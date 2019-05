HIS PCI uyumlu Radeon HD 4350 modelini satışa sundu

Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve özellikle ICEQ serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan HIS, geçtiğimiz günlerde PCIe x1 ara birimiyle uyumlu Radeon HD 4350 modelini duyurmuştu. PCIe x16 ara kurulumuna olanak tanımayan nettop'lar için hazırlanan yeni modele ek olarak HIS, alternatif bir kart daha hazırladı. Yine Radeon HD 4350 tabanlı olan ve farklı olarak PCI ara birimini destek veren ekran kartıyla HIS güncelleğini yitiren sistemleri hedef alıyor ve kullanıcıların eski sistemlerini medya oynatıcısı olarak değerlendirebilmelerini hedefliyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV710 GPU'sundan güç alan ekran kartı 64-bit bellek veri yolu desteğine, 80x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR2 bellek kapasitesine sahip. Düşük profilli tasarımı ve pasif soğutması ile dikkat çeken kartın grafik işlem birimi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle GPU üzerinden yüksek tanımlı (720p / 1080p) video oynatım yeteneğine de sahip olan yeni modelde DVI, HDTV ve VGA konnektörlerine yer veriliyor.

Kendi segmentinde az sayıdaki örnekten birisi olan PCI uyumlu HIS Radeon HD 4350 Silence, Japonya'da 65$ civarı fiyat ile satışa sunuluyor.