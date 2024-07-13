Klavye sesi nasıl kapatılır ve açılır? PC ve telefonda klavye tuş sesi kapatma & açma

- Telefon klavye sesi kapatma & açma 📲
- Samsung klavye sesini kapatma adımları ⬇️ (A52, A32, A54, A34 ve diğer modeller)
- Xiaomi Redmi klavye sesini kapatma adımları ⬇️ (Redmi Note 11/10/9 ve diğer modeller)
- iPhone klavye sesini kapatma adımları ⬇️
- PC klavye sesi kapatma ⌨️
- Yorumlar
Akıllı telefonların klavye tuş sesinden hoşlanan insanlar olduğu kadar rahatsız edici bulan insanlar da var. Her tuşa basışta çıkan sesleri değiştirmek mümkün değil ancak klavyenin sesini kapatmak mümkün. Mesajlaşırken sessizce yazmak için klavye tuş sesini nasıl kapatacağınızı anlatıyoruz. iPhone, Android telefon veya Windows PC, hangi cihazı kullanıyor olursanız olun klavye tuş sesini kapatma adımlarını burada bulabilirsiniz.
Telefon klavye sesi kapatma & açma 📲
Samsung klavye sesini kapatma adımları ⬇️ (A52, A32, A54, A34 ve diğer modeller)
- Ayarlar’a girin.
- Sesler ve Titreşim’e dokunun.
- Klavye sesini bulun.
- Klavye sesine dokunarak kapatın.
- Klavye sesini açmak için tekrar dokunun.
Xiaomi Redmi klavye sesini kapatma adımları ⬇️ (Redmi Note 11/10/9 ve diğer modeller)
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Ses ve titreşimi seçin.
- Ek ayarları bulun.
- Tuşa basma sesini kapalı konuma getirin.
- Klavye tuş sesini açmak için tekrar dokunun.
iPhone klavye sesini kapatma adımları ⬇️
- Ayarlar’ı açın.
- Ses ve dokunuş’a girin.
- Klavye geri bildirimine girin.
- Sesi kapatın.
- Klavyede sesi açmak için açık konuma getirin.
PC klavye sesi kapatma ⌨️
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Zaman ve dil’e tıklayın.
- Yazma’ya tıklayın.
- Dokunmatik klavyeye tıklayın.
- “Ben yazdıkça tuş sesi çal” yanındaki onay işaretini kaldırın.
Klavye tuş sesi, tüm Android telefon ve iPhone’larda varsayılan olarak açık gelir. Özellikle WhatsApp’ta çok mesajlaşıyorsanız klavye sesi ve geri bildirimi rahatsız edici gelebilir. Telefon klavye sesini kapatmak ve açmak oldukça kolaydır. Aynı şekilde PC (bilgisayar) klavye tuş sesini de kapatmanız mümkündür. Tüm platformlar için klavye sesi nasıl kapatılır ve açılır burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.