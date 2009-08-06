HIS özel tasarım Radeon HD 4890 iCooler X4 modelini hazırladı

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS, mevcut ürün gamında önemli bazı güncellemeler yaptı. Firmadan aldığımı bilgilere göre, Radeon HD 4800 serisinde ICEQ modelleri haricindeki tüm çözümlerde yeni soğutucu tasarımına geçiliyor. Yapılan bu değişiklik çerçevesinde HIS'in pazara sunacağı ilk modellerden birisi Radeon HD 4890 iCooler X4 olacak. AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı çözümü olan Radeon HD 4890 tabanlı yeni modele, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni model özellikle soğutucusu ile öne çıkmayı başarıyor.

HIS'in diğer modellerinde olduğu gibi Mavi renkli özelleştirilmiş baskılı devre tasarımına sahip olan Radeon HD 4890 iCooler X4, standart saat hızlarıyla geliyor zira firmanın açıkladığı bilgilere göre kartın grafik birimi 850MHz, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapıyor. DirectX 10.1 destekli olan ayrıca yüksek tanımlı videolar için UVD 2.0 teknolojisiyle GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni modelin, sahip olduğu özel soğutucu sayesinde referans tasarım Radeon HD 4890 modeline göre daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtiliyor zira soğutucu kapsamında 4 adet ısı borusuna ve yeni bir VRM ısı dağıtıcısına yer verildiği açıklandı. Kutu tasarımlarında da değişikliğe giden HIS'in Radeon HD 4890 iCooler X4 modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

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