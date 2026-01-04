Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Magic 8 Pro Air tanıtım öncesi netleşti: İşte tüm detaylar

    Lansmana sayılı günler kala yeni Honor Magic 8 Pro Air, premium tasarımı ve yüksek performanslı işlemcisiyle ortaya çıktı. İşte beklenen teknik özellikler ve lansman tarihi:

    Honor Magic 8 Pro Air tanıtım öncesi netleşti: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Honor Magic 8 Pro Air, yeni sızıntılarla birlikte gündeme geldi. Honor tarafından paylaşılan son bilgiler, cihazın hem tasarım hem de donanım tarafında önemli yenilikler sunacağını ortaya koyuyor. Özellikle kompakt yapı, güçlü işlemci ve yeni nesil ekran teknolojileri, Honor Magic 8 Pro Air’i şimdiden merak edilen modellerden biri haline getiriyor. Çin pazarına yönelik tanıtımın çok yakında yapılması beklenirken sızıntılar, cihazın temel özelliklerine dair net bir çerçeve çiziyor.

    İşte Honor Magic 8 Pro Air'in beklenen özellikleri:

    Ocak ayının sonlarında veya Şubat ayında tanıtılması beklenen Honor Magic 8 Pro Air hakkında paylaşılan bilgiler, cihazın ultra ince gövdeye sahip kompakt bir akıllı telefon olacağını ortaya koyuyor. Sızıntılara göre model, 6,31 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın LTPO OLED teknolojisini kullanacağı ve 1.5K çözünürlük sunacağı ifade ediliyor. Donanım tarafında ise Honor Magic 8 Pro Air’in Dimensity 9500 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu işlemciye eşlik eden MagicOS 10 işletim sistemi ise Android tabanlı yeni yazılım özellikleri ve Honor’a özgü optimizasyonlarla kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

    Batarya kapasitesi konusunda da dengeli bir yaklaşım söz konusu. Honor Magic 8 Pro Air’in yaklaşık 5.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı ve 80W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Tüy Beyazı, Gölge Siyahı, Açık Turuncu ve Peri Moru gibi renk seçenekleri ile gelmesi beklenen cihazın kamera özellikleri ise henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak Magic serisinin geçmiş modelleri göz önüne alındığında, Honor Magic 8 Pro Air’in fotoğraf ve video performansı konusunda iddialı olması bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    prozac kullananlar kramp sonrası geçmeyen ağrı ülseratif kolit ameliyatı olanların yorumları kadınlar kulübü marş basıyor araba çalışmıyor karoserde ezik ve çizik ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum