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HANNSG 25-inç boyutundaki geniş ekran LCD monitörünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HANNSG 25-inç boyutundaki geniş ekran LCD monitörünü duyurdu
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Monitör üreticileirnden HANNSpree firması HANNSG markasıyla hazırladığı HH serisi monitör ailesine 25-inç boyutunda yeni bir model daha ekledi. Firmanın geniş ekran formundaki LCD monitörü, Parlak Siyah çerçevesi ve sade tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. HH251HP kod adına sahip olan monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğüne destek vereriyor ve Full HD video deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılara da göz kırpıyor.

Tepki süresi 5ms, parlaklık seviyesi 300 cd/m2 ve karşıtlık oranı da 800:1 olarak açıklanna yeni monitörde 1.5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör de bulunuyor. D-Sub, DVI ve HDMI ara birimleriyle uyumlu olan monitör, 3 yıllık garanti ile yaklaşık 300$ seviyesinden satışa sunuluyor.


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yc#1 10 yıl
16:10 görüntü oranından 16:9'a geçiş yapınca öyle oldu. Daha geniş bir format olduğu için özellikle filmler ekrana tam bir şekilde oturabiliyor.
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Batuist 10 yıl
1920*1200 den sonra 1920*1080 moda oldu.. ne olduda trend o tarafa kaydı hayret.. benim için ne kadar çok piksel o kadar iyidir..
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alcon11 10 yıl
daha önceki 22 dvi modelini kullandım gerçekten kaliteli.inca dan falan çok üstün. lg ayarında diyebilirim.
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husNUKE 10 yıl
özellikleri göre tn panel değilmiş gibi duruyor ama tn panelse işe yaramaz
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
oo 300dolara TR ye gelsin direk alırım
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selcuksert38 10 yıl
samsung un lct tv monıtorune rakıp olacak bı marka tabı turkıye ye gelırse
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modifci 10 yıl
türkiyedede 300 dolara satılıyorsa çok uygun bir fiyat özelliklerine göre
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