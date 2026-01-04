Tam Boyutta Gör Honor Magic 8 Pro Air, yeni sızıntılarla birlikte gündeme geldi. Honor tarafından paylaşılan son bilgiler, cihazın hem tasarım hem de donanım tarafında önemli yenilikler sunacağını ortaya koyuyor. Özellikle kompakt yapı, güçlü işlemci ve yeni nesil ekran teknolojileri, Honor Magic 8 Pro Air’i şimdiden merak edilen modellerden biri haline getiriyor. Çin pazarına yönelik tanıtımın çok yakında yapılması beklenirken sızıntılar, cihazın temel özelliklerine dair net bir çerçeve çiziyor.

İşte Honor Magic 8 Pro Air'in beklenen özellikleri:

Ocak ayının sonlarında veya Şubat ayında tanıtılması beklenen Honor Magic 8 Pro Air hakkında paylaşılan bilgiler, cihazın ultra ince gövdeye sahip kompakt bir akıllı telefon olacağını ortaya koyuyor. Sızıntılara göre model, 6,31 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın LTPO OLED teknolojisini kullanacağı ve 1.5K çözünürlük sunacağı ifade ediliyor. Donanım tarafında ise Honor Magic 8 Pro Air’in Dimensity 9500 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu işlemciye eşlik eden MagicOS 10 işletim sistemi ise Android tabanlı yeni yazılım özellikleri ve Honor’a özgü optimizasyonlarla kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Vivo X300 serisi genişliyor: Vivo X300s'in teknik detayları sızdı 5 sa. önce eklendi

Batarya kapasitesi konusunda da dengeli bir yaklaşım söz konusu. Honor Magic 8 Pro Air’in yaklaşık 5.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı ve 80W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Tüy Beyazı, Gölge Siyahı, Açık Turuncu ve Peri Moru gibi renk seçenekleri ile gelmesi beklenen cihazın kamera özellikleri ise henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak Magic serisinin geçmiş modelleri göz önüne alındığında, Honor Magic 8 Pro Air’in fotoğraf ve video performansı konusunda iddialı olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor Magic 8 Pro Air tanıtım öncesi netleşti: İşte tüm detaylar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: