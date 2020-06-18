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    Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu

    Dell Mobile Adapter Speakerphones ürünü görüntülü görüşmelerinizde şık bir hoparlör ve mikrofon olarak görev yaparken aynı zamanda bağlantı noktaları da sağlıyor.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu
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    Koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi platformlar üzerinden görüntülü görüşme ve konferans etkinliklerinin adeta patlama yapması; bu alana yatırımları da arttırdı. Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu.

    Dell Mobile Adapter Speakerphones özellikleri ve fiyatı

    Dell Mobile Adapter Speakerphones dış görünüş itibariyle kompakt bir hoparlör olarak tasarlanmış. USB Tip-C kablosu ile bilgisayara bağlanarak aktif hale geliyor. Bu kablo alt kısma gizlenerek karmaşa yaratmıyor.

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    Hoparlörün ayrıca mikrofon özelliği de mevcut. Birleşik İletişim – UC standardını destekleyen Zoom ve Skype Business uygulamaları sürücü olmadan cihazı tanıyarak mikrofonu uygun hale getirebiliyor. Diğer uygulamalarda bu destek yok. Ses ve mikrofon kontrolleri hoparlörün kumaş kısmına entegre edilmiş.

    Cihaz bunun yanında bir bağlantı merkezi olabiliyor. 90W USB Tip-C bağlantısı, HDMI ve 2 adet USB Tip-A bağlantısı sayesinde ek bir merkeze ihtiyacını kalmıyor. Monitöre bağladığınızda da hoparlör ve bağlantı kısımları kullanılabiliyor. Dell Mobile Adapter Speakerphones ürünü 200$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.dell.com/en-us/work/shop/accessories/apd/470-aely Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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