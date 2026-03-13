Kompakt amiral gemileri geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Bir dönem Xperia serisi ile birlikte kompakt ama amiral gemisi seviyesinde donanım sunan akıllı telefonlar popüler olmuştu. Sonrasında ise ekranlar giderek büyüdü ve kompakt kavramına olan ilgi azaldı. Şimdi ise Çinliler yeni bir hamle yapmayı planlıyor.

Honor eski efsaneyi canlandırıyor

Çin’den gelen bilgilere göre Honor markası iddialı bir kompakt amiral gemisi hazırlıyor. 6.36 inçlik ekranı olan akıllı telefonda 8000mAh gibi etkileyici bir silikon-karbon batarya kapasitesi yer alıyor. Kablosuz şarj, ultrasonik parmak izi okuyucu, periskop sensör diğer iddialar arasında.

Yeni akıllı telefonun bir günü aşan kullanım sürelerine ulaşacağı ifade ediliyor. Bu da amiral gemilerinde halen belirli bir batarya kapasitesinin üzerine çıkmayı reddeden akıllı telefon üreticilerine sıkı bir alternatif olacak.

Henüz bu amiral gemisinin nasıl isimlendirileceği ve hangi seriye ait olacağı net olarak bilinmiyor ancak kaynaklar yaz aylarına doğru Honor markasının yeni amiral gemisi serisinin tanıtımına başlayacağını tahmin ediyor.

