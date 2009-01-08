Hiper'den 80 Plus Bronze sertifikalı yeni güç kaynağı; S625

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Kısaca Hiper olarak tanınan High Performance Group, S serisi dahilinde hazırladığı ilk güç kaynağını duyurdu. Firmanın S625 kod adlı 625 Watt'lık yeni güç kaynağı 80 PLUS Bronze sertifikasına sahip. Sertifikadan da anlaşılabileceği üzere Hiper S625, %20, %50 ve %100 gibi farklı yük durumlarında %82 üstü verimlilik seviyesine ulaşabiliyor.

ATX12V v2.2 standardı çerçevesinde hazırlanan yeni güç kaynağı, aktif PFC özelliği ve Altın kaplı konnektörlerle donatılmış. Dört adet bağımsız 12v rail hattına sahip olan Hiper S625, 1000-1800 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm fan ile seriletiliyor. Üç yıllık garanti ile kullanıma sunulan yeni güç kaynağının yurt dışı fiyatı 95$ olarak belirlenmiş.

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