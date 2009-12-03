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HIS Radeon HD 5750 ICEQ+ modelinin satışına başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS Radeon HD 5750 ICEQ+ modelinin satışına başladı
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ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan ve Radeon HD 5870 ICEQ5 modeli merakla beklenen HIS, resmi lansmanını kısa bir süre önce yaptığı Radeon HD 5750 ICEQ+ modelini satışa sundu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU’sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek ve 720x paralel işlem birimiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 700MHz’de, bellekleri ise 4600MHz’de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, UV duyarlı özel soğutucusu ile daha serin (referans tasarıma göre %10) ve sessiz çalışıyor ayrıca şeffaf panelli kasalarda görselliğe de katkı sağlayabiliyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartı aynı zamanda yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Radeon HD 5750 ICEQ+ ile birlikte DirectX 11 destekli ilk yarış simülasyonu olan ve Avrupa satışına bugün başlanacağı belirtilen Dirt 2 oyuna ücretsiz sahip olma kuponu da veriliyor. HIS Radeon HD 5750 ICEQ+ için tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 139.90$ olarak açıklandı.


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Batuist 9 yıl
ne kadar komik forum üyeleri varmış.. fazla cem yılmaz izliyorsunuz herhalde :))) bide daha iyi espri yapabilseniz.. ben onu öylesine yazdım makara olsun diye bi taş attım herkes peşinden atlamış Muhahahaha
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Statistik 9 yıl
iyi de benim mesaj niye silindi ben espiri yapan arkadaşa cevap vermiştim

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DH Misafiri 9 yıl
blckhm'den sevgilerler
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usb2.0 9 yıl
@batuist
netten indirmek için kupon vb bişey çıkmadımı?
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brnk 9 yıl
İlk defa iceq bir ekran kartının tipi hoşuma gitmedi.
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MÜŞAVİR 9 yıl

BurakDemirbas

İlk defa iceq bir ekran kartının tipi hoşuma gitmedi.





Bende beğenmedim, bodur, şişman bişey olmuş.
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Batuist 9 yıl
bende his ekran kartı aldım bana niye dirt 2 oyunu hediye etmediler.. yoksa kutuda görmediğim birşey mi vardı valla sinir oluyorum bana niye yok :)))
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say me 9 yıl
Ati'nin yeni ekran kartlarında D-sub(vga) konnektörüne hiç rastlamadım,yeni gpu'lara sahip olmak için lcd monitörünü değiştirmeye kullanıcılar razı olacak mı bakalım.
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