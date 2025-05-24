DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Arama motoru devi Yandex, Türkiye’de daha yüksek pazar payına ulaşmak için hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Daha önce kullanıcılarına Digiturk Tod TV üyeliği hediye eden Yandex şimdi de 3 aylık S Sport Plus aboneliği hediye ediyor.

Yandex’in 3 aylık S Sport Plus hediyesinden tüm kullanıcılar yararlanabiliyor. S Sport Plus üyeliği sayesinde İspanya La Liga, İtalya Serie A, NBA, Euroleague ve yeni sezondan itibaren Bundesliga maçlarını seyredebilirsiniz. Üyeliğinizi webde, mobilde ve Smart TV’lerde kullanabilirsiniz.

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S Sport Plus hediye kampanyası 30 Haziran’a kadar devam edecek. Hediye kodunu alabilmek için mobil tarayıcınızda Yandex’i varsayılan arama motoru olarak ayarlamak, Yandex hesabınıza giriş yapmak ve 3 farklı günde 3 arama sorgusu yapmanız gerekiyor.

Yandex'in S Sport Plus Hediyesi Nasıl Alınır?

Kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki bağlantıyı mobil tarayıcınızdan açın. Kampanya Linki: https://yandex.com.tr/portal/defsearchpromo/landing/ssport_3m Linkte gösterilen talimatlara göre Yandex’i varsayılan arama motoru yapın. Yandex’e üye girişi yapın. Yandex üyeliğiniz yoksa üye olun ve cep telefonu numaranızı hesabınıza ekleyin. Üç farklı günde üç farklı arama yapın. Bu işlemlerin ardından 3 aylık S Sport Plus hediye kodunuz SMS ile size gönderilecek.

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Yandex üç aylık S Sport Plus üyeliği hediye ediyor: Nasıl alınır?

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