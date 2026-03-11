Giriş
    Honor, GeForce RTX 5060 ekran kartlı dizüstü hazırlıyor

    eSpor branşına önemli yatırımları olan Honor markası yıl içerisinde bir oyuncu dizüstü bilgisayarı piyasaya sürmek için çalışıyor. Bilgisayar Delta Force ligine yönelik olacak.

    Honor Tam Boyutta Gör
    Daha çok iddialı akıllı telefonları ile tanıdığımız Çinli Honor markası, dizüstü bilgisayar tarafında da kendisine yer edinmeye çalışıyor. Marka önümüzdeki günlerde iddialı bir oyuncu dizüstü bilgisayarı ile karşımıza çıkacak.

    Honor Gaming Laptop

    Henüz Honor markasının dizüstü bilgisayara ne isim vereceği bilinmiyor ancak bazı kaynaklar WIN akıllı telefon serisi ile bağlantı kurması açısından Honor WIN Gaming Laptop şeklinde bir isimlendirmenin olabileceğinden bahsediyor.

    Intel Core i7-14650HX işlemci ve Nvidia GeForce RTX 5060 ekran kartı barındıracak olan cihazda 16GB DDR5 RAM bellek ile 512GB/1TB depolama seçeneklerinin sunulacağı ifade ediliyor. Testlerde cihazın fanlarının tam kapasite çalıştığı ifade edilmiş yani Honor ağır yükleri de kaldırabilecek bir cihaz tasarlıyor.

    Geçen yıl Honor yöneticileri bu yıl için Delta Force eSpor ligine yönelik bir oyuncu dizüstü bilgisayarı planları olduğunu dile getirmişti. Bu bakımdan yaz aylarına doğru bir lansman olabilir. Ayrıca Honor WIN 2 akıllı telefon modelinin de aynı dönemde piyasaya çıkması bekleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 10 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

