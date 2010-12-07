Hisense Tv'ler Media Markt Mağazalarında Satışta

Otomotiv, finans, içecek, gıda, kırtasiye ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'nin köklü kuruluşlarından

Elektronik dünyasının en büyük televizyon üreticilerinden biri olan 'Hisense' , geçtiğimiz ay Anadolu Grubu güvencesi ile Türkiye pazarına gelmiş ve tüketiciler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmıştı.

Metro, Carefour gibi büyük zincir marketlerden sonra Mediamarkt Mağazaları ile de anlaşma sağlayan Antek Teknoloji Genel Müdürü Serdar Güray, Türkiye' de düz ekran TV pazarının geçen seneye oranla %36'lık bir artış gösterdiğini ifade ederek, Hisense markası ile girdikleri düz panel TV pazarında bu yılı ısınma yılı olarak gördüklerini, 2011 yılı için ise hedeflerinin %4'lük pazar payına sahip olmak olduğunu belirtti.

2010 Aralık başı itibari ile tüm Mediamarkt Mağazaları'nda Türk tüketicisi ile buluşan Hisense TV , gerek kalitesi gerek fiyat politikası ile piyasaya girdiği ilk günden beri yoğun talep görmeye devam ediyor.

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