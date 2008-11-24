HIS pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelini kullanıma sundu

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Ürün gamına eklediği Radeon HD 4830 ICEQ4 modeliyle dikkatleri üzerine çeken HIS, özellikle giriş seviyesi sistemler, ofis bilgisayarları ve HTPC'lere yönelik olarak hazırladığı pasif soğutmalı ve düşük profilli Radeon HD 4350 modelini kullanıma sundu. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV710 GPU'sunu kullanan kart 64-bit bellek veri yolu desteği ve 80x paralel işlem birimiyle geliyor.

Düşük profilli yapısı sayesinde kompakt boyutlu çoklu ortam bilgisayarlarını da hedef alan ekran kartı pasif soğutması sayesinde sessiz çalışmakta. Grafik işlemcisi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan kart 256MB GDDR2 bellek ile geliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği sunan ekran kartı Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

DVI, VGA ve HDTV konnektörlerine sahip olan ve 512MB GDDR2 bellekli varyasyonu da olan ekran kartı yurt dışında 50$ seviyesinden kullanıma sunulmuş durumda.

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