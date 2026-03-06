Honor 600 Lite tanıtıldı: 6.500 mAh batarya ve 108 MP kamera

Honor 600 Lite neler sunuyor?
Tasarım tarafında telefon oldukça sade bir görünüm sunuyor. Ön kısımda hap şeklinde bir çentik yer alırken, arka bölümde iki kameraya ve LED flaşa sahip dikdörtgen bir kamera modülü bulunuyor. Cihazın sağ kenarında ise muhtemelen kamerayı tek dokunuşla açmaya yarayan özel bir deklanşör tuşu bulunuyor.
Performans tarafında cihaz, MediaTek Dimensity 7100 Elite işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga setine 8/12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor.
Kamera sistemi 108 megapiksellik ana sensör ve 5 megapiksel ultra geniş açı kameradan oluşuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.
Honor 600 Lite, Malezya’da 330 dolar, Slovakya'da ise 300 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.
Honor 600 Lite özellikleri
- Ekran: 6.6 inç, 1200 x 2600 piksel, 120 Hz, 6.500 nit, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7100 Elite
- Bellek: 8GB / 12GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 108 MP, f/1.8 (ana) + 5 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)
- Ön kamera: 16 MP, f/2.2
- Batarya: 6520 mAh, 45W kablolu şarj
- Bağlantı: 5G, WiFi 5, Bluetooth 6.0, NFC
- Yazılım: Android 16, Nothing OS 4.1
- Diğer: Ekran içi optik parmak izi okuyucu, Stereo hoparlörler, IP66 su ve toza dayanıklılık
- Boyut ve ağırlık: 157.4 x 75.4 x 7.3 mm; 180 gr
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım