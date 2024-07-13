Klavye sesi nasıl kapatılır ve açılır? PC ve telefonda klavye tuş sesi kapatma & açma

Akıllı telefonların klavye tuş sesinden hoşlanan insanlar olduğu kadar rahatsız edici bulan insanlar da var. Her tuşa basışta çıkan sesleri değiştirmek mümkün değil ancak klavyenin sesini kapatmak mümkün. Mesajlaşırken sessizce yazmak için klavye tuş sesini nasıl kapatacağınızı anlatıyoruz. iPhone, Android telefon veya Windows PC, hangi cihazı kullanıyor olursanız olun klavye tuş sesini kapatma adımlarını burada bulabilirsiniz.

Telefon klavye sesi kapatma & açma 📲 Tam Boyutta Gör iPhone ve Android telefonlarda klavye sesi varsayılan olarak açıktır. Telefon kurulumundan sonra birkaç basit adımda klavye tuş sesini kapatabilir, WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarında sessizce yazabilirsiniz. Peki, telefon klavyesi nasıl sessize alınır ve klavye sesi nasıl açılır? Samsung klavye sesini kapatma adımları ⬇️ (A52, A32, A54, A34 ve diğer modeller) Ayarlar’a girin. Sesler ve Titreşim’e dokunun. Klavye sesini bulun. Klavye sesine dokunarak kapatın. Klavye sesini açmak için tekrar dokunun. Xiaomi Redmi klavye sesini kapatma adımları ⬇️ (Redmi Note 11/10/9 ve diğer modeller) Ayarlar uygulamasını açın. Ses ve titreşimi seçin. Ek ayarları bulun. Tuşa basma sesini kapalı konuma getirin. Klavye tuş sesini açmak için tekrar dokunun. iPhone klavye sesini kapatma adımları ⬇️ Ayarlar’ı açın. Ses ve dokunuş’a girin. Klavye geri bildirimine girin. Sesi kapatın. Klavyede sesi açmak için açık konuma getirin.

Telefondan ses gelmiyor sorunu nasıl çözülür? 11 ay önce eklendi

PC klavye sesi kapatma ⌨️ Tam Boyutta Gör Bilgisayarda bazen dokunmatik klavyeyi kullanmak gerekebiliyor. Windows 10/11 dokunmatik klavyenin tuş sesleri varsayılan olarak açık olduğundan “PC klavye tuşlarının sesi nasıl kapatılır?” merak konusu oluyor. İşte bilgisayar klavye sesi kapatma adımları ⬇️ Ayarlar uygulamasını açın. Zaman ve dil’e tıklayın. Yazma’ya tıklayın. Dokunmatik klavyeye tıklayın. “Ben yazdıkça tuş sesi çal” yanındaki onay işaretini kaldırın.

Klavye tuş sesi, tüm Android telefon ve iPhone’larda varsayılan olarak açık gelir. Özellikle WhatsApp’ta çok mesajlaşıyorsanız klavye sesi ve geri bildirimi rahatsız edici gelebilir. Telefon klavye sesini kapatmak ve açmak oldukça kolaydır. Aynı şekilde PC (bilgisayar) klavye tuş sesini de kapatmanız mümkündür. Tüm platformlar için klavye sesi nasıl kapatılır ve açılır burada bulabilirsiniz.

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PC ve telefonda klavye tuş sesi kapatma & açma nasıl yapılır?