Vivo X300 FE tanıtıldı: Kompakt boyutlar ve 6.500 mAh batarya

Vivo X300 FE, büyük ölçüde yalnızca Çin’de satılan S50 Pro mini modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu. İki model arasındaki tek önemli fark, X300 FE’de Bluetooth 6.0 desteğinin bulunması. S50 Pro mini’de ise Bluetooth 5.4 yer alıyordu. Bunun dışında donanım tarafında neredeyse hiçbir değişiklik yok.
Vivo X300 FE neler sunuyor?
Cihazda 6.31 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED bir ekran bulunuyor. FHD+ çözünürlüğe sahip bu panel, 1-120 Hz arasında değişen yenileme hızını destekliyor. Performans tarafında ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemci yer alıyor. Telefona 12 GB LPDDR5X Ultra RAM ve 256 GB veya 512 GB UFS 4.1 depolama seçenekleri eşlik ediyor.
Telefon IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile geliyor. vivo, cihaz için 5 yıl Android güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor.
Vivo X300 FE, Moonlight White, Cool Purple ve Graphite Black olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Telefon şu an vivo’nun Rusya’daki resmi mağazasında satışa çıkmış değil; ancak bazı üçüncü taraf perakendecilerde 12 GB RAM + 256 GB depolama versiyonunun fiyatı yaklaşık 60.124 ruble (770 dolar) seviyesinde listelenmiş durumda. Cihazın önümüzdeki dönemde Türkiye de dahil daha fazla pazarda satışa sunulması bekleniyor.
Vivo X300 FE özellikleri
- Ekran: 6,31 inç, 1216 x 2640 piksel, 120 Hz, 5.000 nit, LTPO AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB (UFS 4.1)
- Kamera: 50 MP, f/1.6 (ana) + 50 MP, f/2.7, 3x zum (periskop telefoto) + 8 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)
- Ön kamera: 50 MP, f/2.0
- Batarya: 6.500 mAh batarya, 90W kablolu, 40W kablosuz şarj
- Boyutlar: 150.8 x 71.8 x 8 mm, 191 gr
- Bağlantı: NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, Kızılötesi
- Diğer: Stereo hoparlörler, IP68/IP69 koruma, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik)