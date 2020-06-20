Haftaya BİM marketlerde HP ürün geçidi var

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Yazın gelmesi ile birlikte perakende gıda marketlerinde de dikkat çekici teknolojik ürün kampanyaları görmeye başladık. 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda HP markası öne çıkıyor.

26 Haziran BİM aktüel ürünler

26 Haziran BİM aktüel ürünler arasında HP 15-da2002nt model dizüstü bilgisayar dikkat çekiyor. Onuncu nesil Intel Core i5-10210U işlemci, 15.6 inçlik HD ekran, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, GeForce MX110 2GB GDDR5 ekran kartı, hızlı şarj gibi özellikleri olan dizüstü bilgisayar 4999TL fiyat etiketine sahip ve piyasaya göre biraz daha uygun sayılır.

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HP H2800 kablolu stereo kulaklık 85TL ile piyasaya ile aynı. HP 150 mikrofonlu kulak içi kulaklık 40TL ile piyasadan uygun fiyata satılıyor. HP 300 kablosuz klavye fare seti de 175TL ile yine piyasanın bir miktar altında. Bunun haricinde HP marka fare matı, sırt çantası ve omuz askılı çanta da değerlendirilebilir.

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25 Haziran A101 aktüel ürünler

25 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Xiaomi Earbuds tam kablosuz kulaklık modelini görüyoruz. 139TL fiyatı piyasa ile çok farklı değil. Arama yapabilen Piranha akıllı çocuk saati 349TL iken Samsung 10000mAh 15W şarj istasyonu ise 109TL fiyat etiketine sahip. Son olarak Motolux marka 30KM-50KM menzilli elektrikli bisiklet de 2299TL ile dikkat çekiyor.

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