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    Ekranı ikiye bölme nasıl yapılır? (Windows PC, Mac, Telefon & Tablet)

    Bilgisayarda ve telefonda ekran nasıl ikiye bölünür sıkça merak ediliyor. Windows PC, Mac, Android telefon ve tablette ekranı ikiye bölme nasıl yapılır, kısayollarıyla birlikte anlatıyoruz.

    Günümüzün hızlı ilerleyen dijital dünyasında çoklu görev önemli bir beceri haline geldi. Bir yandan araştırırken diğer yandan yazmanız gerektiğinde, iki belgedeki verileri karşılaştırırken veya çalışırken sosyal medyayı takip etmek istiyor olun, aynı anda birden fazla pencereyi görüntülemeyi bilirseniz verimliliğiniz önemli ölçüde artar. Bölünmüş ekran özelliği tam da burada işe yarıyor. ister Windows PC veya Mac bilgisayar, ister Android telefon veya iPad tablet kullanıyor olun ekranı ikiye bölme işlevinden faydalanabilirsiniz. Peki, ekran nasıl 2’ye bölünür? PC’de iki sayfa yan yana nasıl yapılır?

    Windows PC’de ekran nasıl ikiye bölünür 🖥️

    ekranı ikiye bölme windows 10 & 11 pc Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarınızda birden fazla işi sürdürürken ikinci, belki de üçüncü bir monitöre ihtiyaç duyduğunuz zamanlar olmuştur. Elbette daha fazla monitörle çalışmak her zaman iyidir ancak sadece bir monitörünüz varsa ne yapacaksınız? Ekran bölme özelliğinin nasıl kullanıldığını bilmek tam da bu noktada  önem kazanıyor. PC ekranı nasıl ikiye bölünür, çoklu ekran nasıl yapılır? Windows bilgisayarda ekranı ikiye bölmenin birkaç yolu vardır:

    1️⃣ Tutturma Yardımı aracıyla Windows 10 PC’de ekranı ikiye bölme

    • Yan yana getirmek istediğiniz iki pencereyi açın
    • Bir pencerenin başlık çubuğuna tıklayıp basılı tutun
    • Pencereyi ekranın yarısına sabitlemek için bırakın
    • Diğer pencere için de aynısını yapın

    2️⃣ Klavye kısayolları ile Windows 10 bilgisayarda ekranı ikiye bölme

    • Bir pencere seçin ve sola sabitlemek için Windows tuşuyla Sol Ok tuşuna basın
    • Başka bir pencere seçin ve sağa yaslamak için Windows tuşuyla Sağ Ok tuşuna basın
    • Sabit pencereler arasında gezinmek için ok tuşunu kullanın

    3️⃣ Düzenleri Tuttur ile Windows 11 PC ekranını 2’ye bölme

    • Pencerenin geri yükleme veya ekranı kapla düğmesinin üzerine gelin
    • Veya Windows + Z tuşlarına basın
    • Açılır menüden bir düzen seçin
    • Tutturma yardımı devreye girecek
    • Kalan boşlukları doldurmak için diğer açık pencereleri seçin

    Mac bilgisayarda ekran nasıl ikiye bölünür 💻

    ekranı ikiye bölme mac bilgisayar Tam Boyutta Gör
    Split View, Mac'inizde tam ekran modunda aynı anda iki uygulamayı kullanmanıza olanak tanır. Her uygulamaya eşit ekran alanı vererek çoklu görevde yardımcı olur. Bölünmüş Görüntü’de bir pencereyi kolayca ekranın kenarına sürükleyebilirsiniz. İster editör, ister yazar, ister grafik tasarımcı, ister web geliştiricisi olun veya sadece verimliliği artırmak için iki uygulamayı açık tutmak isteyen biri olun, Bölünmüş Ekran görünümü mutlaka denenmesi gereken bir özelliktir. Aralarındaki dikey ayırıcıyı ayarlayarak her uygulamanın boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Mac bilgisayarda ekranı ikiye bölmenin birkaç yolu vardır:

    1️⃣ Split View ile Mac’te ekranı ikiye bölme

    • İmleci pencerenin sol üst köşesindeki yeşil düğmenin üzerine tutun
    • Tam Ekran - Ekranın Solu veya Ekranın Sağı seçeneklerinden birine tıklayın
    • Ekranın diğer tarafında çalışmak istediğiniz uygulamayı tıklayın
    • Bölünmüş Görüntü yeni bir masaüstü alanında oluşturulur

