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cezabg 8 yıl
Video Calismiyor duzeltirseniz sevinirim
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xhoOp 8 yıl
tşkrler.
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theraptorx 8 yıl
Foruma yakışır bir inceleme olmuş. Teşekkürler.
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