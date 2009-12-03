HIS Radeon HD 5750 ICEQ+ modelinin satışına başladı

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ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan ve Radeon HD 5870 ICEQ5 modeli merakla beklenen HIS, resmi lansmanını kısa bir süre önce yaptığı Radeon HD 5750 ICEQ+ modelini satışa sundu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU’sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek ve 720x paralel işlem birimiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 700MHz’de, bellekleri ise 4600MHz’de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, UV duyarlı özel soğutucusu ile daha serin (referans tasarıma göre %10) ve sessiz çalışıyor ayrıca şeffaf panelli kasalarda görselliğe de katkı sağlayabiliyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartı aynı zamanda yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Radeon HD 5750 ICEQ+ ile birlikte DirectX 11 destekli ilk yarış simülasyonu olan ve Avrupa satışına bugün başlanacağı belirtilen Dirt 2 oyuna ücretsiz sahip olma kuponu da veriliyor. HIS Radeon HD 5750 ICEQ+ için tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 139.90$ olarak açıklandı.