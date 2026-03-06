Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor 600 Lite tanıtıldı: 6.500 mAh batarya ve 108 MP kamera

    Honor, yeni 600 serisinin ilk modeli olan Honor 600 Lite'ı piyasaya sürdü. 6.500 mAh kapasiteli bataryası ve 108 MP'lik kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken telefon neler sunuyor?

    Honor 600 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni 600 serisinin ilk modeli olan Honor 600 Lite'ı piyasaya sürdü. Honor bu model için herhangi bir lansman etkinliği düzenlemedi veya büyük bir duyuru yapmadı. Buna rağmen cihaz, şirketin Malezya ve Slovakya'daki resmi satış kanallarında listelenmiş durumda ve satın alınabiliyor.

    Honor 600 Lite neler sunuyor?

    Tasarım tarafında telefon oldukça sade bir görünüm sunuyor. Ön kısımda hap şeklinde bir çentik yer alırken, arka bölümde iki kameraya ve LED flaşa sahip dikdörtgen bir kamera modülü bulunuyor. Cihazın sağ kenarında ise muhtemelen kamerayı tek dokunuşla açmaya yarayan özel bir deklanşör tuşu bulunuyor.

    Honor 600 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Telefonun ön yüzünde 6.6 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Bu panel 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 6.500 nit tepe parlaklığı sunuyor.

    Performans tarafında cihaz, MediaTek Dimensity 7100 Elite işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga setine 8/12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor.

    Kamera sistemi 108 megapiksellik ana sensör ve 5 megapiksel ultra geniş açı kameradan oluşuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

    Honor 600 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    45 W hızlı şarj destekli 6.520 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon, Bluetooth 6.0, NFC ve IP66 su ve toza dayanıklılık sertifikası gibi özellikler sunuyor.

    Honor 600 Lite, Malezya’da 330 dolar, Slovakya'da ise 300 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

    Honor 600 Lite özellikleri

    • Ekran: 6.6 inç, 1200 x 2600 piksel, 120 Hz, 6.500 nit, AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 7100 Elite
    • Bellek: 8GB / 12GB RAM
    • Depolama: 256GB
    • Arka kamera: 108 MP, f/1.8 (ana) + 5 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)
    • Ön kamera: 16 MP, f/2.2
    • Batarya: 6520 mAh, 45W kablolu şarj
    • Bağlantı: 5G, WiFi 5, Bluetooth 6.0, NFC
    • Yazılım: Android 16, Nothing OS 4.1
    • Diğer: Ekran içi optik parmak izi okuyucu, Stereo hoparlörler, IP66 su ve toza dayanıklılık
    • Boyut ve ağırlık: 157.4 x 75.4 x 7.3 mm; 180 gr
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/honor_600_lite_debuts_with_dimensity_7100_elite_and_6520_mah_battery-news-71820.php https://www.honor.com/my/phones/honor-600-lite/buy/ https://www.o2.sk/e-shop/produkt/honor-600-lite-cierny
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c3 1.4 hdi toyota çalışan yorumları 1.4 tsi sandık motor harici harddisk görüyor ama açılmıyor cevabı olmayan dini sorular

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum