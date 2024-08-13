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    Yapay zekadan güç alan Google Pixel 9 Pro XL tanıtıldı: İşte özellikleri

    Google, Made By Google 2024 etkinliğinde yeni telefonlarını tanıttı. Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL, uydu ile acil SOS özelliği, Google AI ve fazlasıyla geliyor.
    google pixel 9 pro xl tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Google, 13 Ağustos'ta Made By Google etkinliğinde Pixel 9 serisini tanıttı. Pixel Pro modeli, ilk kez iki farklı boyutta ekran seçeneğiyle geliyor. İşte Google AI, Uydu ile Acil SOS ve diğer özellikleriyle Google Pixel 9 Pro XL hakkında her şey:

    Google Pixel 9 Pro & Pixel 9 Pro XL neler sunuyor?

    Google Pixel 9 Pro XL özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Google Pixel Pro, ilk kez iki farklı boyutta geliyor: 6.3 inç ekranlı Pixel 9 Pro ve 6.8 inç ekranlı Pixel 9 Pro XL. Her iki model de parlak, 120 Hz "Super Actua" ekrana sahip. Pixel 9 serisi, güncellenmiş kamera düzeni ve şık, dayanıklı bir yapı sergileyerek özellikle kameraya odaklanan Pixel 8’e göre rafine bir tasarıma sahip. Pixel 9 Pro modelleri, obsidiyen, porselen, gül kuvars ve ela renkte bizleri karşıladı.

    Pixel 9 Pro’lar “Multimodality” özellikli Gemini Nano’nun yerel olarak çalışmasını sağlayan yepyeni Tensor G4 işlemciden güç alıyor. 16 GB RAM ve 1TB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Farklı boyutlar nedeniyle, Pixel 9 Pro’da 4.700 mAh batarya bulunurken, Pixel 9 Pro XL modelinde 5.060 mAh pil yer alıyor. Google, 45W hızlı şarj desteğiyle telefonun 30 dakikada %70’e kadar şarj olduğunu iddia ediyor.

    google pixel 9 pro yapay zeka özellikleri Tam Boyutta Gör
    Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL, “Google AI” olarak adlandırılan yapay zeka özellikleriyle geliyor. Bunlar arasında, gelişmiş sesli asistanla serbestçe akan bir sohbet gerçekleştirmenizi sağlayan Gemini Live da yer alıyor. Bu özellik ayrıca, eller serbest komutları doğrudan cihazınızla veya Pixel Buds aracılığıyla kullanırken deneyimi özelleştirmek için 10 yeni ses içeriyor. Pixel Studio, Pixel 9 serisine özel bir başka yeni görüntü düzenleme uygulaması. Imagen3 metinden görüntüye modelini kullanarak fotoğraflarınıza ve indirdiğiniz görüntülere yaratıcı bir dokunuş katmak için komut istemlerini kullanarak görüntüler oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Yeni Pixel 9 Pro serisi, aramayı kapattığınız anda son telefon görüşmenizin bir özetini ve tam metnini gönderen yeni Arama Notları özelliğini getiriyor.

    Pixel Screenshots, kaydedilmiş ekran görüntülerinizden bağlam çıkarmak için Gemini ve diğer cihaz içi algoritmaları kullanıyor. Örneğin, "Wi-Fi şifresi neydi?" diye sorabilirsiniz. Pixel 9 Pro, diğer ilgili verilerle birlikte size önemli bilgileri verebiliyor. Yapay zeka ile daha doğru hava durumu tahminleri sunduğu iddia edilen yepyeni Pixel Weather uygulaması da geliyor.

    Pixel 9 Pro ve Pro XL, Uydu ile Acil SOS özelliğiyle gelen ilk cihazlar. Bu özellik, başlangıçta Amerika ile sınırlı ve kullanıcılar, iki yıl boyunca ek ücret ödemeden ve operatör sınırlaması olmadan kullanabilecek.

    Google Pixel 9 pro kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL, aynı kamera sistemine sahip; 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera ve geliştirilmiş 48 MP 5x telefoto kamera. Öndeki kamera 10.5MP’den 42MP’e çıkartıldı. Kamera özellikleri arasında; Video Boost ile desteklenen 8K 30FPS video kaydı, Pixel 9 Pro'da ilk kez 20x'e kadar video modlarında kullanılabilen Super Res Zoom yer alıyor. Video Boost, Night Night Video, Audio Magic Eraser, Macro Focus Video gibi önceki nesildeki uygulamalar mevcut. Google, ayrıca düşük ışık performansını artırarak fotoğraf Panorama özelliğini yeniledi. Magic Editor, deklanşöre basıldıktan sonra fotoğraflarınızı geliştirmek için daha fazla araç içerirken, Auto Frame, daha iyi bir sonuç için görüntüleri yeniden çerçevelemenize yardımcı oluyor. Reimagine özelliği, Galaxy Z Fold 6'daki Sketch to Image gibi çalışıyor.

    Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL fiyatı ve çıkış tarihi

    Google Pixel 9 Pro XL fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL, 4 Eylül’de satışa çıkacak. Pixel 9 Pro, 999 dolar fiyatla satılacak. Pixel 9 Pro XL’in fiyatı 1099 dolardan başlıyor. Google, 1 yıllık Google One AI Premium hediye ediyor.

    Google Pixel 9 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.3 inç, 1280p, 120Hz, OLED
    • İşlemci: Google Tensor G4
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 48MP 5x zoom + 48MP (ultra geniş açılı)
    • Ön kamera: 42MP
    • Batarya: 4700 mAh, 27W kablolu/kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 152.8 x 72 x 8.5 mm, 199 g

    Google Pixel 9 Pro XL özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç, 1344p, 120Hz, OLED
    • İşlemci: Google Tensor G4
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 48MP 5x zoom + 48MP (ultra geniş açılı)
    • Ön kamera: 42MP
    • Batarya: 5060 mAh, 37W kablolu / 23W kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm, 221 g

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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