HANNSG 25-inç boyutundaki geniş ekran LCD monitörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Monitör üreticileirnden HANNSpree firması HANNSG markasıyla hazırladığı HH serisi monitör ailesine 25-inç boyutunda yeni bir model daha ekledi. Firmanın geniş ekran formundaki LCD monitörü, Parlak Siyah çerçevesi ve sade tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. HH251HP kod adına sahip olan monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğüne destek vereriyor ve Full HD video deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılara da göz kırpıyor.

Tepki süresi 5ms, parlaklık seviyesi 300 cd/m2 ve karşıtlık oranı da 800:1 olarak açıklanna yeni monitörde 1.5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör de bulunuyor. D-Sub, DVI ve HDMI ara birimleriyle uyumlu olan monitör, 3 yıllık garanti ile yaklaşık 300$ seviyesinden satışa sunuluyor.