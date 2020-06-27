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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde Galaxy Buds ve ŞOK marketlerde Xiaomi elektrikli scooter var

    2 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Samsung Galaxy Buds kulaklık bir kez daha geliyor. 27 Haziran ŞOK aktüel ürünler arasında ise Xiaomi elektrikli scooter yer alıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde Galaxy Buds ve ŞOK marketlerde Xiaomi elektrikli scooter var
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    Haftaya perakende gıda marketlerinde pek fazla ilgi çekici kampanya olmasa da Galaxy Buds tam kablosuz kulaklık ve Logitech ürünleri iyi bir alternatif olarak görülebilir.

    2 Temmuz A101 aktüel ürünler

    2 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Samsung Galaxy Buds kulaklık bir kez daha geliyor. Samsung’un ilk nesil tam kablosuz kulaklığı olan Galaxy Buds tek şarj ile 6 saate kadar kullanım sunuyor. Çift mikrofon ile pasif gürültü engelleme yapan kulaklığın kılıfı kablosuz şarj olabiliyor. Galaxy Buds 499TL fiyat etiketine sahip.

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    Pil ile çalışan Logitech MK220 model kablosuz fare ve klavye seti 119TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca M171 kablosuz fare de 54.95TL seviyesinde. Diğer taraftan son dönemde önemli bir ihtiyaç haline gelen şarjlı saç kesim makinesi 99.95TL olarak satışa çıkıyor.

    Haftaya A101 marketlerde Galaxy Buds ve ŞOK marketlerde Xiaomi elektrikli scooter var

    3 Temmuz BİM aktüel ürünler

    3 Temmuz BİM aktüel ürünler arasında kayda değer bir teknolojik ürün olmasa da salgın döneminde işe yaraması muhtemel sensörlü sıvı sabunluk 49.90TL ve tek parça saç tıraş makinesi 59.90TL. Son olarak farklı amaçlar için kullanabileceğiniz 10 inçlik Çin üretimi basit çizim ekranı da 39.90TL ile değerlendirilebilir.

    Haftaya A101 marketlerde Galaxy Buds ve ŞOK marketlerde Xiaomi elektrikli scooter var
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    27 Haziran ŞOK aktüel ürünler

    27 Haziran ŞOK aktüel ürünler arasında Xiaomi elektrikli scooter yer alıyor. Tek şarj ile 30Km civarında giden ve 5 saatte şarj olan elektrikli scooter 2799TL ile piyasadan büyük bir avantaj sunmuyor. Diğer taraftan 10000mAh kapasitel Redmi şarj istasyonu 99.90TL ancak modeli belirtilmediği için piyasadaki seviyesi belli değil.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Reliq (Kaan Yamaner) 1 sa.
    Alacak arkadaşlar için, teknik özellikler listesi kafanızı karıştırmasın. Cihazda 18000 mah batarya yok. 7800mah LG bataryalar mevcut. Birde aynı fiyata daha güçlü motor, dijital ekran gibi özellikleri olan scooter'lar mevcut. Ufak bir araştırma ile ihtiyacınıza uygun scooterı bulabilirsiniz. Scooter alınca parmak ile gösterilmek, yolda cihaz hakkında bilgi almak isteyenlere hazır olun :)
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