Honor 600 Lite tanıtıldı: 6.500 mAh batarya ve 108 MP kamera

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, yeni 600 serisinin ilk modeli olan Honor 600 Lite'ı piyasaya sürdü. Honor bu model için herhangi bir lansman etkinliği düzenlemedi veya büyük bir duyuru yapmadı. Buna rağmen cihaz, şirketin Malezya ve Slovakya'daki resmi satış kanallarında listelenmiş durumda ve satın alınabiliyor.

Honor 600 Lite neler sunuyor?

Tasarım tarafında telefon oldukça sade bir görünüm sunuyor. Ön kısımda hap şeklinde bir çentik yer alırken, arka bölümde iki kameraya ve LED flaşa sahip dikdörtgen bir kamera modülü bulunuyor. Cihazın sağ kenarında ise muhtemelen kamerayı tek dokunuşla açmaya yarayan özel bir deklanşör tuşu bulunuyor.

Telefonun ön yüzünde 6.6 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Bu panel 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 6.500 nit tepe parlaklığı sunuyor.

Performans tarafında cihaz, MediaTek Dimensity 7100 Elite işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga setine 8/12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor.

Kamera sistemi 108 megapiksellik ana sensör ve 5 megapiksel ultra geniş açı kameradan oluşuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

Tam Boyutta Gör 45 W hızlı şarj destekli 6.520 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon, Bluetooth 6.0, NFC ve IP66 su ve toza dayanıklılık sertifikası gibi özellikler sunuyor.

Honor 600 Lite, Malezya’da 330 dolar, Slovakya'da ise 300 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

Honor 600 Lite özellikleri

Ekran : 6.6 inç, 1200 x 2600 piksel, 120 Hz, 6.500 nit, AMOLED

: 6.6 inç, 1200 x 2600 piksel, 120 Hz, 6.500 nit, AMOLED İşlemci : Mediatek Dimensity 7100 Elite

: Mediatek Dimensity 7100 Elite Bellek : 8GB / 12GB RAM

: 8GB / 12GB RAM Depolama : 256GB

: 256GB Arka kamera : 108 MP, f/1.8 (ana) + 5 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)

: 108 MP, f/1.8 (ana) + 5 MP, f/2.2 (ultra geniş açı) Ön kamera : 16 MP, f/2.2

: 16 MP, f/2.2 Batarya : 6520 mAh, 45W kablolu şarj

: 6520 mAh, 45W kablolu şarj Bağlantı : 5G, WiFi 5, Bluetooth 6.0, NFC

: 5G, WiFi 5, Bluetooth 6.0, NFC Yazılım : Android 16, Nothing OS 4.1

: Android 16, Nothing OS 4.1 Diğer : Ekran içi optik parmak izi okuyucu, Stereo hoparlörler, IP66 su ve toza dayanıklılık

: Ekran içi optik parmak izi okuyucu, Stereo hoparlörler, IP66 su ve toza dayanıklılık Boyut ve ağırlık: 157.4 x 75.4 x 7.3 mm; 180 gr

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor 600 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: