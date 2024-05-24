Turkcell, 1 sinema bileti alana 1 bilet hediye kampanyası başlattı!

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Tam Boyutta Gör Turkcell’in 30. yılına özel olarak “1 sinema bileti alana 1 sinema bileti hediye” kampanyası geri döndü. Tüm Turkcell’liler kampanyadan yararlanabiliyor.

Herhangi bir hat veya tarife zorunluluğu olmadan tüm Turkcell’liler Pazartesi ve Çarşamba günleri satın alacakları “1 Sinema Bileti Alana 1 Sinema Bileti Hediye” kampanyasından faydalanabilecek. GNÇ tarifelerinde olmak zorunlu değil.

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Kampanyadan yararlanmak için Turkcell’in GNÇ isimli mobil uygulamasından şifre almak ve bu şifreyi gişe görevlisine söylemek gerekiyor. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra kampanyalar bölümünden ilgili kampanyayı bulup “Şifre için kaydır” kısmından şifre alabilirsiniz. Her kullanıcı ayda 1 defa şifre alabiliyor.

Kampanya belirli sinema salonlarında geçerli olacak. Kampanyaya dahil olan sinema salonlarının listesine GNÇ uygulamasında yer veriliyor. Cinemarine, Cinens, Cinetech, Avşar Sinemaları, Cinegold, Cinemapink, Cinenova, Cinetime ve Prestige gibi sinema zincirlerinin kampanyaya dahil olduğunu görüyoruz.

GNÇ Uygulaması: https://gnctrkcll.li/gnctrkcll

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