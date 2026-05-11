    Vivo ve Honor, geniş ekranlı katlanabilir telefon furyasına katılıyor

    Son dönemde giderek artan geniş ekranlı katlanabilir telefon furyasına Vivo ve Honor da katılıyor. İki şirketin, böyle modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

    Huawei kısa süre önce geniş form faktörlü katlanabilir telefonu Pura X Max’i tanıttı. Söylentilere göre Samsung da bu yıl Temmuz ayında düzenleyeceği etkinlikte Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte benzer bir cihaz duyurabilir. Öte yandan Apple’ın da muhtemelen iPhone Ultra adıyla piyasaya süreceği ilk katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı ve cihazın Eylül ayında tanıtılabileceği konuşuluyor. Yeni raporlar, önümüzdeki dönemde başka markaların da geniş ekranlı katlanabilir telefonlar hazırladığını gösteriyor.

    Vivo ve Honor da yarışa katılıyor

    Vivo cephesinde ise yeni bir katlanabilir model üzerinde çalışmalar sürüyor. Sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu’ya göre yaklaşan Vivo X Fold 6, ekran katlanma izi konusunda önemli iyileştirmeler sunacak. Sızıntı ayrıca Vivo’nun ilerleyen dönemde daha geniş ekranlı katlanabilir modeller sunacağını iddia ediyor. Ancak bu tasarım anlayışına sahip ilk cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı henüz netleşmiş değil.

    Honor tarafında da benzer bir cihazın geliştirildiği iddia ediliyor. Guan Tongxue GiM isimli bir sızıntı kaynağına göre şirket uzun süredir geniş form faktörlü bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Teknik özellikler paylaşılmasa da paylaşılan görsel, cihazın olası tasarımını ortaya koyuyor.

    Ortaya çıkan tasarımda üçlü arka kamera kurulumu, arka bölümde ikinci bir ekran ve daha geniş bir gövde dikkat çekiyor. Cihaz açıldığında yatay kullanımda tablet benzeri bir deneyim sunabileceği belirtiliyor. Çıkış tarihi konusunda ise ilk tahminler modelin 2027’nin ilk çeyreğinden önce gelmeyeceğine işaret ediyor.

