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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo Legion Pro resmi görselleri ile karşımızda

    Lenovo, lansmanı yaklaşmakta olan oyun telefonu Legion Pro'nun görsellerini paylaştı. Legion Pro tasarımında dikkat çeken ise ön kameranın telefonun yan tarafında yer alıyor olması.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Lenovo Legion Pro resmi görselleri ile karşımızda
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    22 Temmuz'da ASUS ROG Phone 3 lansmanından yalnızca birkaç saat önce tanıtılması planlanan Lenovo Legion Pro oyun telefonun resmi görselleri yayınlandı. Lenovo'nun Weibo hesabı üzerinden paylaşılan görseller, telefona ait birçok detayı ortaya çıkardı.

    Legion Pro'nun ön kamerası yandan açılır şekilde tasarlanmış. Farklı tasarıma sahip ön kameranın çözünürlüğü ise 20MP. Oyun telefonun ekranı 144Hz yüksek yenileme hızı sunacak. Lenovo'nun Weibo hesabında paylaşılan bir videoda telefonda çift hoparlör çıkışına yer verildiği görülüyor.

    Lenovo Legion Pro resmi görselleri ile karşımızda

    Arkada, logoya bitişik iki kamera ile birlikte RGB aydınlatmalı olması beklenen bir Lenovo Legion logosu var. Logonun alt ve üst tarafında karbon fiber detaylar yer alıyor.

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    Telefonun şimdiye kadar ön kamera çözünürlüğü ve ekran yenileme hızına ek olarak, 90W hızlı şarj desteği ile geleceği ve Qualcomm Snapdragon 865 Plus yonga seti ile güçlendirileceği açıklandı.

    Lenovo Legion Pro resmi görselleri ile karşımızda
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    Lenovo Legion Pro sızdırılan özellikler

    Lenovo Legion'un AMOLED paneli kullanan 6.67 inç QHD+ (3120 x 1440 piksel) çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğu söyleniyor. Ekran, HDR10 + sertifikalı. Telefonun, 12GB'a kadar RAM ve 512GB depolama alanı ile eşleştirilmesi bekleniyor.

    Telefonun çift kamera kurulumunda muhtemelen 64MP birincil kamera ve 16MP ultra geniş kamera yer alacak.

    Oyun telefonu hakkındaki bir diğer söylenti de telefonun, Android 10 tabanlı yeni bir Legion OS ile çalışacağı yönünde.

    Telefonun, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0'ı destekleyeceği düşünülüyor. Lenovo Legion Pro'nun, 90W hızlı şarj desteği sunan 5.000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/check_out_the_official_lenovo_legion_pro_renders-news-44312.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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