Honor Magic 8 Pro Air tanıtıldı: İnce ve kompakt amiral gemisi

Honor Magic 8 Pro Air neler sunuyor?
Honor Magic 8 Pro Air, tek elle kullanıma uygun 6.31 inç büyüklüğünde bir LTPO AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran, 1.216 × 2.640 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 6.000 nite kadar yerel tepe parlaklık seviyesi sunuyor. Ekran altında ise ultrasonik parmak izi okuyucu ve 50 MP ön kamera yer alıyor.
Sadece 6,1 mm kalınlığında ince gövdeye rağmen Honor, silikon karbon anot teknolojisiyle telefona 5.500 mAh batarya sığdırmayı başarmış. Cihazın 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunduğunu da belirtelim.
Magic8 Pro Air; Shadow Black, Fairy Purple, Feather White ve Light Orange olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor. Çin’de başlangıç fiyatı 12GB RAM + 256GB depolama için 717 dolar, en üst seviye 16GB + 1TB versiyon için ise 860 dolar olarak belirlenmiş. Telefonun Çin’deki satışları 23 Ocak itibarıyla başlayacak. Honor, şimdilik küresel pazara ne zaman çıkacağıyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Honor Magic 8 Pro Air özellikleri
- Ekran: 6,31 inç, 1216 x 2640 piksel, 120 Hz, LTPO OLED
- Boyutlar: 150.5 x 71.9 x 6.1 mm, 155 gr
- İşlemci: Mediatek Dimensity 9500
- Ram: 12 GB, 16 GB
- Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.6 (ana) + 64 MP, f/2.6, 3.2x zum (periskop telefoto) + 50 MP, f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50 MP, f/2.0
- Batarya: 5.500 mAh, 80W kablolu, 50W kablosuz şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC
- İşletim sistemi: Android 16, MagicOS 10
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IP68/IP69 toza ve suya dayanıklılık