Yapay zekadan güç alan Google Pixel 9 Pro XL tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Google, 13 Ağustos'ta Made By Google etkinliğinde Pixel 9 serisini tanıttı. Pixel Pro modeli, ilk kez iki farklı boyutta ekran seçeneğiyle geliyor. İşte Google AI, Uydu ile Acil SOS ve diğer özellikleriyle Google Pixel 9 Pro XL hakkında her şey:

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Google Pixel 9 Pro & Pixel 9 Pro XL neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Google Pixel Pro, ilk kez iki farklı boyutta geliyor: 6.3 inç ekranlı Pixel 9 Pro ve 6.8 inç ekranlı Pixel 9 Pro XL. Her iki model de parlak, 120 Hz "Super Actua" ekrana sahip. Pixel 9 serisi, güncellenmiş kamera düzeni ve şık, dayanıklı bir yapı sergileyerek özellikle kameraya odaklanan Pixel 8’e göre rafine bir tasarıma sahip. Pixel 9 Pro modelleri, obsidiyen, porselen, gül kuvars ve ela renkte bizleri karşıladı.

Pixel 9 Pro’lar “Multimodality” özellikli Gemini Nano’nun yerel olarak çalışmasını sağlayan yepyeni Tensor G4 işlemciden güç alıyor. 16 GB RAM ve 1TB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Farklı boyutlar nedeniyle, Pixel 9 Pro’da 4.700 mAh batarya bulunurken, Pixel 9 Pro XL modelinde 5.060 mAh pil yer alıyor. Google, 45W hızlı şarj desteğiyle telefonun 30 dakikada %70’e kadar şarj olduğunu iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL, “Google AI” olarak adlandırılan yapay zeka özellikleriyle geliyor. Bunlar arasında, gelişmiş sesli asistanla serbestçe akan bir sohbet gerçekleştirmenizi sağlayan Gemini Live da yer alıyor. Bu özellik ayrıca, eller serbest komutları doğrudan cihazınızla veya Pixel Buds aracılığıyla kullanırken deneyimi özelleştirmek için 10 yeni ses içeriyor. Pixel Studio, Pixel 9 serisine özel bir başka yeni görüntü düzenleme uygulaması. Imagen3 metinden görüntüye modelini kullanarak fotoğraflarınıza ve indirdiğiniz görüntülere yaratıcı bir dokunuş katmak için komut istemlerini kullanarak görüntüler oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Yeni Pixel 9 Pro serisi, aramayı kapattığınız anda son telefon görüşmenizin bir özetini ve tam metnini gönderen yeni Arama Notları özelliğini getiriyor.

Pixel Screenshots, kaydedilmiş ekran görüntülerinizden bağlam çıkarmak için Gemini ve diğer cihaz içi algoritmaları kullanıyor. Örneğin, "Wi-Fi şifresi neydi?" diye sorabilirsiniz. Pixel 9 Pro, diğer ilgili verilerle birlikte size önemli bilgileri verebiliyor. Yapay zeka ile daha doğru hava durumu tahminleri sunduğu iddia edilen yepyeni Pixel Weather uygulaması da geliyor.

Pixel 9 Pro ve Pro XL, Uydu ile Acil SOS özelliğiyle gelen ilk cihazlar. Bu özellik, başlangıçta Amerika ile sınırlı ve kullanıcılar, iki yıl boyunca ek ücret ödemeden ve operatör sınırlaması olmadan kullanabilecek.

Tam Boyutta Gör Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL, aynı kamera sistemine sahip; 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera ve geliştirilmiş 48 MP 5x telefoto kamera. Öndeki kamera 10.5MP’den 42MP’e çıkartıldı. Kamera özellikleri arasında; Video Boost ile desteklenen 8K 30FPS video kaydı, Pixel 9 Pro'da ilk kez 20x'e kadar video modlarında kullanılabilen Super Res Zoom yer alıyor. Video Boost, Night Night Video, Audio Magic Eraser, Macro Focus Video gibi önceki nesildeki uygulamalar mevcut. Google, ayrıca düşük ışık performansını artırarak fotoğraf Panorama özelliğini yeniledi. Magic Editor, deklanşöre basıldıktan sonra fotoğraflarınızı geliştirmek için daha fazla araç içerirken, Auto Frame, daha iyi bir sonuç için görüntüleri yeniden çerçevelemenize yardımcı oluyor. Reimagine özelliği, Galaxy Z Fold 6'daki Sketch to Image gibi çalışıyor.

Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL, 4 Eylül’de satışa çıkacak. Pixel 9 Pro, 999 dolar fiyatla satılacak. Pixel 9 Pro XL’in fiyatı 1099 dolardan başlıyor. Google, 1 yıllık Google One AI Premium hediye ediyor.

Google Pixel 9 Pro özellikleri

Ekran: 6.3 inç, 1280p, 120Hz, OLED

6.3 inç, 1280p, 120Hz, OLED İşlemci: Google Tensor G4

Google Tensor G4 Bellek: 16GB RAM

16GB RAM Depolama : 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP (birincil) + 48MP 5x zoom + 48MP (ultra geniş açılı)

: 50MP (birincil) + 48MP 5x zoom + 48MP (ultra geniş açılı) Ön kamera : 42MP

: 42MP Batarya : 4700 mAh, 27W kablolu/kablosuz şarj

: 4700 mAh, 27W kablolu/kablosuz şarj İşletim sistemi: Android 14

Android 14 Boyut ve ağırlık: 152.8 x 72 x 8.5 mm, 199 g

Google Pixel 9 Pro XL özellikleri

Ekran : 6.8 inç, 1344p, 120Hz, OLED

: 6.8 inç, 1344p, 120Hz, OLED İşlemci : Google Tensor G4

: Google Tensor G4 Bellek : 16GB RAM

: 16GB RAM Depolama : 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP (birincil) + 48MP 5x zoom + 48MP (ultra geniş açılı)

: 50MP (birincil) + 48MP 5x zoom + 48MP (ultra geniş açılı) Ön kamera : 42MP

: 42MP Batarya : 5060 mAh, 37W kablolu / 23W kablosuz şarj

: 5060 mAh, 37W kablolu / 23W kablosuz şarj İşletim sistemi: Android 14

Android 14 Boyut ve ağırlık: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm, 221 g

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Google Pixel 9 Pro XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı