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    Honor iki yeni uygun fiyatlı tablet çıkardı: ViewPad 6 ve ViewPad X6

    Çinli teknoloji devi Honor ürün portföyüne iki yeni Android tablet ekledi. ViewPad 6 ve ViewPad X6 olarak adlandırılan modeller çok yakında piyasada boy göstermeye başlayacaklar.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor iki yeni uygun fiyatlı tablet çıkardı: ViewPad 6 ve ViewPad X6
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    Huawei'nin alt markası Honor, iki yeni tablet tanıttı. ViewPad 6 ve ViewPad X6 olarak adlandırılan modeller çok yakında Çin'de satışa sunulacak.

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    ViewPad 6, ön panelinin %80.6'sını kaplayan 10.1 inç FHD ekran taşıyor. ViewPad X6'da ise ön panelin %75'ini kullanan 9.7 inç boyutunda (1280 × 800 piksel) bir ekran var. Kutudan Android 10 tabanlı MagicUI 3.1 ile çıktıklarını belirtelim.

    Kirin 710 platformu ve 5.100 mAh pil

    Her iki tablet de Kirin 710 işlemci, 5 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel ön kamera ve 5.100 mAh pille geliyor. Ayrıca 3 ve 4 GB RAM'li versiyonları mevcut. Diğer özelliklerini ise USB Type-C portu, Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 5 olarak sıralayabiliriz.

    Honor iki yeni uygun fiyatlı tablet çıkardı: ViewPad 6 ve ViewPad X6
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    Honor ViewPad 6 ve ViewPad X6 fiyat listesi:

    • Honor ViewPad X6 [3 GB + 32 GB] Wi-Fi - 157 dolar
    • Honor ViewPad X6 [4 GB + 64 GB] Wi-Fi - 171 dolar
    • Honor ViewPad X6 [3 GB + 32 GB] 4G - 171 dolar
    • Honor ViewPad 6 [3 GB + 32 GB] Wi-Fi - 185 dolar
    • Honor ViewPad 6 [4 GB + 64 GB] Wi-Fi - 200 dolar
    • Honor ViewPad 6 [4 GB + 128 GB] Wi-Fi - 242 dolar
    • Honor ViewPad 6 [4 GB + 64 GB] 4G - 228 dolar
    • Honor ViewPad 6 [4 GB + 128 GB] 4G - 271 dolar

    Gri ve nane yeşili renk seçenekleri olan ViewPad 6, 28 Temmuz'da Çin'de satışa sunulacak. ViewPad X6 modeli ise Ağustos ayında piyasaya sürülecek. Tabletin sadece nane yeşili renk seçeneği bulunuyor.



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    speed001 (Ramazan Çelik) 4 sa.
    TL'ye çevirmesen çok uygun
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    formgonder2055 (regaip duman) 4 sa.
    uygun fiyat 2bin tl. letgoda 100tl dün aldım 😊
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