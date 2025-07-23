Giriş seviyesinde iddialı özellikler sunan Redmi 15 5G yakında geliyor

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, giriş seviyesi ürün portföyünü yeni bir modelle genişletmeyi planlıyor. Redmi 15 5G isimli modele ait birçok detay ortaya çıktı. Bu da telefonun yakın zamanda tanıtılacağını gösteriyor.

Redmi 15 5G özellikleri

6,9 inç büyüklüğünde dev bir ekranla gelecek olan Redmi 15 5G, giriş seviyesi modellerde görmeye alışkın olmadığımız Full HD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunacak. Telefon, Snapdragon 6s Gen 3 ile performans olarak da sınıfının üstünde yer alacak.

Tam Boyutta Gör 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunacak olan cihaz, 7.000 mAh kapasiteli dev bataryasıyla pil ömrü konusunda da iddialı olacak. Şarj hızının ise 33 W olacağı belirtiliyor.

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Kamera tarafında 50 MP ana kamera ve 2 MP'lik yardımcı sensörden oluşan ikili bir kurulum yer alacak. Ön tarafta ise 8 MP'lik selfie kamerası bulunacak.

Redmi 15 5G'nin 165 dolar ile 180 dolar arasında fiyattan satışa sunulması bekleniyor. Telefonun hangi pazarlarda ve ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.

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