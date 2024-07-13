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    Klavye sesi nasıl kapatılır ve açılır? PC ve telefonda klavye tuş sesi kapatma & açma

    PC ve telefonda klavye sesini kapatmanın yolunu arayanlar buraya! İşte Android & iPhone & Windows bilgisayarda klavye tuş sesi kapatma ve açma adımları:         

    Akıllı telefonların klavye tuş sesinden hoşlanan insanlar olduğu kadar rahatsız edici bulan insanlar da var. Her tuşa basışta çıkan sesleri değiştirmek mümkün değil ancak klavyenin sesini kapatmak mümkün. Mesajlaşırken sessizce yazmak için klavye tuş sesini nasıl kapatacağınızı anlatıyoruz. iPhone, Android telefon veya Windows PC, hangi cihazı kullanıyor olursanız olun klavye tuş sesini kapatma adımlarını burada bulabilirsiniz.

    Telefon klavye sesi kapatma & açma 📲

    iphone & android telefon klavye tuş sesi kapatma Tam Boyutta Gör
    iPhone ve Android telefonlarda klavye sesi varsayılan olarak açıktır. Telefon kurulumundan sonra birkaç basit adımda klavye tuş sesini kapatabilir, WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarında sessizce yazabilirsiniz. Peki, telefon klavyesi nasıl sessize alınır ve klavye sesi nasıl açılır?

    Samsung klavye sesini kapatma adımları ⬇️ (A52, A32, A54, A34 ve diğer modeller)

    1. Ayarlar’a girin.
    2. Sesler ve Titreşim’e dokunun.
    3. Klavye sesini bulun.
    4. Klavye sesine dokunarak kapatın.
    5. Klavye sesini açmak için tekrar dokunun.

    Xiaomi Redmi klavye sesini kapatma adımları ⬇️ (Redmi Note 11/10/9 ve diğer modeller)

    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Ses ve titreşimi seçin.
    3. Ek ayarları bulun.
    4. Tuşa basma sesini kapalı konuma getirin.
    5. Klavye tuş sesini açmak için tekrar dokunun. 

    iPhone klavye sesini kapatma adımları ⬇️

    1. Ayarlar’ı açın.
    2. Ses ve dokunuş’a girin.
    3. Klavye geri bildirimine girin.
    4. Sesi kapatın.
    5. Klavyede sesi açmak için açık konuma getirin.

    PC klavye sesi kapatma ⌨️

    windows 10/11 bilgisayar klavye sesi kapatma Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarda bazen dokunmatik klavyeyi kullanmak gerekebiliyor. Windows 10/11 dokunmatik klavyenin tuş sesleri varsayılan olarak açık olduğundan  “PC klavye tuşlarının sesi nasıl kapatılır?” merak konusu oluyor. İşte bilgisayar klavye sesi kapatma adımları ⬇️
    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Zaman ve dil’e tıklayın.
    3. Yazma’ya tıklayın.
    4. Dokunmatik klavyeye tıklayın.
    5. “Ben yazdıkça tuş sesi çal” yanındaki onay işaretini kaldırın.

    Klavye tuş sesi, tüm Android telefon ve iPhone’larda varsayılan olarak açık gelir. Özellikle WhatsApp’ta çok mesajlaşıyorsanız klavye sesi ve geri bildirimi rahatsız edici gelebilir. Telefon klavye sesini kapatmak ve açmak oldukça kolaydır. Aynı şekilde PC (bilgisayar) klavye tuş sesini de kapatmanız mümkündür. Tüm platformlar için klavye sesi nasıl kapatılır ve açılır burada bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 13 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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