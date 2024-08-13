Yapay zekadan güç alan Google Pixel 9 Pro XL tanıtıldı: İşte özellikleri

Google Pixel 9 Pro & Pixel 9 Pro XL neler sunuyor?
Pixel 9 Pro’lar “Multimodality” özellikli Gemini Nano’nun yerel olarak çalışmasını sağlayan yepyeni Tensor G4 işlemciden güç alıyor. 16 GB RAM ve 1TB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Farklı boyutlar nedeniyle, Pixel 9 Pro’da 4.700 mAh batarya bulunurken, Pixel 9 Pro XL modelinde 5.060 mAh pil yer alıyor. Google, 45W hızlı şarj desteğiyle telefonun 30 dakikada %70’e kadar şarj olduğunu iddia ediyor.
Pixel Screenshots, kaydedilmiş ekran görüntülerinizden bağlam çıkarmak için Gemini ve diğer cihaz içi algoritmaları kullanıyor. Örneğin, "Wi-Fi şifresi neydi?" diye sorabilirsiniz. Pixel 9 Pro, diğer ilgili verilerle birlikte size önemli bilgileri verebiliyor. Yapay zeka ile daha doğru hava durumu tahminleri sunduğu iddia edilen yepyeni Pixel Weather uygulaması da geliyor.
Pixel 9 Pro ve Pro XL, Uydu ile Acil SOS özelliğiyle gelen ilk cihazlar. Bu özellik, başlangıçta Amerika ile sınırlı ve kullanıcılar, iki yıl boyunca ek ücret ödemeden ve operatör sınırlaması olmadan kullanabilecek.
Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL fiyatı ve çıkış tarihi
Google Pixel 9 Pro özellikleri
Ekran: 6.3 inç, 1280p, 120Hz, OLED
İşlemci: Google Tensor G4
Bellek: 16GB RAM
Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Arka kamera: 50MP (birincil) + 48MP 5x zoom + 48MP (ultra geniş açılı)
Ön kamera: 42MP
Batarya: 4700 mAh, 27W kablolu/kablosuz şarj
İşletim sistemi: Android 14
Boyut ve ağırlık: 152.8 x 72 x 8.5 mm, 199 g
Google Pixel 9 Pro XL özellikleri
Ekran: 6.8 inç, 1344p, 120Hz, OLED
İşlemci: Google Tensor G4
Bellek: 16GB RAM
Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Arka kamera: 50MP (birincil) + 48MP 5x zoom + 48MP (ultra geniş açılı)
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.