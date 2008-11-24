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HIS pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelini kullanıma sundu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelini kullanıma sundu
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Ürün gamına eklediği Radeon HD 4830 ICEQ4 modeliyle dikkatleri üzerine çeken HIS, özellikle giriş seviyesi sistemler, ofis bilgisayarları ve HTPC'lere yönelik olarak hazırladığı pasif soğutmalı ve düşük profilli Radeon HD 4350 modelini kullanıma sundu. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV710 GPU'sunu kullanan kart 64-bit bellek veri yolu desteği ve 80x paralel işlem birimiyle geliyor.

Düşük profilli yapısı sayesinde kompakt boyutlu çoklu ortam bilgisayarlarını da hedef alan ekran kartı pasif soğutması sayesinde sessiz çalışmakta. Grafik işlemcisi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan kart 256MB GDDR2 bellek ile geliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği sunan ekran kartı Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

DVI, VGA ve HDTV konnektörlerine sahip olan ve 512MB GDDR2 bellekli varyasyonu da olan ekran kartı yurt dışında 50$ seviyesinden kullanıma sunulmuş durumda.

HIS pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelini kullanıma sundu
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XivA 11 yıl
pasif soğutuculara laf etmeyin bende sapphire 3870 fansız var. 850 Mhz e clock yaptım. COD 5 de bile 1280 X 1024 full+ Full detay kök söktürüyor. Isısını merak edenler 72 derece :))
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gordon01 11 yıl
fx5200'e ne kadar da benziyor
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fatihcanery 11 yıl
bunla piyasadaki bütün oyunları oynayabilir miyiz orta düzeyde?
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K0rkunc 11 yıl
keşke üst düzey kartlardada böyle çözümler olsa çok imreniyorum bu tür kartlara görünüş olarak çok ezik olsalarda
0 ses olması çok başka bir tad
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X Files 11 yıl
Bence sadece HD ( 1080p) filmleri için özellikle HTPC ler için tarasarlanmış olsa gerek. Oyun severlerin uzak durması bir kart.

Pasif soğutucu + oyun = % 90 Yanmış transistörler
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usb2.0 11 yıl
Türkiyede 55dolar+kdv ye ddr3 lü 3650 var..3650 dede uvd 1 var..bence daha mantıklı
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ali277 11 yıl
film izleme office de kullanma ,grafik tasarım gibi işlerde yeterli dir bence
ama biraz düşük olmuş
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hikmet41 11 yıl
ofis için ideal bi kart haber için tşk fx
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mertekin 11 yıl
Çok fark yapmaz ama keşke DDR3lü bir modelde hazırlasalardı.
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