Giriş seviyesinde iddialı özellikler sunan Redmi 15 5G yakında geliyor

Redmi 15 5G özellikleri
6,9 inç büyüklüğünde dev bir ekranla gelecek olan Redmi 15 5G, giriş seviyesi modellerde görmeye alışkın olmadığımız Full HD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunacak. Telefon, Snapdragon 6s Gen 3 ile performans olarak da sınıfının üstünde yer alacak.
Kamera tarafında 50 MP ana kamera ve 2 MP'lik yardımcı sensörden oluşan ikili bir kurulum yer alacak. Ön tarafta ise 8 MP'lik selfie kamerası bulunacak.
Redmi 15 5G'nin 165 dolar ile 180 dolar arasında fiyattan satışa sunulması bekleniyor. Telefonun hangi pazarlarda ve ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya