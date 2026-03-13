    Kompakt amiral gemileri geri dönüyor

    Honor markası bir dönemin popüler kompakt amiral gemisi konseptini yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Üstelik devasa batarya ile hiç olmadığı kadar iddialı geliyor.

    Bir dönem Xperia serisi ile birlikte kompakt ama amiral gemisi seviyesinde donanım sunan akıllı telefonlar popüler olmuştu. Sonrasında ise ekranlar giderek büyüdü ve kompakt kavramına olan ilgi azaldı. Şimdi ise Çinliler yeni bir hamle yapmayı planlıyor.

    Honor eski efsaneyi canlandırıyor

    Çin’den gelen bilgilere göre Honor markası iddialı bir kompakt amiral gemisi hazırlıyor. 6.36 inçlik ekranı olan akıllı telefonda 8000mAh gibi etkileyici bir silikon-karbon batarya kapasitesi yer alıyor. Kablosuz şarj, ultrasonik parmak izi okuyucu, periskop sensör diğer iddialar arasında.

    Yeni akıllı telefonun bir günü aşan kullanım sürelerine ulaşacağı ifade ediliyor. Bu da amiral gemilerinde halen belirli bir batarya kapasitesinin üzerine çıkmayı reddeden akıllı telefon üreticilerine sıkı bir alternatif olacak.

    Henüz bu amiral gemisinin nasıl isimlendirileceği ve hangi seriye ait olacağı net olarak bilinmiyor ancak kaynaklar yaz aylarına doğru Honor markasının yeni amiral gemisi serisinin tanıtımına başlayacağını tahmin ediyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    E
    erhanakansel 11 saat önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 11 saat önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

