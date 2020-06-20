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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya BİM marketlerde HP ürün geçidi var

    26 Haziran BİM aktüel ürünler arasında HP 15-da2002nt model dizüstü bilgisayar, HP 150 mikrofonlu kulak içi kulaklık, HP 300 kablosuz klavye fare seti dikkat çekiyor.
    5 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    13,9b
    244
    19
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya BİM marketlerde HP ürün geçidi var
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    Yazın gelmesi ile birlikte perakende gıda marketlerinde de dikkat çekici teknolojik ürün kampanyaları görmeye başladık. 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda HP markası öne çıkıyor.

    26 Haziran BİM aktüel ürünler

    26 Haziran BİM aktüel ürünler arasında HP 15-da2002nt model dizüstü bilgisayar dikkat çekiyor. Onuncu nesil Intel Core i5-10210U işlemci, 15.6 inçlik HD ekran, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, GeForce MX110 2GB GDDR5 ekran kartı, hızlı şarj gibi özellikleri olan dizüstü bilgisayar 4999TL fiyat etiketine sahip ve piyasaya göre biraz daha uygun sayılır.

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    HP H2800 kablolu stereo kulaklık 85TL ile piyasaya ile aynı. HP 150 mikrofonlu kulak içi kulaklık 40TL ile piyasadan uygun fiyata satılıyor. HP 300 kablosuz klavye fare seti de 175TL ile yine piyasanın bir miktar altında. Bunun haricinde HP marka fare matı, sırt çantası ve omuz askılı çanta da değerlendirilebilir.

    Haftaya BİM marketlerde HP ürün geçidi var
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    25 Haziran A101 aktüel ürünler

    25 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Xiaomi Earbuds tam kablosuz kulaklık modelini görüyoruz. 139TL fiyatı piyasa ile çok farklı değil. Arama yapabilen Piranha akıllı çocuk saati 349TL iken Samsung 10000mAh 15W şarj istasyonu ise 109TL fiyat etiketine sahip. Son olarak Motolux marka 30KM-50KM menzilli elektrikli bisiklet de 2299TL ile dikkat çekiyor. 

    Haftaya BİM marketlerde HP ürün geçidi var
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 3 sa. en beğenilen
    Bilgisayarın fiyatı normal 700 tl lik makina vergiler osu busu şusu sana 5000 tl patlıyor.
    abarttığımı düşünen varsa 250 300 tl satılan renkli lazer yazıcılara baksınlar 1000 tl den aşağıya yok 300 tl lik yazıcı 1800 tl olmuş.

    doların 7 tl olduğu bu ülkede artık fiyatlara şaşmıyorum. 9 10 tl çıkarsa o 5000 tl beğenmediğiniz bilgisayarı 7500 tl aşağıya zor bulursunuz.
    Bilgisayarın fiyatı normal 700 tl lik makina vergiler osu busu şusu sana 5000 tl patlıyor. abarttığımı düşünen varsa 250 300 tl satılan renkli lazer yazıcıl...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    renega (Ömer Can IŞIK) 23 dk. aspirin_00
    öyle düşüneceksen orda kira 800 dolar çevir bakim kaç tl
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    mevzuderin (mustfaa mert) 2 sa.
    İstikrar sürüyor elhamdülillah
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Murattarikulu (Murat Tarıkulu) 17 dk.
    O pc ye 5k.. Çöpe atmayın paranızı :)
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    Paetzold (R S) 48 dk.
    2 asgari ücret mayışla anca alınan laptop. Gelinen nokta
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    M3BKT 1 sa.
    Çantalar güzel gibi. Mouse pad genişse iş görür ama pahalı
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    KisseDDeaD (Kadir ) 2 sa.
    Sırt çantası hariç pek işe yarar birşey yok
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    Imarex (BlueIce ) 1 sa. thanksalotmygod
    6 Aydır kullanıyorum alınır F/P
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    graywolff 2 sa.
    O bilgisayarın indirimli fiyatı mı 5000 anlamıyorum ki hedef ben miyim? Bu diş güçlerin amacı ne?.bi bilgisayar alalım dedik arsa sattiracaklar bana iyi bişey için. Ahh şu diş güçleri bir bulursam var ya onların ben :)
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    mevzuderin (mustfaa mert) 2 sa.
    İstikrar sürüyor elhamdülillah
    Yanıtla +11
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    mertoz01 (Mert Kahya) 2 sa.
    2 asgari ücretten fazla parayı gözü kapalı bu hp laptopa verecek var mı yahu?
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    Mojidozirikato 3 sa.
    Mouse pad iyidir kullaniyorum
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 3 sa. en beğenilen
    Bilgisayarın fiyatı normal 700 tl lik makina vergiler osu busu şusu sana 5000 tl patlıyor.
    abarttığımı düşünen varsa 250 300 tl satılan renkli lazer yazıcılara baksınlar 1000 tl den aşağıya yok 300 tl lik yazıcı 1800 tl olmuş.

    doların 7 tl olduğu bu ülkede artık fiyatlara şaşmıyorum. 9 10 tl çıkarsa o 5000 tl beğenmediğiniz bilgisayarı 7500 tl aşağıya zor bulursunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    renega (Ömer Can IŞIK) 23 dk. aspirin_00
    öyle düşüneceksen orda kira 800 dolar çevir bakim kaç tl
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    13876 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    26 haziran bim aktüel ürünler, HP 15-da2002nt ve
    3 etiket daha 25 Haziran A101 aktüel ürünler Mobil Teknolojiler Galeri
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