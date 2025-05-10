Ekranı ikiye bölme nasıl yapılır? (Windows PC, Mac, Telefon & Tablet)

Günümüzün hızlı ilerleyen dijital dünyasında çoklu görev önemli bir beceri haline geldi. Bir yandan araştırırken diğer yandan yazmanız gerektiğinde, iki belgedeki verileri karşılaştırırken veya çalışırken sosyal medyayı takip etmek istiyor olun, aynı anda birden fazla pencereyi görüntülemeyi bilirseniz verimliliğiniz önemli ölçüde artar. Bölünmüş ekran özelliği tam da burada işe yarıyor. ister Windows PC veya Mac bilgisayar, ister Android telefon veya iPad tablet kullanıyor olun ekranı ikiye bölme işlevinden faydalanabilirsiniz. Peki, ekran nasıl 2’ye bölünür? PC’de iki sayfa yan yana nasıl yapılır?
Windows PC’de ekran nasıl ikiye bölünür 🖥️
1️⃣ Tutturma Yardımı aracıyla Windows 10 PC’de ekranı ikiye bölme
- Yan yana getirmek istediğiniz iki pencereyi açın
- Bir pencerenin başlık çubuğuna tıklayıp basılı tutun
- Pencereyi ekranın yarısına sabitlemek için bırakın
- Diğer pencere için de aynısını yapın
2️⃣ Klavye kısayolları ile Windows 10 bilgisayarda ekranı ikiye bölme
- Bir pencere seçin ve sola sabitlemek için Windows tuşuyla Sol Ok tuşuna basın
- Başka bir pencere seçin ve sağa yaslamak için Windows tuşuyla Sağ Ok tuşuna basın
- Sabit pencereler arasında gezinmek için ok tuşunu kullanın
3️⃣ Düzenleri Tuttur ile Windows 11 PC ekranını 2’ye bölme
- Pencerenin geri yükleme veya ekranı kapla düğmesinin üzerine gelin
- Veya Windows + Z tuşlarına basın
- Açılır menüden bir düzen seçin
- Tutturma yardımı devreye girecek
- Kalan boşlukları doldurmak için diğer açık pencereleri seçin
Mac bilgisayarda ekran nasıl ikiye bölünür 💻
1️⃣ Split View ile Mac’te ekranı ikiye bölme
- İmleci pencerenin sol üst köşesindeki yeşil düğmenin üzerine tutun
- Tam Ekran - Ekranın Solu veya Ekranın Sağı seçeneklerinden birine tıklayın
- Ekranın diğer tarafında çalışmak istediğiniz uygulamayı tıklayın
- Bölünmüş Görüntü yeni bir masaüstü alanında oluşturulur
Bölünmüş pencereleri ayıran dikey çizgiyi sürükleyerek yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bunun için çizgiye tıklayın ve pencereler istediğiniz boyuta gelene kadar sola veya sağa hareket ettirin, ardından imleci bırakın. Hangi uygulamanın hangi tarafta görüneceğini de seçebilirsiniz. Taşımak istediğiniz pencerenin başlık çubuğuna tıklayıp basılı tutun, ardından ekranın diğer tarafına sürükleyip bırakın. Kullanmak istediğiniz pencereye tıklayarak uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Klavye kısayollarını kullanabilir veya Mission Control'ü açarak farklı pencereler veya uygulamalar arasında hızla geçiş yapabilirsiniz.
2️⃣ Magnet programı ile Mac bilgisayarda ekranı ikiye bölme
- Magnet uygulamasını Mac App Store’dan indirin
- Sistem Ayarları - Gizlilik & Güvenlik - Erişilebilirlik yolunu izleyin
- Magnet uygulamasına izin verin
- İki sayfa yan yana yapmak için Control + Alt Option + Sol/Sağ ok tuşlarına basın
- Ekranı yatay şekilde ikiye bölmek için Control + Alt Option + Yukarı/Aşağı ok tuşlarına basın
- Ekranı 3’e bölmek için Control + Alt Option + D F G tuşlarına basın
Telefonda ekranı ikiye bölme 📲
- Ekranın altından yukarı kaydırarak Son Uygulamalar ekranını açın
- Yan yana açmak istediğiniz iki uygulamayı bulun ve üzerlerindeki simgeye dokunun
- Bölünmüş ekran görünümünde aç’ı seçin
- Ekranın diğer yarısında kullanmak istediğiniz uygulamayı seçin
- Bölünmüş ekran modunu kapatmak için ana ekran veya geri düğmesine basın
Tablette ekranı ikiye bölme ➗
Android tablette ekranı ikiye bölme ⚙️
- Son Kullanılanlar’a dokunun
- Sola veya sağa kaydırın
- Herhangi bir uygulamanın simgesine dokunun
- Bölünmüş ekran görünümünde aç’a dokunun
- Sola veya sağa kaydırın ve yanına açmak istediğiniz uygulamayı seçin
- Bölünmüş ekran modunu kapatmak için geri düğmesine dokunun
iPad’de ekranı ikiye bölme 🖱️
- Bir uygulama açın
- Ekranın üstündeki Çoklu Görev düğmesine dokunun
- Split View düğmesine dokunun
- Ana ekranda ikinci bir uygulamaya dokunun
- İki uygulamayı yan yana açmak için Split View’i seçin
Bölünmüş ekran modu, Windows PC'de, Mac bilgisayarda, Android telefonlarda veya tabletlerde çoklu görev ve üretkenliği artırmak için olmazsa olmaz bir özelliktir. Aynı anda iki uygulamayı kullanmanıza olanak tanıyarak işinizi hızlandırmanızı sağlar. Peki, ekran nasıl ikiye bölünür? Bilgisayarda, telefonda ve tablette ekranı ikiye bölme nasıl yapılır adım adım anlattık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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