    Bölünmüş pencereleri ayıran dikey çizgiyi sürükleyerek yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bunun için çizgiye tıklayın ve pencereler istediğiniz boyuta gelene kadar sola veya sağa hareket ettirin, ardından imleci bırakın. Hangi uygulamanın hangi tarafta görüneceğini de seçebilirsiniz. Taşımak istediğiniz pencerenin başlık çubuğuna tıklayıp basılı tutun, ardından ekranın diğer tarafına sürükleyip bırakın. Kullanmak istediğiniz pencereye tıklayarak uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Klavye kısayollarını kullanabilir veya Mission Control'ü açarak farklı pencereler veya uygulamalar arasında hızla geçiş yapabilirsiniz.

    2️⃣ Magnet programı ile Mac bilgisayarda ekranı ikiye bölme

    • Magnet uygulamasını Mac App Store’dan indirin
    • Sistem Ayarları - Gizlilik & Güvenlik - Erişilebilirlik yolunu izleyin
    • Magnet uygulamasına izin verin
    • İki sayfa yan yana yapmak için Control + Alt Option + Sol/Sağ ok tuşlarına basın
    • Ekranı yatay şekilde ikiye bölmek için Control + Alt Option + Yukarı/Aşağı ok tuşlarına basın
    • Ekranı 3’e bölmek için Control + Alt Option + D F G tuşlarına basın

    Telefonda ekranı ikiye bölme 📲

    ekranı ikiye bölme android telefon Tam Boyutta Gör
    Bölünmüş ekran, telefonda aynı anda iki uygulamayı kullanmanızı, çoklu görev yapabilmenizi sağlar. Android bölünmüş ekran modu sayesinde WhatsApp’ta yazışırken bir yandan YouTube’da video izleyebilirsiniz veya bir şeyler okurken sosyal medyayı takip edebilirsiniz. Bölünmüş ekran özelliği yalnızca Android telefonlarda vardır, iPhone’da ekran bölme ayarı yoktur. Peki, bölünmüş ekran nasıl yapılır? Samsung telefonda ekranı ikiye bölmek için şu adımları izleyin:
    • Ekranın altından yukarı kaydırarak Son Uygulamalar ekranını açın
    • Yan yana açmak istediğiniz iki uygulamayı bulun ve üzerlerindeki simgeye dokunun
    • Bölünmüş ekran görünümünde aç’ı seçin
    • Ekranın diğer yarısında kullanmak istediğiniz uygulamayı seçin
    • Bölünmüş ekran modunu kapatmak için ana ekran veya geri düğmesine basın

    Tablette ekranı ikiye bölme ➗

    ekranı ikiye bölme ipad & android tablet Tam Boyutta Gör
    Bölünmüş ekran modu veya çoklu görev menüsü, tabletinizde iki uygulamayı yan yana kullanmanıza olanak tanır. Çalışırken karşılaştırma veya video izleme gibi işleri çok daha kolay hale getirir. Peki, tablette ekran ikiye nasıl bölünür, 2 ekran nasıl yapılır? iPad ve Android tablette ekranı ikiye bölmek için şu adımları izleyin:

    Android tablette ekranı ikiye bölme ⚙️

    1. Son Kullanılanlar’a dokunun
    2. Sola veya sağa kaydırın
    3. Herhangi bir uygulamanın simgesine dokunun
    4. Bölünmüş ekran görünümünde aç’a dokunun
    5. Sola veya sağa kaydırın ve yanına açmak istediğiniz uygulamayı seçin
    6. Bölünmüş ekran modunu kapatmak için geri düğmesine dokunun

    iPad’de ekranı ikiye bölme 🖱️

    1. Bir uygulama açın
    2. Ekranın üstündeki Çoklu Görev düğmesine dokunun
    3. Split View düğmesine dokunun
    4. Ana ekranda ikinci bir uygulamaya dokunun
    5. İki uygulamayı yan yana açmak için Split View’i seçin

    Bölünmüş ekran modu, Windows PC'de, Mac bilgisayarda, Android telefonlarda veya tabletlerde çoklu görev ve üretkenliği artırmak için olmazsa olmaz bir özelliktir. Aynı anda iki uygulamayı kullanmanıza olanak tanıyarak işinizi hızlandırmanızı sağlar. Peki, ekran nasıl ikiye bölünür? Bilgisayarda, telefonda ve tablette ekranı ikiye bölme nasıl yapılır adım adım anlattık.

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