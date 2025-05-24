Yandex üç aylık S Sport Plus üyeliği hediye ediyor: Nasıl alınır?

Yandex’in 3 aylık S Sport Plus hediyesinden tüm kullanıcılar yararlanabiliyor. S Sport Plus üyeliği sayesinde İspanya La Liga, İtalya Serie A, NBA, Euroleague ve yeni sezondan itibaren Bundesliga maçlarını seyredebilirsiniz. Üyeliğinizi webde, mobilde ve Smart TV’lerde kullanabilirsiniz.
S Sport Plus hediye kampanyası 30 Haziran’a kadar devam edecek. Hediye kodunu alabilmek için mobil tarayıcınızda Yandex’i varsayılan arama motoru olarak ayarlamak, Yandex hesabınıza giriş yapmak ve 3 farklı günde 3 arama sorgusu yapmanız gerekiyor.
Yandex'in S Sport Plus Hediyesi Nasıl Alınır?
- Kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki bağlantıyı mobil tarayıcınızdan açın.
- Kampanya Linki: https://yandex.com.tr/portal/defsearchpromo/landing/ssport_3m
- Linkte gösterilen talimatlara göre Yandex’i varsayılan arama motoru yapın.
- Yandex’e üye girişi yapın. Yandex üyeliğiniz yoksa üye olun ve cep telefonu numaranızı hesabınıza ekleyin.
- Üç farklı günde üç farklı arama yapın.
- Bu işlemlerin ardından 3 aylık S Sport Plus hediye kodunuz SMS ile size gönderilecek.
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