Vivo ve Honor, geniş ekranlı katlanabilir telefon furyasına katılıyor

Vivo ve Honor da yarışa katılıyor
Vivo cephesinde ise yeni bir katlanabilir model üzerinde çalışmalar sürüyor. Sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu’ya göre yaklaşan Vivo X Fold 6, ekran katlanma izi konusunda önemli iyileştirmeler sunacak. Sızıntı ayrıca Vivo’nun ilerleyen dönemde daha geniş ekranlı katlanabilir modeller sunacağını iddia ediyor. Ancak bu tasarım anlayışına sahip ilk cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı henüz netleşmiş değil.
Ortaya çıkan tasarımda üçlü arka kamera kurulumu, arka bölümde ikinci bir ekran ve daha geniş bir gövde dikkat çekiyor. Cihaz açıldığında yatay kullanımda tablet benzeri bir deneyim sunabileceği belirtiliyor. Çıkış tarihi konusunda ise ilk tahminler modelin 2027’nin ilk çeyreğinden önce gelmeyeceğine işaret ediyor.
Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.