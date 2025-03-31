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    Hisense, 2025 U9 serisi amiral gemisi TV'lerini duyurdu

    Hisense, 2025 yılında piyasaya süreceği amiral gemisi U9 televizyon serisini resmi olarak tanıttı. Yeni televizyonlar 65, 75 ve 85 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutuyla sunulacak.
    Hisense, 2025 U9 serisi amiral gemisi TV'lerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Hisense, 2025 yılına damga vurması beklenen yeni amiral gemisi televizyon serisi U9'u resmi olarak tanıttı. Hatırlayacağınız üzere ilk kez CES 2025 fuarında sergilenen modellerin teknik detayları paylaşılmamıştı. Şirket şimdi de 2025 U9 serisinin temel özellikleri ve çıkış tarihi hakkında resmi bilgileri duyurdu.

    Yeni seride 65, 75 ve 85 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutu seçeneği mevcut. Google TV işletim sistemiyle çalışan Hisense U9 serisi kullanıcılara geniş bir uygulama yelpazesi sunacak. Kullanıcılar ayrıca Google Assistant ve Amazon Alexa gibi sesli asistanlar sayesinde televizyonlarını sesli komutlarla kontrol etme olanağına sahip olacaklar.

    Hisense, 2025 U9 serisi amiral gemisi TV'lerini duyurdu Tam Boyutta Gör

    Üst düzey görüntü ve oyun performansı

    Yeni U9 serisindeki tüm modellerin 5.000 nit'e kadar parlaklık sunan QLED panelle donatıldığını belirtelim. Oyuncular için ise yenileme hızı 165 Hz seviyesine çıkıyor, ki bu oldukça etkileyici bir rakam. Buna ek olarak AMD FreeSync Premium Pro ve Dolby Vision Gaming gibi özellikler, oyun deneyimini daha da zenginleştiriyor.

    Bağlantı tarafında Wi-Fi 6E ve HDMI eARC gibi modern çözümler sunan Hisense U9, ses konusunda da hayli iddialı. 65 inçlik kompakt versiyon 4.1.2 kanal ses sistemiyle gelirken, 75 ve 85 inçlik modeller Dolby Atmos destekli 5.1.2 kanal ses sistemiyle daha derin bir deneyim vadediyor.

    Yeni TV'ler yıl sonundan önce satışa sunulacak, ancak kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. 75 inçlik modelin 2.999 dolar, 85 inçlik modelin ise 3.999 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtiliyor. 65 inçlik versiyonun fiyatı hakkında ise şimdilik bir bilgi yok.

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