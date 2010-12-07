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Hisense Tv'ler Media Markt Mağazalarında Satışta

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
DH Bülten
Dh Bülten
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Otomotiv, finans, içecek, gıda, kırtasiye ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'nin köklü kuruluşlarından Anadolu Grubu bünyesindeki Antek Teknoloji Ürünleri Paz. ve Tic. A.Ş tarafından Türkiye pazarına getirilen 'Hisense' televizyon markası, Aralık ayı itibari ile Türkiye genelindeki tüm Mediamarkt Mağazaları'nda satışa sunuldu

Elektronik dünyasının en büyük televizyon üreticilerinden biri olan 'Hisense' , geçtiğimiz ay Anadolu Grubu güvencesi ile Türkiye pazarına gelmiş ve tüketiciler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmıştı.

Metro, Carefour gibi büyük zincir marketlerden sonra Mediamarkt Mağazaları ile de anlaşma sağlayan   Antek Teknoloji Genel Müdürü Serdar Güray, Türkiye' de düz ekran TV  pazarının geçen seneye oranla  %36'lık bir artış gösterdiğini ifade ederek, Hisense markası ile girdikleri düz panel TV  pazarında bu yılı ısınma yılı olarak gördüklerini, 2011 yılı için ise hedeflerinin  %4'lük pazar payına sahip olmak olduğunu  belirtti.
2010 Aralık başı itibari ile tüm Mediamarkt Mağazaları'nda Türk tüketicisi ile buluşan Hisense TV  , gerek kalitesi gerek fiyat politikası ile piyasaya girdiği ilk günden beri yoğun talep görmeye devam ediyor.


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