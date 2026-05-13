Honor uygun fiyatlı yeni projektörünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Biraz daha genç kitleye uygun fiyatlı ürünlerle hitap etmek için Choice markasını kuran Honor, markasını iddialı ürünlerle desteklemeye devam ediyor. Markaya son olarak Honor Choice AI Projector Pro projeksiyon cihazı eklendi.

Honor Choice AI Projector Pro özellikleri ve fiyatı

Firmanın yapay zekâ ile desteklediği projeksiyon cihazlarının sonuncusu olan Honor Choice AI Projector Pro, 1920 x 1080 çözünürlükte görüntü verebiliyor. 2500:1 kontrast oranı, 16:9 görüntü oranı ve 1.2:1 yansıtma oranı olan cihazda 750 nit ekran parlaklığı mevcut. Lümen değeri ise belirtilmemiş.

HiSilicon V352 işlemci, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı üzerinde Android 9.0 işletim sistemi çalışan cihazda Bluetooth ve Wi-Fi ile kablosuz bağlantı sağlanabiliyor. 2.69 inçlik LCD ekran yongası, tam cam lens ve 5W dahili hoparlör yer alıyor.

Akıllı engel algılama, perde uyumu, otomatik odaklama ve dört yönlü keystone düzeltme gibi otomatik kurulum özellikleri olan cihazda HDMI 2.0 ve çift USB portu üzerinden harici bağlantılar da sunulmuş. Honor Choice AI Projector Pro modeli 250$ fiyat etiketine sahip.

