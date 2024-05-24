Turkcell, 1 sinema bileti alana 1 bilet hediye kampanyası başlattı!

Herhangi bir hat veya tarife zorunluluğu olmadan tüm Turkcell’liler Pazartesi ve Çarşamba günleri satın alacakları “1 Sinema Bileti Alana 1 Sinema Bileti Hediye” kampanyasından faydalanabilecek. GNÇ tarifelerinde olmak zorunlu değil.
Kampanyadan yararlanmak için Turkcell’in GNÇ isimli mobil uygulamasından şifre almak ve bu şifreyi gişe görevlisine söylemek gerekiyor. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra kampanyalar bölümünden ilgili kampanyayı bulup “Şifre için kaydır” kısmından şifre alabilirsiniz. Her kullanıcı ayda 1 defa şifre alabiliyor.
Kampanya belirli sinema salonlarında geçerli olacak. Kampanyaya dahil olan sinema salonlarının listesine GNÇ uygulamasında yer veriliyor. Cinemarine, Cinens, Cinetech, Avşar Sinemaları, Cinegold, Cinemapink, Cinenova, Cinetime ve Prestige gibi sinema zincirlerinin kampanyaya dahil olduğunu görüyoruz.
GNÇ Uygulaması: https://gnctrkcll.li/gnctrkcllBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.