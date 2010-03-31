HIS, Modern Warfare 2 hediyeli Raden HD 5870 Eyefinity6 modelini duyurdu

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ATi tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan HIS, aynı anda 6 monitörün birlikte kullanılmasına olanak tanıyan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini duyurdu. Kutu içeriğine eklenen Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunu ile dikkatleri üzerine çeken ekran kartı sahip olduğu 6 adet Mini-DisplayPort konnektörü sayesinde, çoklu monitör kurulumlarına olanak tanıyor.

Temel özellikleri açısından Radeon HD 5870 ile oldukça benzer olan DirectX 11 destekli ekran kartı, farklı olarak 1GB yerine 2GB GDDR5 bellek ile geliyor ve bu sayede ultra-yüksek çözünürlüklerdeki performans ölçümlerinde Radeon HD 5870'in bir miktar önünde yer almayı başarabiliyor. 256-bit bellek kapasitesine ve 1600x paralel işlem birimin sahip olan kartın güç tüketimi ise 224 Watt.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan kart Crossfire X ile çoklu kart kurulumlarına olanak tanıdığı gibi donanımsal video (1080p) video hızlandırma desteği de sunuyor.

HIS'in Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeli, Newegg'de 500 dolar seviyesinden listelere girmiş durumda.

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