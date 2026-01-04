Honor Magic 8 Pro Air tanıtım öncesi netleşti: İşte tüm detaylar

İşte Honor Magic 8 Pro Air'in beklenen özellikleri:
Ocak ayının sonlarında veya Şubat ayında tanıtılması beklenen Honor Magic 8 Pro Air hakkında paylaşılan bilgiler, cihazın ultra ince gövdeye sahip kompakt bir akıllı telefon olacağını ortaya koyuyor. Sızıntılara göre model, 6,31 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın LTPO OLED teknolojisini kullanacağı ve 1.5K çözünürlük sunacağı ifade ediliyor. Donanım tarafında ise Honor Magic 8 Pro Air’in Dimensity 9500 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu işlemciye eşlik eden MagicOS 10 işletim sistemi ise Android tabanlı yeni yazılım özellikleri ve Honor’a özgü optimizasyonlarla kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.
Batarya kapasitesi konusunda da dengeli bir yaklaşım söz konusu. Honor Magic 8 Pro Air'in yaklaşık 5.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı ve 80W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Tüy Beyazı, Gölge Siyahı, Açık Turuncu ve Peri Moru gibi renk seçenekleri ile gelmesi beklenen cihazın kamera özellikleri ise henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak Magic serisinin geçmiş modelleri göz önüne alındığında, Honor Magic 8 Pro Air'in fotoğraf ve video performansı konusunda iddialı olması bekleniyor.