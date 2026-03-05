Vivo X300 FE tanıtıldı: Kompakt boyutlar ve 6.500 mAh batarya

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vivo, amiral gemisi X300 serisini yeni bir modelle genişletti. X300 FE isimli model, Vivo'nın Rusya'daki resmi sitesinde listelendi. Kompakt boyutlara sahip cihaz, güçlü donanımı ve büyük bataryasıyla dikkatleri çekiyor.

Vivo X300 FE, büyük ölçüde yalnızca Çin’de satılan S50 Pro mini modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu. İki model arasındaki tek önemli fark, X300 FE’de Bluetooth 6.0 desteğinin bulunması. S50 Pro mini’de ise Bluetooth 5.4 yer alıyordu. Bunun dışında donanım tarafında neredeyse hiçbir değişiklik yok.

Vivo X300 FE neler sunuyor?

Cihazda 6.31 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED bir ekran bulunuyor. FHD+ çözünürlüğe sahip bu panel, 1-120 Hz arasında değişen yenileme hızını destekliyor. Performans tarafında ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemci yer alıyor. Telefona 12 GB LPDDR5X Ultra RAM ve 256 GB veya 512 GB UFS 4.1 depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Kurulumda, Sony IMX921 sensörlü 50 MP ana kamera, 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto (IMX882) ve 8 MP ultra geniş açı lensinden oluşuyor.

Telefon IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile geliyor. vivo, cihaz için 5 yıl Android güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

Tam Boyutta Gör Batarya tarafında, 6.500 mAh kapasiteli silikon-karbon pil bulunuyor. Bu pil 90W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geliyor.

Vivo X300 FE, Moonlight White, Cool Purple ve Graphite Black olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Telefon şu an vivo’nun Rusya’daki resmi mağazasında satışa çıkmış değil; ancak bazı üçüncü taraf perakendecilerde 12 GB RAM + 256 GB depolama versiyonunun fiyatı yaklaşık 60.124 ruble (770 dolar) seviyesinde listelenmiş durumda. Cihazın önümüzdeki dönemde Türkiye de dahil daha fazla pazarda satışa sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Vivo X300 FE özellikleri

