HDMI standartı gelişiyor; HDMI 1.3 ile daha yüksek çözünürlük daha fazla renk

Şu sıralar bir HDTV almayı düşünüyorsanız planlarınızı biraz ertelemenizi öneririz. Eğer aldıysanız ne yazık ki artık yapacak bir şey yok, binlerce dolar verdiğiniz ürün şimdiden eski modeller arasında yerini aldı bile. HDTV'lerde ve HDTV uyumlu cihazlarda standart halini alan HDMI, bir dizi geliştirme ile 1.1 sürümünden 1.3'e yükseltildi.

HDMI 1.3 standartı, 4.95Gbps'den 10.2Gbps'e yükseltilen bilgi transfer hızı sayesinde(Frekans 165MHz'den 340MHz'e) , yeni nesil HDTV'ler, bilgisayarlar ve benzeri cihazlarda görüntü çözünürlüğünde, renk derinliğinde ve saniyede gösterilen kare sayısında iyileşmelere olanak veriyor.

HDMI 1.3'e eklenen "Deep Colour" teknolojisi sayesinde HDMI 1.1'de 24bit olan en yüksek renk derinliği değeri, 48bit'e yükselmiş durumda. Yeni sürümle 30, 36 ve 48bit renk derinliklerine destek veren HDMI 1.3 bu haliyle RGB, YCbCr ve gelecek nesil renk paleti xvYCC ile uyumluluk kazanmış oluyor. Böylece HDTV'lere aktarılabilecek renk sayısı, milyonlarca renkten milyarlarca renge yükseldi. Yeni nesil LCD panellerin 48bit renk derinliğini destekledikleri düşünülürse, bu güncellemenin zamanlamasının oldukça iyi olduğu bir gerçek.

HDMI 1.3' ile HDMI'a otomatik ses ve görüntü senkronizasyonu özelliği de eklenmiş durumda. Otomatik ses ve görüntü senkronizasyonu özelliği, HD görüntü aktarımında ses işlemenin görüntü işlemekten daha kolay olmasından dolayı, daha hızlı işlenen sesin, görüntü ile uyuşmaması sorununa çözüm getiriyor. Bu uyuşmazlık genelde dudak hareketlerinin, duyulan sözlerle uyumsuz olması olarak gözlenmekte (lip sync). HDMI 1.3 ses formatı desteğine Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio kayıpsız ses formatları da eklendi. Sıkıştırmasız ses aktarımı yapan bu formatlar olabilecek en iyi kalitede çevresel ses deneyimi vaat ediyorlar.

Ayrıca HDMI 1.3 ile kameralar ve benzeri taşınabilir cihazlar için mini HDMI portu'da standarta eklenenler arasında. HDMI 1.3, HDMI 1.1 ile uyumlu olarak çalışabiliyor fakat ne yazık ki HDMI 1.1 portunun kabiliyetlerini 1.3'e yükseltme imkanı bulunmuyor. HDMI ile ilgili önemli bir diğer gelişme ise HDMI standartının geliştiricilerinden Sony'nin gelecek nesil oyun konsolu PlayStation 3'ün HDMI 1.3 desteği içereceğini açıklamış olması. PlayStation 3 desteklediği standartlar ve içerdiği özeliklerle gerçek bir gelecek nesil oyun konsolu olacak gibi görünüyor.

HDMI standartının geliştiricileri arasında Sony'nin haricinde Matsushita Panasonic, Hitachi, Philips, Silicon Image, Thomson ve Toshiba gibi dünyanın önde gelen elektronik eşya üreticileri bulunuyor.

http://www.hdmi.org/