Türkiye'nin ilk akıllı mağazasını gezdik: Hepsiburada Smart by Mimex

Bu videomuzda daha öncesinde yurt dışında benzerini gördüğümüz akıllı mağaza konseptinde bir mağazayı geziyoruz ve alışveriş yapıyoruz: hepsiburada Smart by Mimex.

Daha öncesinde Amazon Go ile Amerika'da gördüğümüz akıllı mağaza konsepti biraz daha farklı bir teknolojiyle Hepsiburada sayesinde ülkemizde de erişime açılmaya hazırlanıyor. Hepsiburada Smart by Mimex isimli bu yeni akıllı mağaza, Ocak 2023'te tüm kullanıcıların erişimine açılacak. Ancak geçtiğimiz günlerde teknolojiyi deneyimlemek için biz mağazayı gezdik ve sizlere gösterebilmek adına bir video çektik.

Bu videomuzda Hepsiburada Smart by Mimex'in ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve gelecekte daha neler göreceğimizi sizlere anlatmaya çalıştık. Ayrıca tüm bu konular için Hepsiburada Arge Yöneticisi Fikret Bakan ile de kısa bir röportaj yaptık.

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