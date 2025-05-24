Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yandex üç aylık S Sport Plus üyeliği hediye ediyor: Nasıl alınır?

    Daha önce Digiturk TOD TV üyeliği hediye eden Yandex şimdi de 3 aylık S Sport Plus üyeliği hediye ediyor. S Sport Plus hediyesini almak için yapmanız gerekenler oldukça basit.

    Yandex üç aylık S Sport Plus üyeliği hediye ediyor: Nasıl alınır? Tam Boyutta Gör
    Arama motoru devi Yandex, Türkiye’de daha yüksek pazar payına ulaşmak için hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Daha önce kullanıcılarına Digiturk Tod TV üyeliği hediye eden Yandex şimdi de 3 aylık S Sport Plus aboneliği hediye ediyor.

    Yandex’in 3 aylık S Sport Plus hediyesinden tüm kullanıcılar yararlanabiliyor. S Sport Plus üyeliği sayesinde İspanya La Liga, İtalya Serie A, NBA, Euroleague ve yeni sezondan itibaren Bundesliga maçlarını seyredebilirsiniz. Üyeliğinizi webde, mobilde ve Smart TV’lerde kullanabilirsiniz.

    S Sport Plus hediye kampanyası 30 Haziran’a kadar devam edecek. Hediye kodunu alabilmek için mobil tarayıcınızda Yandex’i varsayılan arama motoru olarak ayarlamak, Yandex hesabınıza giriş yapmak ve 3 farklı günde 3 arama sorgusu yapmanız gerekiyor.

    Yandex'in S Sport Plus Hediyesi Nasıl Alınır?

    1. Kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki bağlantıyı mobil tarayıcınızdan açın.
    2. Kampanya Linki: https://yandex.com.tr/portal/defsearchpromo/landing/ssport_3m
    3. Linkte gösterilen talimatlara göre Yandex’i varsayılan arama motoru yapın.
    4. Yandex’e üye girişi yapın. Yandex üyeliğiniz yoksa üye olun ve cep telefonu numaranızı hesabınıza ekleyin.
    5. Üç farklı günde üç farklı arama yapın.
    6. Bu işlemlerin ardından 3 aylık S Sport Plus hediye kodunuz SMS ile size gönderilecek.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

    Profil resmi
    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    torrent eşlere bağlanıyor turkcell çalışan yakını türk telekom taahhüt cayma bedeli sorgulama benzinde ve gazda tekleme sorunu esc numara

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15
    MSI KATANA 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum