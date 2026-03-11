Honor, GeForce RTX 5060 ekran kartlı dizüstü hazırlıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Daha çok iddialı akıllı telefonları ile tanıdığımız Çinli Honor markası, dizüstü bilgisayar tarafında da kendisine yer edinmeye çalışıyor. Marka önümüzdeki günlerde iddialı bir oyuncu dizüstü bilgisayarı ile karşımıza çıkacak.

Honor Gaming Laptop

Henüz Honor markasının dizüstü bilgisayara ne isim vereceği bilinmiyor ancak bazı kaynaklar WIN akıllı telefon serisi ile bağlantı kurması açısından Honor WIN Gaming Laptop şeklinde bir isimlendirmenin olabileceğinden bahsediyor.

Honor Robot Phone karşınızda 1 hf. önce eklendi

Intel Core i7-14650HX işlemci ve Nvidia GeForce RTX 5060 ekran kartı barındıracak olan cihazda 16GB DDR5 RAM bellek ile 512GB/1TB depolama seçeneklerinin sunulacağı ifade ediliyor. Testlerde cihazın fanlarının tam kapasite çalıştığı ifade edilmiş yani Honor ağır yükleri de kaldırabilecek bir cihaz tasarlıyor.

Geçen yıl Honor yöneticileri bu yıl için Delta Force eSpor ligine yönelik bir oyuncu dizüstü bilgisayarı planları olduğunu dile getirmişti. Bu bakımdan yaz aylarına doğru bir lansman olabilir. Ayrıca Honor WIN 2 akıllı telefon modelinin de aynı dönemde piyasaya çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: