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HDMI standartı gelişiyor; HDMI 1.3 ile daha yüksek çözünürlük daha fazla renk

13 yıl (Son Güncelleme: 13 yıl)
7,7b
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39
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Şu sıralar bir HDTV almayı düşünüyorsanız planlarınızı biraz ertelemenizi öneririz. Eğer aldıysanız ne yazık ki artık yapacak bir şey yok, binlerce dolar verdiğiniz ürün şimdiden eski modeller arasında yerini aldı bile. HDTV'lerde ve HDTV uyumlu cihazlarda standart halini alan HDMI, bir dizi geliştirme ile 1.1 sürümünden 1.3'e yükseltildi.

HDMI 1.3 standartı, 4.95Gbps'den 10.2Gbps'e yükseltilen bilgi transfer hızı sayesinde(Frekans 165MHz'den 340MHz'e) , yeni nesil HDTV'ler, bilgisayarlar ve benzeri cihazlarda görüntü çözünürlüğünde, renk derinliğinde ve saniyede gösterilen kare sayısında iyileşmelere olanak veriyor.

HDMI 1.3'e eklenen "Deep Colour" teknolojisi sayesinde HDMI 1.1'de 24bit olan en yüksek renk derinliği değeri, 48bit'e yükselmiş durumda. Yeni sürümle 30, 36 ve 48bit renk derinliklerine destek veren HDMI 1.3 bu haliyle RGB, YCbCr ve gelecek nesil renk paleti xvYCC ile uyumluluk kazanmış oluyor. Böylece HDTV'lere aktarılabilecek renk sayısı, milyonlarca renkten milyarlarca renge yükseldi. Yeni nesil LCD panellerin 48bit renk derinliğini destekledikleri düşünülürse, bu güncellemenin zamanlamasının oldukça iyi olduğu bir gerçek.

HDMI 1.3' ile HDMI'a otomatik ses ve görüntü senkronizasyonu özelliği de eklenmiş durumda. Otomatik ses ve görüntü senkronizasyonu özelliği, HD görüntü aktarımında ses işlemenin görüntü işlemekten daha kolay olmasından dolayı, daha hızlı işlenen sesin, görüntü ile uyuşmaması sorununa çözüm getiriyor. Bu uyuşmazlık genelde dudak hareketlerinin, duyulan sözlerle uyumsuz olması olarak gözlenmekte (lip sync). HDMI 1.3 ses formatı desteğine Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio kayıpsız ses formatları da eklendi. Sıkıştırmasız ses aktarımı yapan bu formatlar olabilecek en iyi kalitede çevresel ses deneyimi vaat ediyorlar.

Ayrıca HDMI 1.3 ile kameralar ve benzeri taşınabilir cihazlar için mini HDMI portu'da standarta eklenenler arasında. HDMI 1.3, HDMI 1.1 ile uyumlu olarak çalışabiliyor fakat ne yazık ki HDMI 1.1 portunun kabiliyetlerini 1.3'e yükseltme imkanı bulunmuyor. HDMI ile ilgili önemli bir diğer gelişme ise HDMI standartının geliştiricilerinden Sony'nin gelecek nesil oyun konsolu PlayStation 3'ün HDMI 1.3 desteği içereceğini açıklamış olması. PlayStation 3 desteklediği standartlar ve içerdiği özeliklerle gerçek bir gelecek nesil oyun konsolu olacak gibi görünüyor.

HDMI standartının geliştiricileri arasında Sony'nin haricinde Matsushita Panasonic, Hitachi, Philips, Silicon Image, Thomson ve Toshiba gibi dünyanın önde gelen elektronik eşya üreticileri bulunuyor.


http://www.hdmi.org/ Yorum Yaz
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cunkurd 9 yıl
İlk HD yayınla ilgili mesaj 2006 yılında atılmış,aradan nerdeyse 4 yıl geçmiş hala tv yayınları dijital,LCD televizyonlara bence hala gerek yok,çünki LCD TVler yüksek çözünürlükler için design edilmiştir,normal dijital yayınları ,tüplü TVler kadar güzel gösteremiyorlar.Yoksul ve orta halli vatandaşlarımız,böyle reklamlara kanmayalım.
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talh4wk 9 yıl
Haber için teşekkürler
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tonythetonguc 13 yıl

HDMI 1.3 standartı, 4.95Gbps'den 10.2Gbps'e yükseltilen (band genişliği 165MHz'den 340MHz'e) bilgi transfer hızı sayesinde


Yazının bu kısmını değiştirseniz hiç fena olmaz. (Band genişliği 165MHz'den 340MHz'e) biraz hatalı olmuş. Sanırsam parantezi yanlış yere açmışsınız.
"4.95Gbps'den 10.2Gbps'e yükseltilen band genişliği (165MHz'den 340MHz'e) bilgi transfer hızı sayesinde" Şeklinde olması lazımmış.
Konuya gelince hakikaten bu teknolojiler ilk çıktığında satın almak kötü oluyor resmen enayi yerine koyuyolar adamı. 2 gün sonra daha iyisi yeni bir standart halinde daha ucuz bi fiyata çıkıyor.
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ozturert 13 yıl
2 ay sonra cikacak seyi beklersin de, 1 sene varsa neyi bekleyeceksin ki? dx10 cikacak diye ocakta insanlar "aman 1900 alma, dx10 cikinca b.k olacak, pusur olacak" diyorlardi.
ben de "insaf" diyorum
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cosef 13 yıl
Türkiyeye HDTV nin haberi gelmeden tvsi geldi
Noldu.Millet aldı HDTV leri koydu evine ama yayınlar hala dijital.
Bugün Zafer Plazada Sony bayine girdim.
1 kutu yapmışlar 1 tane HD destekli Sony kamera ve 1 tane de Dijital Sony kamera koymuşlar.
Kocaman 1 tuş var,basınca HD den normal dijitale geçiyoor,dönen küçük 1 oyuncağın görüntüsü ekrana yansıyor.
geçiyor geçmesine ama dijitali de oyle 1 ayarlamışlarki sanki dijtal makine= murat 124 hd=bmw
mıllete ayar verıyorlar.
kim ayarlıyor bunları. Reklam kokan hareketler bunlar .Gerenk Yok!


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ereneren 13 yıl
evet bu arada playstation 3 de hdmı 1.3 çıkış olacağı kesinleşti hayırlı olsun
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nadii 13 yıl

Orjinalden alıntı: cosef

Türkiyeye HDTV nin haberi gelmeden tvsi geldi
Noldu.Millet aldı HDTV leri koydu evine ama yayınlar hala dijital.
Bugün Zafer Plazada Sony bayine girdim.
1 kutu yapmışlar 1 tane HD destekli Sony kamera ve 1 tane de Dijital Sony kamera koymuşlar.
Kocaman 1 tuş var,basınca HD den normal dijitale geçiyoor,dönen küçük 1 oyuncağın görüntüsü ekrana yansıyor.
geçiyor geçmesine ama dijitali de oyle 1 ayarlamışlarki sanki dijtal makine= murat 124 hd=bmw
mıllete ayar verıyorlar.
kim ayarlıyor bunları. Reklam kokan hareketler bunlar .Gerenk Yok!




haklısın

hele bir yayın hd destekli olsun ondan sonra da tv sini alırız
şimdi böyle şeylere para vermeye gerenk yok.
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