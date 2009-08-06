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HIS özel tasarım Radeon HD 4890 iCooler X4 modelini hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS özel tasarım Radeon HD 4890 iCooler X4 modelini hazırladı
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS, mevcut ürün gamında önemli bazı güncellemeler yaptı. Firmadan aldığımı bilgilere göre, Radeon HD 4800 serisinde ICEQ modelleri haricindeki tüm çözümlerde yeni soğutucu tasarımına geçiliyor. Yapılan bu değişiklik çerçevesinde HIS'in pazara sunacağı ilk modellerden birisi Radeon HD 4890 iCooler X4 olacak. AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı çözümü olan Radeon HD 4890 tabanlı yeni modele, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni model özellikle soğutucusu ile öne çıkmayı başarıyor.

HIS'in diğer modellerinde olduğu gibi Mavi renkli özelleştirilmiş baskılı devre tasarımına sahip olan Radeon HD 4890 iCooler X4, standart saat hızlarıyla geliyor zira firmanın açıkladığı bilgilere göre kartın grafik birimi 850MHz, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapıyor. DirectX 10.1 destekli olan ayrıca yüksek tanımlı videolar için UVD 2.0 teknolojisiyle GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni modelin, sahip olduğu özel soğutucu sayesinde referans tasarım Radeon HD 4890 modeline göre daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtiliyor zira soğutucu kapsamında 4 adet ısı borusuna ve yeni bir VRM ısı dağıtıcısına yer verildiği açıklandı. Kutu tasarımlarında da değişikliğe giden HIS'in Radeon HD 4890 iCooler X4 modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

HIS özel tasarım Radeon HD 4890 iCooler X4 modelini hazırladı
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milyondabir 10 yıl
bence gayet guzel bu markanin ürünleri zaten super
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sertacaygun 10 yıl
Güzel cidden epey... Serin hava içeride tutuluyor sanki, hava akışını çok iyi bir şekilde eniyileştirme işleminden geçirmişler.
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K.Kahriman 10 yıl
kutu resmi bir yerden tanıdık geliyor
. farkındasanız kutu resmindeki buzlar bile küresel ısınmaya yenik düşmüş . his in kutusunda penguenlerin nesli tükenmiş


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


---

küresel ısınma sonrası

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Promity 10 yıl
ATİ deyince HİS ilk tercihim, lakin bu saatten sonra alınmaz yeni seriye böyle bi tasarım daha iyi olurdu. OC lu olmamasıda fiyatın yükselmemesi için düşünülmüş iyide olmuş. Alan zaten illa okşar kartı.
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marvinous 10 yıl
IceQ TurboX ismi daha havalı aslında. Kart baya tarz ama haa :) Matrix'e kafa tutar bu haliyle :)
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abdullahors84 10 yıl
Ben 4890 kullanıyorum ancak bu kartta matrix in eline su dökemez.
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xxugurxx 10 yıl
ICQ turbo 4 ten sonra güzel olmuş.
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Applejack 10 yıl
Vaaaayyy.
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tanerturk17 10 yıl
matrix le alakası yok.bence şekil olmuş hoş da OLMUŞ
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Eşref_37 10 yıl
Ben beyenmedim daha iyisini beklerdim.
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mikoli88 10 yıl
çakma matrix :D
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

mikoli88

çakma matrix :D




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