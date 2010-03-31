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HIS, Modern Warfare 2 hediyeli Raden HD 5870 Eyefinity6 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS, Modern Warfare 2 hediyeli Raden HD 5870 Eyefinity6 modelini duyurdu
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ATi tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan HIS, aynı anda 6 monitörün birlikte kullanılmasına olanak tanıyan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini duyurdu. Kutu içeriğine eklenen Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunu ile dikkatleri üzerine çeken ekran kartı sahip olduğu 6 adet Mini-DisplayPort konnektörü sayesinde, çoklu monitör kurulumlarına olanak tanıyor.

Temel özellikleri açısından Radeon HD 5870 ile oldukça benzer olan DirectX 11 destekli ekran kartı, farklı olarak 1GB yerine 2GB GDDR5 bellek ile geliyor ve bu sayede ultra-yüksek çözünürlüklerdeki performans ölçümlerinde Radeon HD 5870'in bir miktar önünde yer almayı başarabiliyor. 256-bit bellek kapasitesine ve 1600x paralel işlem birimin sahip olan kartın güç tüketimi ise 224 Watt.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan kart Crossfire X ile çoklu kart kurulumlarına olanak tanıdığı gibi donanımsal video (1080p) video hızlandırma desteği de sunuyor.

HIS'in Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeli, Newegg'de 500 dolar seviyesinden listelere girmiş durumda.

HIS, Modern Warfare 2 hediyeli Raden HD 5870 Eyefinity6 modelini duyurdu
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milyondabir 9 yıl
his in oyunla birlikte gelen ekran kartını hala satısta görmedim
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menem 9 yıl
arkdaşlar ekran kartı üzerinde pcı-exe 2.1 yazıyor ne zaman çıktı 2.1 ya anakartlarda bu güncelleme yapılmadı diye biliyorum ama ilginç acaba sadece bu kartlarda mı bu özellik var bilgisi olan arkdaş paylaşsın lütfen
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chngrn1905 9 yıl
2GB huzur...
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kolpaci 9 yıl
Oyunu multiplayer oynamak isteyenler kafayı yer her halde :) Keşke başka oyun verseymişler yanında...
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Tolgá 9 yıl
fermiye fazla çekiyor diyorsunuz ama gtx480 de 250w çekiyor 470de 210 gibi birşeydi
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KaTiP_SoSe 9 yıl

İyi bir düşünce.
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TangoEchoKilo 9 yıl
Ati işi biliyor piyasada dvdsi tükenmiş bir oyunu ekran kartının yanında vermek gerçekten mükemmel bir ticari tecrübe (:
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Chris Brown 9 yıl
Olmadı şimdi 6 ay içinde CoD 7 piyasada olacak , bu oyun işi patlayabilir
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IgorStravinsky 9 yıl

Chris Brown

Olmadı şimdi 6 ay içinde CoD 7 piyasada olacak , bu oyun işi patlayabilir


E çıkınca ne değişecek ki, COD 2 bile hala oynanıyor.
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