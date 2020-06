Her Yerde Güvenli WiFi ile Özgür Tatil

15 Haziran 2020 – Kısıtlamaların azalması, ‘yeni normal’e dönüş ve yazın başlaması ile son birkaç aya oranla daha özgürleşilen günler yaşanmaya başlandı. Tatil planları yapılıyor; yazlıklara gidiliyor; açık alanlarda sosyalleşiliyor. Korona nedeniyle bu yıl kalabalıklardan uzakta, daha izole tatil planları yapanlar da var. Çadırını alıp beğendiği yerde kamp yapacaklar; karavanı ile hem gezip hem tatil planlayanlar; bir tekne kiralayıp ailesi ya da sevdikleriyle birlikte sakin ve güvenli tatil yapmak isteyenler… Tatil planları nasıl olursa olsun artık kimse internetten uzak bir tatil istemiyor. Gidilecek yerde aranan özelliklerin başında güçlü internet bağlantısı bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

Çok Güçlü, Çok Hızlı, Çok Farklı Wi-Fi Yönlendirici: Archer AX6000

TP-Link’in mobil WiFi (MiFi) cihazları ile her yerde, hem de size özel ve güvenli WiFi ağı oluşturmak mümkün oluyor. Üstelik cihaz tipine göre en az 10 kişi ya da cihaz bu mobil WiFi ağına bağlanabiliyor. Yapılması gereken tek şey bir TP-Link MiFi cihazı alıp içine data hattı olan bir SIM kart takmak. Böylece özgürce tatil planı yapıp, her yerde, her zaman güvenli bir WiFi ağı oluşturulabiliyor.

TP-Link’in şu anda satışta olan beş farklı model MiFi cihazı bulunuyor (M7200, M7300, M7350, M7450, M7600). Bu ürünlerin hepsi küçük boyuta sahip ve çantada ya da cepte her yere rahatlıkla taşınabiliyor. 4G ve 4.5G destekli bu mobil WiFi cihazları ile tüm aile ya da tatil arkadaşları aynı ağa bağlanabiliyor. Üstelik yüksek bağlantı hızıyla. Cep telefonlarının interneti ve pili tüketilmeden, oluşturulan bu ağda fotoğraf, film vb dokümanları paylaşmak da mümkün. Çünkü bu cihazların hemen hepsinde (M7200 hariç) mikro SD kart yuvası yer alıyor. Bu karta yüklenen dosyalara ağa bağlı kişiler erişebiliyor.

MiFi cihazları her tip tatil için uygun bir internet aracı. Ama özellikle sabit bir yerde durulmayan ve sabit internet erişimi olmayan tatilerler için tek çözüm denebilir. Örneğin, karavan ya da tekne gezilerinde, doğada yapılan kamplarda. Tabii bunların dışında yazlık evine sabit internet bağlatmak istemeyenler için de alternatif bir çözüm.

Hem Kablolu Hem Kablosuz Bağlantı İçin…

MiFi cihazları sadece kablosuz bağlantı desteği sunuyor. Ama yazlık evinde ya da karavanında hem kablolu hem kablosuz bağlantı isteyenler için de TP-Link çözüm sunuyor. Bunun için 4G yönlendirici (router) modelleri bulunuyor. Bu ürünler hem sabit internet için kullanılabiliyor hem de kasa üzerinde yer alan SIM kart yuvasına takılan bir data hattı ile mobil internet de sağlıyor. Bu cihazların üzerinde hem WAN hem de LAN girişleri yer alıyor. Böylece ister sabit ister mobil bağlantı yapıldığında birden fazla cihaz, kablo ile ağa dahil olabiliyor. Üstelik kullanıcılar bu cihazları sadece yazlıkta ya da tatilde kullanmak durumunda değiller. Evlerinde modeme bağlı bir yönlendirici olarak kullandıkları bu cihazı, yazlığa ya da tatile giderken söküp götürmek ve tatil sonunda tekrar yönlendirici olarak kullanmak mümkün. Hem de sabit internette bir kesinti ya da sorun olduğunda mobil interneti devreye alarak her zaman çevrimiçi kalma garantisiyle…

4G yönlendiriciler, MiFi cihazlarına oranla daha çok cihazı ağa dahil edebiliyorlar. Çok sayıda model seçeneği sunan TP-Link’in 4G yönlendiricileri (TL-MR150, Archer MR200, Archer MR400, Archer MR600, Archer MR6400, TL-MR3420, TL-MR3020), modeline bağlı olarak 64 cihaza kadar destek verebiliyor.

MiFi cihazlarına ilişkin bilgi için: https://www.tp-link.com/tr/home-networking/mifi/

4G yönlendiricilere ilişkin bilgi için: https://www.tp-link.com/tr/home-networking/3g-4g-router/



###



TP-LinkHakkında:

1996 yılında kurulan TP-Link, günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten küresel bir şirkettir. 170’den fazla ülkeye dağıtım yapan ve dünya çapındaki yüz milyonlarca insana hizmet veren TP-Link şirketi, araştırma kuruluşu IDC raporlarında sürekli olarak WLAN ve genişbant CPE cihazlarında 1 numaralı üretici olarak yer almaktadır*.

Kanıtlanmış sağlamlık, performans ve değer mirası ile TP-Link, tüm bireylerin ağ konusundaki gereksinimlerini karşılayan bir ürün portföyü oluşturmuştur. Günümüzde halen gelişen internete bağlı yaşam tarzlarına uygun olarak, yarının taleplerini bugünden karşılamak üzere çalışmaya devam ediyor.

*En son yayınlanan IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Raporu’na göre.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com/tr;

Facebook’ta https://www.facebook.com/TPLINKTURKEY; Twitter’da https://twitter.com/TPLINKTURKEY;

Youtube’da www.youtube.com/tplinktech; TP-Link Forum http://forum.tp-link.com



Bültene ilişkin bilgi için:

Güven Yeşilovalar

gyesilovalar@gmail.com

0542-427 28 08

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.