Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor uygun fiyatlı yeni projektörünü tanıttı

    Honor Choice AI Projector Pro projeksiyon cihazında uygun fiyata ortalama bir tablet performansı, Android işletim sistemi, geniş bağlantı seçenekleri sunuluyor. 

    Honor Choice AI Projector Pro Tam Boyutta Gör
    Biraz daha genç kitleye uygun fiyatlı ürünlerle hitap etmek için Choice markasını kuran Honor, markasını iddialı ürünlerle desteklemeye devam ediyor. Markaya son olarak Honor Choice AI Projector Pro projeksiyon cihazı eklendi.

    Honor Choice AI Projector Pro özellikleri ve fiyatı

    Firmanın yapay zekâ ile desteklediği projeksiyon cihazlarının sonuncusu olan Honor Choice AI Projector Pro, 1920 x 1080 çözünürlükte görüntü verebiliyor. 2500:1 kontrast oranı, 16:9 görüntü oranı ve 1.2:1 yansıtma oranı olan cihazda 750 nit ekran parlaklığı mevcut. Lümen değeri ise belirtilmemiş.

    HiSilicon V352 işlemci, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı üzerinde Android 9.0 işletim sistemi çalışan cihazda Bluetooth ve Wi-Fi ile kablosuz bağlantı sağlanabiliyor. 2.69 inçlik LCD ekran yongası, tam cam lens ve 5W dahili hoparlör yer alıyor.

    Akıllı engel algılama, perde uyumu, otomatik odaklama ve dört yönlü keystone düzeltme gibi otomatik kurulum özellikleri olan cihazda HDMI 2.0 ve çift USB portu üzerinden harici bağlantılar da sunulmuş. Honor Choice AI Projector Pro modeli 250$ fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone hepsiburada premium apple abonelik geçmişi silme planet zoo türkçe snopy direksiyon seti kurulumu five hearts under one roof türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VE-2269XTRNN
    MSI CYBORG 15 A13VE-2269XTRNN
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum